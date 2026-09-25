Vượt Beyoncé, BTS lập kỷ lục doanh thu tour diễn toàn cầu

BTS vừa ghi thêm một dấu mốc lớn trong sự nghiệp khi World Tour ARIRANG trở thành chuyến lưu diễn có doanh thu cao nhất thế giới.

Theo dữ liệu do Pollstar, chuyên trang theo dõi ngành công nghiệp biểu diễn trực tiếp, công bố, BTS World Tour ARIRANG đạt doanh thu khoảng 465,8 triệu USD từ ngày 13/11/2025 đến 12/8/2026. Trong khoảng thời gian này, nhóm thực hiện 38 buổi biểu diễn, thu hút khoảng 2,31 triệu khán giả tại nhiều thị trường lớn.

Thành tích này đã đưa BTS lên vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng doanh thu lưu diễn toàn cầu, vượt qua con số 407,6 triệu USD mà Cowboy Carter Tour của Beyoncé đạt được trước đó. Đây là mức doanh thu từng giúp nữ ca sĩ dẫn đầu danh sách những tour diễn có doanh thu cao nhất năm 2025.

Pollstar cho biết nhu cầu dành cho các đêm diễn của BTS vẫn đang ở mức rất cao. Đặc biệt, BTS World Tour ARIRANG vẫn chưa khép lại, vì vậy tổng doanh thu cuối cùng của chuyến lưu diễn được dự báo còn có khả năng tăng thêm khi nhóm hoàn thành các chặng tiếp theo.

BTS World Tour ARIRANG chặng mở màn tại Hàn Quốc (Ảnh: BigHit Music)

Trong giai đoạn thống kê, Las Vegas là một trong những điểm đến thành công nhất của BTS. Nhóm tổ chức bốn đêm diễn tại sân vận động Allegiant vào tháng 5, thu hút tổng cộng 245.691 khán giả. Riêng thị trường này mang về khoảng 66,6 triệu USD doanh thu bán vé, trở thành một trong những cột mốc đáng chú ý trong hành trình lưu diễn của nhóm tại Mỹ.

Sau Bắc Mỹ, BTS sẽ đưa BTS World Tour ARIRANG đến Nam Mỹ. Chặng diễn mới dự kiến bắt đầu vào ngày 2/10 tại Bogotá (Colombia), sau đó đi qua các thành phố gồm Lima, Santiago, Buenos Aires và Sao Paulo. Ban tổ chức cũng để ngỏ khả năng bổ sung thêm điểm diễn nếu nhu cầu từ khán giả tiếp tục tăng.

Không chỉ tạo dấu ấn trên sân khấu, BTS còn duy trì thành tích ổn định trên các bảng xếp hạng âm nhạc quốc tế. Album phòng thu thứ năm mang tên ARIRANG đứng ở vị trí thứ 30 trên Billboard 200 trong bảng xếp hạng ngày 24/9, nâng tổng thời gian trụ hạng lên 26 tuần liên tiếp. Ca khúc chủ đề SWIM cũng ghi nhận thứ hạng tích cực khi đứng thứ 5 trên Billboard Global Excl. U.S. và thứ 21 trên Billboard Global 200.