Chấp niệm của Taylor Swift

Dù gây tranh cãi, Taylor Swift vẫn kiên quyết làm điều này.

11h trưa ngày 25/9 (giờ Việt Nam), Taylor Swift chính thức phát hành phiên bản mở rộng của album phòng thu thứ 12 mang tên The Life of a Showgirl: The Encore. Cột mốc này chính thức đánh dấu một tiền lệ chưa từng có trong sự nghiệp của giọng ca sinh năm 1989: đây là album đầu tiên trong tổng số 13 album phòng thu của Taylor Swift được bổ sung một bản Encore tròn 1 năm sau ngày ra mắt album gốc.

11h trưa ngày 25/9 (giờ Việt Nam), Taylor Swift chính thức phát hành phiên bản mở rộng của album phòng thu thứ 12 mang tên The Life of a Showgirl: The Encore

Ở phiên bản The Encore, danh sách ca khúc được bổ sung 4 bài hát hoàn toàn mới gồm Patient Zero, Cleveland!, Pink Clouding và Babylon, nâng tổng số ca khúc của album từ 12 lên thành 16 bài. Đáng chú ý nhất là đĩa đơn chủ đạo Patient Zero, ca khúc nhanh chóng được phần lớn khán giả xếp vào top những bài hay nhất trong album. Gây ấn tượng mạnh ngay từ những giây đầu tiên nhờ tiếng violin mở màn, bài hát sở hữu giai điệu cực kỳ bắt tai, đậm chất tự sự. Nội dung bài hát lại là hành trình trưởng thành về việc thấu hiểu và dũng cảm bước qua những mối quan hệ độc hại. MV dự kiến sẽ công chiếu chính thức tại lễ trao giải MTV Video Music Awards (VMAs) 2026 vào ngày 27/9. Đoạn teaser vừa tung ra lập tức gây chú ý nhờ sự góp mặt của hai ngôi sao điện ảnh Hollywood là Colin Farrell và Dakota Johnson bên cạnh Taylor Swift.

MV dự kiến sẽ công chiếu chính thức tại lễ trao giải MTV Video Music Awards (VMAs) 2026 vào ngày 27/9

Trái ngược với sự suy tư đó, Cleveland! bùng nổ với giai điệu tươi vui, mang đậm âm hưởng Pop cổ điển gợi nhớ đến những bản nhạc phim sitcom sôi động, truyền đi nguồn năng lượng hạnh phúc khiến người nghe chỉ muốn nhún nhảy.

Trái ngược với sự suy tư đó, Cleveland! bùng nổ với giai điệu tươi vui

Trong khi đó, Pink Clouding lại chọn chinh phục khán giả bằng chất Pop ngọt ngào, dễ chịu, khắc họa chính xác khái niệm "pink clouding", trạng thái hưng phấn, bay bổng và ngợp trong hy vọng của một tình yêu mới.

Pink Clouding lại chọn chinh phục khán giả bằng chất Pop ngọt ngào

Khép lại album là Babylon, một nốt lặng trầm buồn và giàu tính chiêm nghiệm. Dù một số ý kiến cho rằng giai điệu này hơi ảm đạm để làm ca khúc kết thúc cho một album vốn mang chủ đề showgirl rực rỡ, Babylon vẫn nhận nhiều lời khen nhờ mang lại một cái kết lắng đọng, tròn trịa và tạo chiều sâu cần thiết cho toàn bộ kỷ nguyên âm nhạc này.

Khép lại là Babylon, một nốt lặng trầm buồn và giàu tính chiêm nghiệm

Theo chia sẻ của nữ ca sĩ, nguồn gốc của The Life of a Showgirl: The Encore khởi đầu từ chuyến đi Thụy Điển cùng hai cộng sự lâu năm Max Martin và Shellback. Mục đích ban đầu của chuyến đi chỉ đơn thuần là cuộc hội ngộ ăn mừng những cột mốc kỷ lục và nhìn lại thành công của dự án. Tuy nhiên, sự xuất hiện của một phòng thu tại đây đã khiến kế hoạch thay đổi. Bắt đầu từ cảm giác biết ơn sâu sắc trước sự đón nhận của người hâm mộ dành cho album gốc, Taylor Swift cùng bộ đôi nhà sản xuất đã sáng tác và thu âm trọn vẹn 4 ca khúc mới.

Bắt đầu từ cảm giác biết ơn sâu sắc trước sự đón nhận của người hâm mộ dành cho album gốc, Taylor Swift cùng bộ đôi nhà sản xuất đã sáng tác và thu âm trọn vẹn 4 ca khúc mới

Nhìn lại thời điểm phát hành ngày 3/10/2025, The Life of a Showgirl ra đời mang phong cách Pop tươi vui, rực rỡ, lấy cảm hứng từ không gian hậu trường đầy ánh hào quang lẫn áp lực của siêu đại nhạc hội The Eras Tour. Ngay trong ngày đầu tiên phát hành, album đã ghi nhận 250 triệu lượt stream trên Spotify, chính thức xô đổ kỷ lục mà cô từng tự nắm giữ với Midnights để trở thành đĩa nhạc có lượt ra mắt lớn nhất lịch sử nền tảng này. Tổng doanh số nhanh chóng cán mốc hơn 3,5 triệu bản bán ra. Chưa dừng lại ở đó, phim điện ảnh chiếu rạp Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl khởi chiếu cùng ngày cũng mang về 50 triệu USD toàn cầu chỉ trong tuần mở màn. Chính thắng lợi này là lý do trực tiếp khiến Taylor Swift cùng bộ đôi sản xuất Max Martin và Shellback mở tiệc ăn mừng.

Ngay trong ngày đầu tiên phát hành, album đã ghi nhận 250 triệu lượt stream trên Spotify, chính thức xô đổ kỷ lục mà cô từng tự nắm giữ với Midnights để trở thành đĩa nhạc có lượt ra mắt lớn nhất lịch sử nền tảng này

Dù thắng đậm về mặt thương mại và phá vỡ các kỷ lục tiêu thụ, về khía cạnh nghệ thuật, đây lại là album hứng chịu nhiều sóng gió, lời chê bai và tranh cãi gay gắt nhất về chất lượng âm nhạc trong suốt sự nghiệp của Taylor Swift. Chuyên trang khắt khe Pitchfork chấm album vỏn vẹn 5.9/10, số điểm chạm đáy hiếm hoi trong sự nghiệp của nữ ca sĩ. Nhà phê bình Anna Gaca nhấn mạnh: “Sau 12 album, Taylor Swift có danh tiếng lớn chưa từng thấy, còn nhạc của cô ấy chưa từng kém hấp dẫn đến thế”. Bài viết chỉ ra rằng dù khoác lên lớp vỏ thị giác "kim tuyến màu cam và đá đính rực rỡ", âm nhạc của album lại thiếu đi sự tiến hóa, công thức hóa và đi vào lối mòn. The Guardian cũng thẳng tay chấm 2/5 sao cho album này.

Bài viết chỉ ra rằng dù khoác lên lớp vỏ thị giác "kim tuyến màu cam và đá đính rực rỡ", âm nhạc của album lại thiếu đi sự tiến hóa, công thức hóa và đi vào lối mòn

Những đánh giá kéo điểm trung bình của album trên Metacritic tuột dốc xuống còn 78, con số khiêm tốn so với tiêu chuẩn của các đĩa nhạc Taylor Swift trước đây. Không chỉ giới phê bình mà phản ứng từ cộng đồng người hâm mộ quốc tế cũng rơi vào hụt hẫng. Trên các diễn đàn như Reddit, vô số thảo luận bày tỏ sự thất vọng trước The Life of a Showgirl bị cho là phô trương và quá sa đà vào việc tâng bốc bạn trai. Nhiều khán giả trung thành tiếc nuối cho rằng nữ ca sĩ đã mất đi sự sắc sảo, tinh tế trong cách kể chuyện để đổi lấy những thông điệp bốc đồng và an toàn quá mức.

Nhiều khán giả trung thành tiếc nuối cho rằng nữ ca sĩ đã mất đi sự sắc sảo, tinh tế trong cách kể chuyện để đổi lấy những thông điệp bốc đồng và an toàn quá mức

Thế nhưng, mặc cho những làn sóng tranh cãi từ dư luận, Taylor Swift lại thể hiện sự si mê đặc biệt dành cho The Life of a Showgirl. Bỏ qua mọi lời khen chê, Taylor Swift dốc sức quảng bá cho album phòng thu số 13 - đồng thời cũng là "số vía" gắn liền với cuộc đời cô, được cô yêu thích nhất. Thay vì nhanh chóng khép lại kỷ nguyên để chuyển sang dự án mới, nữ ca sĩ lại dốc sức quảng bá sản phẩm. Trong suốt một năm qua, cô duy trì chiến dịch marketing liên tục, đồng thời phát hành các phiên bản bổ sung.

Bỏ qua mọi lời khen chê, Taylor Swift dốc sức quảng bá cho album phòng thu số 13 - đồng thời cũng là "số vía" gắn liền với cuộc đời cô, được cô yêu thích nhất

Sự trở lại lần này một lần nữa khẳng định vị thế của một Pop Icon, người luôn làm chủ cuộc chơi và biết cách thu hút sự chú ý của công chúng. Từ một album mà chính Taylor Swift từng cho rằng không cần thêm ca khúc, dự án giờ đây tiếp tục có một chương mới. Với 4 sáng tác được thực hiện trong không khí ăn mừng cùng những cộng sự quen thuộc, The Life of a Showgirl: The Encore hứa hẹn trở thành món quà đặc biệt dành cho những khán giả đã đồng hành cùng nữ ca sĩ trong hành trình của album.

Ảnh: IG/ FBNV