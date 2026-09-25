Thu nhập của thành viên giàu nhất BTS

Không chỉ đẹp trai, mỹ nam có hơn 70 triệu người theo dõi còn sở hữu thu nhập và khối tài sản khủng.

Sự thống trị toàn cầu của BTS trong suốt nhiều năm qua không chỉ mang lại danh tiếng lừng lẫy mà còn đem đến nguồn thu tài chính cực kỳ khổng lồ cho cả 7 thành viên. Tính đến năm 2026, V (BTS) đã vươn lên dẫn đầu nhóm để trở thành thành viên có khối tài sản ròng ấn tượng nhất. Cùng với việc xuất sắc lọt vào Top 7 danh sách Forbes Korea Power Celebrity 40 năm 2026, mỹ nam sinh năm 1995 còn khiến giới truyền thông ngả mũ bởi khả năng kiếm tiền và tư duy đầu tư bất động sản cực kỳ đáng nể.

Tính đến năm 2026, Kim Taehyung (V) đã vươn lên dẫn đầu nhóm để trở thành thành viên có khối tài sản ròng ấn tượng nhất

Hành trình vươn tới đỉnh cao của Kim Taehyung bắt đầu bằng một cơ duyên vô cùng đặc biệt vào năm anh mới 15 tuổi. Khi ấy, anh chỉ đi theo ủng hộ bạn mình tham gia buổi thử giọng của Big Hit Music. Tuy nhiên, nhờ sự phát hiện và khuyến khích nhiệt tình từ ban giám khảo, Taehyung đã quyết định thử sức và bất ngờ trở thành thí sinh duy nhất trúng tuyển tại Daegu ngày hôm đó. Đến ngày 13 tháng 6 năm 2013, anh chính thức ra mắt cùng BTS với vai trò giọng hát chính, sở hữu chất giọng trầm ấm cùng vị trí visual của nhóm.

Đến ngày 13 tháng 6 năm 2013, V chính thức ra mắt cùng BTS với vai trò giọng hát chính, sở hữu chất giọng trầm ấm cùng vị trí visual của nhóm

Ngay từ những ngày đầu hoạt động, V đã nhanh chóng trở thành "cây hút fan" hàng đầu của BTS nhờ sở hữu ngoại hình vô cùng nổi bật. Được các chuyên gia thẩm mỹ và truyền thông quốc tế đánh giá là "vẻ đẹp siêu thực", gương mặt của nam idol là sự pha trộn hoàn hảo giữa nét cổ điển phương Đông và sự góc cạnh phương Tây. Anh liên tục thống trị các bảng xếp hạng nhan sắc quy mô toàn cầu, trong đó nổi bật nhất là vị trí Top 1 Người đàn ông đẹp nhất thế giới do tạp chí Nubia Magazine công bố. Sức hút thương hiệu cá nhân của V còn được chứng minh qua trang Instagram cá nhân khi đã cán mốc 76,7 triệu lượt theo dõi, giúp anh duy trì vị thế của một trong những ngôi sao có tầm ảnh hưởng lớn nhất mạng xã hội hiện nay.

Sức hút thương hiệu cá nhân của V còn được chứng minh qua trang Instagram cá nhân khi đã cán mốc 76,7 triệu lượt theo dõi, giúp anh duy trì vị thế của một trong những ngôi sao có tầm ảnh hưởng lớn nhất mạng xã hội hiện nay

Thực tế, tài sản thực tế, doanh thu chi tiết và tiền lương cụ thể của nghệ sĩ rất khó để thu thập chính xác tuyệt đối, các con số được đưa ra mang tính chất tham khảo dựa trên các ước tính từ truyền thông quốc tế. Theo The Economic Times, tờ nhật báo kinh doanh bằng tiếng Anh nổi tiếng của Ấn Độ ra mắt năm 1961, dựa trên các tổng hợp tài chính uy tín, V (Kim Taehyung) được xem là thành viên giàu nhất BTS năm 2026 với tài sản ròng ước tính khoảng 38- 40 triệu USD.

Nguồn thu nền tảng tạo nên khối tài sản khổng lồ này trước hết đến từ các hoạt động chung cùng BTS. Với tư cách là mảnh ghép quan trọng của nhóm nhạc toàn cầu, V nhận được khoản chia doanh thu kếch xù từ các chuyến lưu diễn thế giới bùng nổ như Arirang, doanh số bán album cứng kỷ lục và tiền bản quyền nhạc số toàn cầu với chuỗi siêu phẩm No.1 Billboard Hot 100 như Dynamite, Butter hay Permission to Dance. Không dừng lại ở đó, nam idol còn nắm giữ tiềm lực tài chính vững chắc khi sở hữu lượng cổ phần trị giá khoảng 21,4 tỷ won tại tập đoàn HYBE, khẳng định vị thế cổ đông đắt giá của đế chế giải trí này.

Với tư cách là mảnh ghép quan trọng của nhóm nhạc toàn cầu, V nhận được khoản chia doanh thu kếch xù từ các chuyến lưu diễn thế giới bùng nổ như Arirang, doanh số bán album cứng kỷ lục và tiền bản quyền nhạc số toàn cầu với chuỗi siêu phẩm No.1 Billboard Hot 100 như Dynamite, Butter hay Permission to Dance

Bên cạnh thành công rực rỡ cùng BTS, sự nghiệp âm nhạc cá nhân của V cũng mang lại nguồn thu liên tục và ổn định. Album solo đầu tay Layover phát hành năm 2023 đã gặt hái thành công thương mại vang dội khi bán ra hơn 2,59 triệu bản trên toàn thế giới, đồng thời xuất sắc cán đích ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng Billboard 200 nhờ những bản hit như Slow Dancing hay Love Me Again.

Album solo đầu tay Layover phát hành năm 2023 đã gặt hái thành công thương mại vang dội khi bán ra hơn 2,59 triệu bản trên toàn thế giới, đồng thời xuất sắc cán đích ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng Billboard 200 nhờ những bản hit như Slow Dancing hay Love Me Again

Ngoài ra, V sở hữu hàng loạt bản OST phá kỷ lục nhạc số như Sweet Night (phim Itaewon Class) hay Christmas Tree (phim Our Beloved Summer). Phong cách âm nhạc cá nhân đậm chất Jazz, Soul và R&B của anh còn thể hiện qua các ca khúc tự sản xuất và đồng sáng tác như 4 O'Clock (hợp tác cùng RM), Scenery, Winter Bear và Snow Flower, mang lại nguồn tiền bản quyền chảy đều đặn mỗi ngày.

Ngoài ra, V sở hữu hàng loạt bản OST phá kỷ lục nhạc số như Sweet Night (phim Itaewon Class) hay Christmas Tree (phim Our Beloved Summer)

Không chỉ dừng lại ở âm nhạc, V còn là cái tên được các nhà mốt xa xỉ săn đón bậc nhất. Anh hiện nắm giữ các hợp đồng đại sứ toàn cầu giá trị cao với hai thương hiệu đắt giá là Celine và Cartier, đồng thời xuất hiện trong các chiến dịch quảng cáo quy mô lớn với Compose Coffee và SimInvest. Chưa dừng lại ở đó, V cũng là thành viên đầu tiên của BTS lấn sân sang mảng phim ảnh truyền hình khi đảm nhận vai Han Sung trong bộ phim cổ trang Hwarang: The Poet Warrior Youth (đài KBS2, 2016).

Không chỉ dừng lại ở âm nhạc, V còn là cái tên được các nhà mốt xa xỉ săn đón bậc nhất

Khả năng quản lý tài chính và đầu tư mát tay của Kim Taehyung được thể hiện rõ nét nhất qua danh mục bất động sản xa xỉ tại những khu vực đắt đỏ bậc nhất thủ đô Seoul. Ngay từ năm 2019, nam ca sĩ đã gây chú ý khi tậu một căn hộ cao cấp trị giá 4,55 triệu USD tại khu phức hợp Apelbaum thuộc quận Gangnam, Seoul.

Ngay từ năm 2019, nam ca sĩ đã gây chú ý khi tậu một căn hộ cao cấp trị giá 4,55 triệu USD tại khu phức hợp Apelbaum thuộc quận Gangnam, Seoul

Đến năm 2025, thành viên BTS tiếp tục sở hữu một căn hộ siêu sang tại khu chung cư hạng sang The Penthouse Cheongdam (thường gọi là PH 129), tọa lạc tại Cheongdam-dong, Gangnam-gu, Seoul. Giá trị của căn hộ này lên tới 14,2 tỷ won (tương đương khoảng 267 tỷ đồng).

Đến năm 2025, thành viên BTS tiếp tục sở hữu một căn hộ siêu sang tại khu chung cư hạng sang The Penthouse Cheongdam trị giá khoảng 14,2 tỷ won (tương đương khoảng 267 tỷ đồng)

Sự kết hợp hoàn hảo giữa nhan sắc siêu thực, tài năng âm nhạc thiên bẩm, tư duy thời trang nhạy bén cùng khả năng quản lý tài chính đỉnh cao đã giúp V có được một nguồn thu nhập và khối tài sản đáng nể ở tuổi 31.

Ảnh: X