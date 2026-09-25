Concert đã “chốt”, hành trình cũng phải “đỉnh”: Countdown tới “Hẹn giữa Tinh Hà”

D1 sold-out, D2 của Tinh Hà “Say Hi” Concert cũng chính thức cháy vé chỉ trong thời gian ngắn mở bán.

Với hàng nghìn fan đã nhanh tay săn vé thành công, giờ chỉ cần thảnh thơi đợi giờ G để tận hưởng bữa tiệc âm nhạc. Nhưng với các fan không sống tại TP.HCM, có vé trong tay mới chỉ là bước đầu. Phía trước còn cả một hành trình chuẩn bị cho "D-day" để gặp thần tượng.

Mốc 17 và 18/10 đang đến gần, giờ là lúc fan ở khắp nơi nhanh chóng hoàn thiện những mảnh ghép còn lại cho chuyến đi tới TP.HCM thật suôn sẻ: rủ hội bạn đồng hành, chốt vé máy bay, đặt phòng khách sạn và lên kế hoạch ăn chơi trước giờ G, đặc biệt là tranh thủ các ưu đãi để tối ưu chi phí.

Chỉ một App: "chốt" cả vé máy bay lẫn phòng khách sạn

Càng gần ngày diễn ra sự kiện, giá vé máy bay và nhu cầu đặt phòng càng có xu hướng tăng cao, đặc biệt tại những khách sạn có vị trí thuận tiện để di chuyển đến địa điểm tổ chức concert. Vì vậy, lên kế hoạch và đặt dịch vụ từ sớm không chỉ giúp fan chủ động hành trình mà còn mở ra nhiều lựa chọn hơn, đồng thời tối ưu ngân sách cho cả chuyến đi.

Thay vì liên tục "nhảy app" – tìm vé máy bay trên một nền tảng, chuyển sang ứng dụng khác để đặt phòng rồi tiếp tục tìm kiếm những dịch vụ cần thiết – fan có thể đặt vé máy bay và phòng khách sạn ngay trên App TPBank.

Từ tìm kiếm chuyến bay phù hợp đến lựa chọn nơi lưu trú, những bước quan trọng cho hành trình "đu concert" đều được kết nối thuận tiện trên cùng một nền tảng. Nhờ đó, fan có thể tiết kiệm thời gian để tập trung cho những phần thú vị hơn: lên outfit, chuẩn bị lightstick hay thiết kế lịch trình "ăn chơi" cùng hội bạn trước giờ "Hẹn giữa Tinh Hà".

Không dừng lại ở đó, App TPBank còn mang đến nhiều tiện ích giúp chuyến đi thêm thuận tiện và "chill" hơn, như đặt vé khu vui chơi, đặt vé xe khách, mua data 4G/5G… Với hơn 2.000 tiện ích thuộc đa dạng lĩnh vực, từ giao dịch tài chính – ngân hàng đến các nhu cầu trải nghiệm phong cách sống, người dùng có thể tận hưởng một hành trình liền mạch ngay trên một ứng dụng.

Để tìm kiếm các tính năng nhanh chóng hơn, fan chỉ cần mở App TPBank, sử dụng công cụ tìm kiếm tiện ích hoặc hỏi T’AioX – Chuyên gia Ngân hàng Số AI trên màn hình chính. Chỉ với vài thao tác, T’AioX sẽ đưa bạn đến đúng tính năng cần tìm, giúp mọi khâu chuẩn bị cho chuyến "đu concert" trở nên nhanh gọn và dễ dàng hơn.

Không chỉ đồng hành trên App, TPBank còn đồng hành cùng người trẻ ở nhiều điểm chạm số như Facebook, Instagram, Threads… với cách tương tác gần gũi, trẻ trung và bắt nhịp những điều họ quan tâm. Khi sức nóng Tinh Hà "Say Hi" ngày càng lan tỏa, những cuộc trò chuyện về TPBank trong cộng đồng fan cũng sôi động hơn. Theo YouNet Media Index tháng 7/2026, TPBank tăng 8 bậc, vươn lên Top 2 bảng xếp hạng ngành Ngân hàng, cho thấy sức hút đáng kể của thương hiệu trên mạng xã hội.

Chi tiêu thông minh, săn ưu đãi hời cho cả hành trình

Mỗi thứ Sáu hàng tuần, App TPBank lại có deal hời dành cho hội mê "dịch chuyển: giảm ngay 500.000 đồng cho mỗi vé máy bay khứ hồi chặng nội địa. Với số lượng ưu đãi có hạn, ưu đãi sẽ dành cho những ai nhanh tay chớp deal.

Hành trình đến với cuộc "Hẹn giữa Tinh Hà" tất nhiên không chỉ gói gọn trong vé máy bay và phòng khách sạn. Từ lúc khởi hành, đặt chân đến TP.HCM cho tới khi trở về, hội bạn vẫn còn nhiều hạng mục cần chuẩn bị: phương tiện di chuyển trong thành phố, địa điểm ăn uống, mua sắm outfit, phụ kiện cùng những vật dụng cần thiết cho chuyến đi.

Bên cạnh ưu đãi vé máy bay, App TPBank còn mang đến nhiều chương trình hấp dẫn cho từng nhu cầu trên hành trình, từ di chuyển, ẩm thực đến mua sắm. Nhờ đó, fan có thể linh hoạt xử lý những khoản chi phát sinh, tối ưu ngân sách và dành trọn năng lượng để tận hưởng Tinh Hà "Say Hi".

Chốt vé concert là bước đầu, chốt hành trình một cách trọn vẹn mới là "đỉnh". Một tấm vé đưa fan đến gần thần tượng, nhưng một hành trình được chuẩn bị chỉn chu mới giúp trải nghiệm Tinh Hà "Say Hi" trọn vẹn từ lúc lên đường đến khi trở về.