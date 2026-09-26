Gương mặt như búp bê sống của LyLy

Lột xác quyến rũ tựa búp bê, mỹ nữ trăm tỷ này vẫn loay hoay tìm cú bứt phá sự nghiệp.

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc hậu trường trang điểm gần đây của LyLy nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Trong clip, nữ ca sĩ gây ấn tượng khi diện thiết kế áo croptop tông cam kết hợp cùng chân váy denim ngắn, khoe trọn vòng eo con kiến nhỏ gọn và đường cong "thắt đáy lưng ong" quyến rũ.

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc hậu trường trang điểm gần đây của LyLy nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng

Nữ ca sĩ gây ấn tượng khi diện thiết kế áo croptop tông cam kết hợp cùng chân váy denim ngắn, khoe trọn vòng eo con kiến nhỏ gọn và đường cong "thắt đáy lưng ong" quyến rũ

Không thể phủ nhận rằng lợi thế ngoại hình cùng vóc dáng chuẩn chỉnh đã giúp LyLy tự tin thử sức với nhiều phong cách thời trang đa dạng. Dù sở hữu hình thể mảnh mai, cô vẫn giữ được nét quyến rũ vừa phải nhờ tỉ lệ cơ thể cân đối cùng đôi chân thẳng tắp. Sự lột xác về sắc vóc và thần thái không chỉ giúp cô nổi bật trên các sân khấu biểu diễn mà còn tạo nên sức hút lớn mỗi khi xuất hiện trước công chúng.

lợi thế ngoại hình cùng vóc dáng chuẩn chỉnh đã giúp LyLy tự tin thử sức với nhiều phong cách thời trang đa dạng

Diện mạo hiện tại của LyLy là minh chứng rõ nét cho sự chuyển mình về mặt hình ảnh. Đặt lên bàn cân so sánh với giai đoạn mới bước chân vào con đường nghệ thuật, thời điểm cô gắn liền với hình ảnh giản dị, mộc mạc, thì diện mạo hiện tại của nữ nghệ sĩ đã trở nên sắc sảo, hợp thời và chỉn chu hơn đáng kể.

Diện mạo hiện tại của LyLy là minh chứng rõ nét cho sự chuyển mình về mặt hình ảnh

Đường nét gương mặt thanh tú, làn da trắng mịn cùng đôi mắt tròn xoe khiến giọng ca 24H thường xuyên nhận được nhiều lời khen ngợi vì ngoại hình đài các, ngọt ngào như búp bê. Dù thỉnh thoảng hình ảnh mới vẫn dấy lên những so sánh trái chiều về sự khác lạ so với trước đây, không thể phủ nhận sự thăng hạng về vóc dáng chuẩn chỉnh lẫn thần thái tự tin của cô ở thời điểm hiện tại.

Đường nét gương mặt thanh tú, làn da trắng mịn cùng đôi mắt tròn xoe khiến giọng ca 24H thường xuyên nhận được nhiều lời khen ngợi vì ngoại hình đài các, ngọt ngào như búp bê

Dù thỉnh thoảng hình ảnh mới vẫn dấy lên những so sánh trái chiều về sự khác lạ so với trước đây, không thể phủ nhận sự thăng hạng về nhan sắc của nữ ca sĩ

Nhìn lại hành trình nghệ thuật của LyLy, khán giả ghi nhận một sự nỗ lực kiên trì qua nhiều giai đoạn. Trước khi có được vị thế hiện tại, cô từng trải qua khoảng thời gian chật vật tìm kiếm chỗ đứng cho riêng mình khi thử sức tại các cuộc thi như Nhân Tố Bí Ẩn 2016, Sing My Song 2018 hay khoảng thời gian hoạt động trong nhóm nhạc nữ Hello Yellow.

Nhìn lại hành trình nghệ thuật của LyLy, khán giả ghi nhận một sự nỗ lực kiên trì qua nhiều giai đoạn

Cột mốc mang tính quyết định đưa tên tuổi LyLy vươn sáng chính là bản hit debut 24h ra mắt vào cuối năm 2018 hợp tác cùng Magazine. Ca khúc mang âm hưởng R&B/Pop đặc trưng đã nhanh chóng tạo nên cơn sốt mạnh mẽ và chính thức đưa tên tuổi của cô phủ sóng rộng rãi. Đến năm 2020, LyLy quyết định rời công ty quản lý cũ để bước đi trên con đường hoạt động độc lập.

Cột mốc mang tính quyết định đưa tên tuổi LyLy vươn sáng chính là bản hit debut 24h ra mắt vào cuối năm 2018 hợp tác cùng Magazine

Ở vai trò sáng tác, LyLy nhanh chóng chứng minh tư duy viết nhạc bắt bài thị trường. Cô là người đứng sau hàng loạt bản hit đình đám của Vpop như Anh Nhà Ở Đâu Thế, Đen Đá Không Đường, Sao Anh Chưa Về Nhà chắp bút cho AMEE; Không Sao Mà Em Đây Rồi viết cho Suni Hạ Linh; Missing You thể hiện bởi Phương Ly hay Từng Là Của Nhau sáng tác cho Bảo Anh. Việc liên tục tạo ra những giai điệu thịnh hành, dễ thuộc và bắt đúng thị hiếu giới trẻ đã giúp LyLy trở thành một trong những nhạc sĩ mát tay nhất Vpop.

Việc liên tục tạo ra những giai điệu thịnh hành, dễ thuộc và bắt đúng thị hiếu giới trẻ đã giúp LyLy trở thành một trong những nhạc sĩ mát tay nhất Vpop

Không dừng lại ở không gian phòng thu, LyLy còn tích cực mở rộng phạm vi hoạt động sang các chương trình truyền hình thực tế và đấu trường quốc tế. Năm 2023, nữ nghệ sĩ trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam tham gia chương trình The Next Stage tại Trung Quốc, xuất sắc lọt vào Top 13 và có cơ hội cọ xát, đứng chung sân khấu với những tên tuổi nổi tiếng như Jackson Wang, Ella hay NingNing. Song song đó, cô duy trì sức hút ổn định tại thị trường trong nước khi góp mặt trong hàng loạt chương trình ăn khách như Xuân Hạ Thu Đông Rồi Lại Xuân, Bài Hát Của Chúng Ta 2024, Sao Nhập Ngũ và Em Xinh Say Hi 2025.

Năm 2023, nữ nghệ sĩ trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam tham gia chương trình The Next Stage tại Trung Quốc, xuất sắc lọt vào Top 13 và có cơ hội cọ xát, đứng chung sân khấu với những tên tuổi nổi tiếng như Jackson Wang, Ella hay NingNing

Đặc biệt, đầu năm 2026 đánh dấu cột mốc quan trọng khi LyLy chính thức thử sức ở lĩnh vực điện ảnh với vai nữ chính Hải Linh trong bộ phim Thỏ ơi! do Trấn Thành làm đạo diễn. Dự án nhanh chóng gặt hái thành công thương mại rực rỡ khi vượt mốc doanh thu 450 tỷ đồng, đưa cô chính thức gia nhập câu lạc bộ "nữ chính trăm tỷ" của màn ảnh Việt. Bên cạnh việc đảm nhận một vai diễn đòi hỏi diễn xuất tâm lý phức tạp, LyLy còn phát huy thế mạnh âm nhạc khi tự tay viết và thể hiện ca khúc nhạc phim mang tên Giữ Anh Em Cũng Làm Không Xong.

Đặc biệt, đầu năm 2026 đánh dấu cột mốc quan trọng khi LyLy chính thức thử sức ở lĩnh vực điện ảnh với vai nữ chính Hải Linh trong bộ phim Thỏ ơi! do Trấn Thành làm đạo diễn

Việc lấn sân sang điện ảnh cũng vô tình mang đến cho nữ nghệ sĩ không ít thách thức. Những chia sẻ và phát ngôn chưa thực sự khéo léo trong đợt quảng bá bộ phim Thỏ ơi! đã khiến nữ ca sĩ vô tình vướng phải những luồng ý kiến trái chiều từ cư dân mạng. Thêm vào đó, ca khúc nhạc phim dù chỉn chu nhưng lại chưa tạo nên hiệu ứng bùng nổ mạnh mẽ như kỳ vọng so với chuỗi bản hit đình đám trước đây của cô.

Dù gặt hái không ít cột mốc, sự nghiệp của LyLy hiện tại vẫn tồn tại những khoảng trầm đáng suy ngẫm. Một thực tế dễ dàng nhận thấy là sự chênh lệch khá lớn giữa vai trò nhạc sĩ sáng tác và ca sĩ thể hiện. Trong khi các ca khúc cô viết cho đồng nghiệp dễ dàng trở thành hiện tượng đình đám, thì các sản phẩm do chính cô thể hiện sau 24h như Bởi Vì Là Khi Yêu, Lời Đường Mật hay EP LoveLy chỉ dừng lại ở mức độ nghe ổn, thiếu đi sự bùng nổ để tạo nên cơn sốt dài hạn trên các bảng xếp hạng.

Để tiếp tục giữ vững vị thế và khẳng định giá trị bản thân, nữ ca sĩ chắc chắn cần những cú bứt phá mạnh mẽ và chiến lược đúng đắn hơn trong chặng đường phía trước

Nhìn lại chặng đường đã qua, LyLy ở thời điểm hiện tại đã hoàn thiện đáng kể về mặt diện mạo lẫn sự đa năng trong nghệ thuật. Tuy nhiên, sự chững lại về phong độ âm nhạc cùng những thay đổi nhanh chóng của thị trường âm nhạc đòi hỏi cô phải tìm kiếm một tư duy đột phá mới. Để tiếp tục giữ vững vị thế và khẳng định giá trị bản thân, nữ ca sĩ chắc chắn cần những cú bứt phá mạnh mẽ và chiến lược đúng đắn hơn trong chặng đường phía trước.

Ảnh: FBNV