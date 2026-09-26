Taylor Swift lại bị chê tơi tả

Vừa tung sản phẩm mới, Taylor Swift bị cả giới chuyên môn lẫn fan quay lưng.

Thị trường âm nhạc toàn cầu vừa chứng kiến màn trở lại đầy chú ý của Taylor Swift khi nữ ca sĩ chính thức trình làng The Life of a Showgirl: The Encore vào ngày 25/9. Đây là phiên bản mở rộng (deluxe) từ album phòng thu thứ 12 của cô, bổ sung thêm 4 ca khúc hoàn toàn mới, nâng tổng số bài hát từ 12 lên thành 16 bài. Tuy nhiên, trái ngược hoàn toàn với cái tên "Showgirl", sản phẩm lần này lại phải hứng chịu một "gáo nước lạnh" chưa từng có từ phía giới chuyên môn lẫn công chúng nghe nhạc.

Ngay khi vừa xuất hiện trên hệ thống tổng hợp đánh giá danh tiếng Metacritic, The Life of a Showgirl: The Encore đã debut với số điểm vỏn vẹn 43/100 từ giới phê bình, trong khi điểm số từ người hâm mộ (User Score) cũng dừng lại ở mức khiêm tốn 45/100. Với mức điểm này, phiên bản mở rộng vừa phát hành chính thức trở thành album có điểm số thấp nhất trong sự nghiệp của nữ ca sĩ tính đến thời điểm hiện tại.

Phiên bản mở rộng vừa phát hành chính thức trở thành album có điểm số thấp nhất trong sự nghiệp của nữ ca sĩ tính đến thời điểm hiện tại

Các trang tạp chí và tờ báo âm nhạc hàng đầu thế giới đã đồng loạt đưa ra những nhận xét đầy cay đắng và sắc bén dành cho 4 bài hát mới bổ sung. Tờ The Guardian không ngần ngại chấm album mức điểm 40/100 kèm theo lời nhận xét thẳng thắn rằng sản phẩm này chỉ là một sự "hào nhoáng tẻ nhạt từ một ngôi sao đang kiệt sức". Giới chuyên môn của tờ báo phân tích rằng việc nhồi nhét thêm những bài hát viết sau đó không những không mang lại giá trị mà còn làm loãng đi chủ đề vốn đã khá mỏng manh của bản album gốc. Thậm chí, họ còn khẳng định một thực tế phũ phàng rằng càng phát hành nhiều thì chất lượng âm nhạc của Swift càng có dấu hiệu giảm sút rõ rệt. Đồng quan điểm đó, tờ The Telegraph cũng chấm điểm 40/100, đáng chú ý hơn khi cây bút thực hiện bài viết tự nhận mình là một "Swiftie" chính hiệu. Tờ báo chỉ ra rằng Taylor Swift dường như đang thiếu đi động lực để chấp nhận các rủi ro sáng tạo, dẫn đến việc các ca khúc mới trở nên vô cùng rập khuôn và nhạt nhòa.

Tờ Telegraph chỉ ra rằng Taylor Swift dường như đang thiếu đi động lực để chấp nhận các rủi ro sáng tạo, dẫn đến việc các ca khúc mới trở nên vô cùng rập khuôn và nhạt nhòa

Bên cạnh đó, tạp chí Variety dù giữ tông giọng nhẹ nhàng hơn nhưng cũng không giấu nổi sự thất vọng khi nhận xét ca khúc mới như Cleveland! được sản xuất một cách ngớ ngẩn, nằm lấp lửng giữa sự tự mãn và kiểu cổ động đơn giản quá mức. Thậm chí, biên tập viên chuyên trang phê bình âm nhạc Pitchfork còn thẳng tay kéo tụt điểm số của phiên bản mới xuống mức 4.9/10, thấp hơn hẳn con số 5.9/10 ở bản tiêu chuẩn. Ban biên tập Pitchfork không ngần ngại thừa nhận mức điểm cho album gốc trước đó là quá "rộng lượng".

Biên tập viên Pitchfork còn thẳng tay kéo tụt điểm số của phiên bản mới xuống mức 4.9/10, thấp hơn hẳn con số 5.9/10 ở bản tiêu chuẩn

Không chỉ dừng lại ở các bài phê bình báo chí, chất lượng của The Life of a Showgirl: The Encore lập tức bùng nổ thành chủ đề thảo luận nóng nhất trên mạng xã hội X. Làn sóng tranh cãi lan rộng khi nhiều khán giả và người hâm mộ trung lập bày tỏ sự bất bình trước chiến lược thương mại hóa quá đà của nữ ca sĩ. Nhiều ý kiến cho rằng Taylor Swift đang quá lạm dụng việc tung ra vô số phiên bản mở rộng để chạy đua thành tích doanh số thay vì tập trung trau dồi chất lượng nghệ thuật cốt lõi.

Làn sóng tranh cãi lan rộng khi nhiều khán giả và người hâm mộ trung lập bày tỏ sự bất bình trước chiến lược thương mại hóa quá đà của nữ ca sĩ

Làn sóng chỉ trích thậm chí còn lan sang cả Travis Kelce, vị hôn phu của nữ ca sĩ. Không ít người hâm mộ bất ngờ quay sang gán cho Travis Kelce danh xưng "chàng thơ tệ nhất" trong sự nghiệp sáng tác của Taylor Swift. Họ chỉ ra rằng chất lượng âm nhạc của cô có dấu hiệu đi xuống rõ rệt và trở nên dở đều kể từ khi hẹn hò rồi tiến tới hôn nhân với anh.

Làn sóng chỉ trích thậm chí còn lan sang cả Travis Kelce, vị hôn phu của nữ ca sĩ

Không ít người hâm mộ bất ngờ quay sang gán cho Travis Kelce danh xưng "chàng thơ tệ nhất" trong sự nghiệp sáng tác của Taylor Swift

Bên cạnh mặt kỹ thuật và sản xuất, điểm yếu lớn nhất bị giới chuyên môn xoáy sâu chính là nội dung thông điệp. Tờ The Guardian chỉ ra rằng Taylor Swift đang rơi vào vòng lặp bế tắc về đề tài. Thay vì mang đến những góc nhìn mới mẻ hay chiều sâu cảm xúc như thời Folklore hay Evermore, cô liên tục than phiền về "hater" nhưng lại không ngừng viết nhạc về họ và đào xới lại các mối hận cũ trên mạng xã hội. Đánh giá về tổng thể 4 tác phẩm mới, tờ The Guardian nhận định cả 4 bài hát đều mang lại cảm giác rời rạc, giống như các mảnh ghép thừa được nhặt nhạnh từ những dự án âm nhạc khác nhau chứ không tạo thành một chỉnh thể thống nhất.

Có lẽ điều tốt nhất đối với ngôi sao nhạc Pop hàng đầu vào lúc này là tạm gác lại công việc trong một thời gian để tái tạo năng lượng và tìm lại cảm hứng nghệ thuật cho những bước đi tương lai

Nhìn một cách tổng thể, những điểm số và đánh giá dành cho The Life of a Showgirl: The Encore là một tín hiệu cảnh báo đối với chặng đường âm nhạc hiện tại của Taylor Swift. Việc cố gắng duy trì guồng quay ra mắt quá nhiều sản phẩm trong khoảng thời gian ngắn dường như đang làm nguồn năng lượng sáng tạo của nữ ca sĩ suy giảm một cách rõ rệt. Có lẽ điều tốt nhất đối với ngôi sao nhạc Pop hàng đầu vào lúc này là tạm gác lại công việc trong một thời gian để tái tạo năng lượng và tìm lại cảm hứng nghệ thuật cho những bước đi tương lai.

Ảnh: X