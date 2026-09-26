Mẹ đơn thân Vbiz vừa là Chị Đẹp vừa là Em Xinh, hát ballad lên top 1 cả nước

Giọng hát của nữ ca sĩ này là thứ được nhiều khán giả yêu cầu phải được “bảo tồn”.

Bảo Anh - ca sĩ vừa là Chị Đẹp vừa là Em Xinh

Bảo Anh là giọng ca nổi bật của Vpop, ghi dấu ấn bởi chất giọng ngọt ngào, giàu cảm xúc qua nhiều bản ballad da diết. Thời gian gần đây, cô nhận được nhiều sự chú ý khi trở lại mạnh mẽ với âm nhạc và gặt hái thành tích cao trên các bảng xếp hạng.

Bảo Anh là giọng ca nổi bật của Vpop, ghi dấu ấn bởi chất giọng ngọt ngào, giàu cảm xúc qua nhiều bản ballad da diết

Bước ra từ mùa đầu tiên của Giọng Hát Việt vào năm 2012, Bảo Anh từng bước khẳng định tên tuổi qua những bài hát tình yêu buồn. Năm 2014, bản hit Anh Muốn Em Sống Sao trở thành bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của cô. Tiếp nối thành công, từ năm 2014 đến 2017, Bảo Anh liên tiếp sở hữu loạt ca khúc ballad đình đám như Mình Yêu Nhau Bao Lâu, Hay Mình Chia Tay, Trái Tim Em Cũng Biết Đau, Yêu Một Người Vô Tâm và Sống Xa Anh Chẳng Dễ Dàng.

Bảo Anh được gọi là "nữ hoàng nước mắt” của Vpop

Những sản phẩm này thu hút hàng chục đến hàng trăm triệu lượt xem, đưa tên tuổi Bảo Anh gắn liền với danh xưng “nữ hoàng nước mắt”. Trong đó, các MV tiêu biểu ghi nhận lượt xem ấn tượng trên YouTube như Trái Tim Em Cũng Biết Đau đạt hơn 150 triệu, Yêu Một Người Vô Tâm vượt 81 triệu và Sống Xa Anh Chẳng Dễ Dàng vượt 73 triệu lượt xem.

Từ cuối năm 2018, nữ ca sĩ bắt đầu làm mới hình ảnh với dòng nhạc dance, Latin năng động qua Như Lời Đồn, Ai Cần Ai và Lười Yêu. Cô cũng tham gia chương trình Street Dance Việt Nam trong vai trò đội trưởng để thử thách bản thân ở những mảng màu mới.

Tháng 4/2024, nữ ca sĩ công khai con gái đầu lòng Misumi

Năm 2023, Bảo Anh tham gia Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng 2023 nhưng rút lui sớm vì lý do cá nhân, sau đó tạm dừng hoạt động nghệ thuật một thời gian. Đến tháng 4/2024, nữ ca sĩ công khai con gái đầu lòng Misumi. Việc trở thành mẹ cũng khiến cuộc sống của Bảo Anh thay đổi đáng kể. Bảo Anh dành nhiều thời gian cho Misumi. Dù làm mẹ đơn thân, nữ ca sĩ cho biết cô vẫn nhận được sự hỗ trợ từ gia đình và những người thân thiết. Bảo Anh cũng giữ kín thông tin về bố của Misumi để bảo vệ sự riêng tư cho con gái.

Năm 2025, Bảo Anh bất ngờ trở lại với Em Xinh Say Hi, trở thành trường hợp đặc biệt khi từng xuất hiện ở cả Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng và Em Xinh Say Hi

Năm 2025, Bảo Anh bất ngờ trở lại với Em Xinh Say Hi, trở thành trường hợp đặc biệt khi từng xuất hiện ở cả Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng và Em Xinh Say Hi. Hành trình tại chương trình chưa tạo được dấu ấn xuyên suốt như kỳ vọng, nhưng sân khấu Cô Ấy Không Yêu Anh vẫn giúp cô gây chú ý với hình ảnh gợi cảm, âm nhạc sôi động và giọng hát giàu nội lực.

Chương trình đưa Bảo Anh trở lại gần hơn với khán giả sau một thời gian dài hạn chế xuất hiện

Quan trọng hơn, chương trình đưa Bảo Anh trở lại gần hơn với khán giả sau một thời gian dài hạn chế xuất hiện, tạo tiền đề để nữ ca sĩ tiếp tục tìm lại màu sắc âm nhạc từng làm nên tên tuổi của mình.

Ca sĩ hát ballad là lên top 1 cả nước

Năm 2026, Bảo Anh trở lại với nhiều sản phẩm âm nhạc đáng chú ý, trong đó nổi bật nhất là màn kết hợp cùng Hngle trong Tìm Em. Ra mắt ngày 18/6, ca khúc nhanh chóng trở thành một trong những bản hit nổi bật của nhạc Việt khi vượt qua nhiều tên tuổi đình đám như MCK, Sơn Tùng M-TP.

Năm 2026, Bảo Anh trở lại với nhiều sản phẩm âm nhạc đáng chú ý, trong đó nổi bật nhất là màn kết hợp cùng Hngle trong Tìm Em

Tìm Em từng hoàn thành thành tích “all-kill” khi đồng loạt dẫn đầu Spotify, Apple Music, YouTube Việt Nam và các bảng xếp hạng nội địa. MV cũng từng giữ vị trí # 1 YouTube Charts Việt Nam trong gần một tháng.Trong đó, giọng hát của Bảo Anh tiếp tục được xem là một yếu tố góp phần tạo nên sức hút cho ca khúc. Thành công của Tìm Em cũng cho thấy giọng hát từng làm nên tên tuổi Bảo Anh vẫn có sức hút khi cô trở lại đúng với dòng nhạc sở trường.

Tìm Em phiên bản solo của Bảo Anh

Không chỉ dừng lại ở màn kết hợp, đến tháng 8, Bảo Anh tiếp tục phát hành phiên bản solo Tìm Em của riêng mình. Sản phẩm nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ khán giả. Nhiều người dành lời khen cho chất giọng đặc trưng của Bảo Anh, thậm chí để lại bình luận mong nữ ca sĩ “bảo tồn” giọng hát này bởi đây vẫn là một trong những điểm khiến cô được yêu thích. Đến nay, phiên bản solo của Tìm Em đã đạt hơn 2,1 triệu lượt xem trên YouTube.

Bảo Anh cũng từng chia sẻ ballad là thế mạnh của cô, vì vậy việc trở lại với dòng nhạc này có thể xem như một cách để nữ ca sĩ phát huy rõ nhất màu sắc đã làm nên tên tuổi của mình

Tiếp nối hiệu ứng từ Tìm Em, Bảo Anh trở lại với single Níu Kéo Mãi Không Phải Cách vào cuối tháng 6. Ca khúc mang màu sắc ballad, tập trung vào giai điệu và giọng hát thay vì những phần phối khí quá cầu kỳ. Bảo Anh cũng từng chia sẻ ballad là thế mạnh của cô, vì vậy việc trở lại với dòng nhạc này có thể xem như một cách để nữ ca sĩ phát huy rõ nhất màu sắc đã làm nên tên tuổi của mình.

Sau nhiều năm hoạt động, Bảo Anh vẫn cho thấy ballad là dòng nhạc cô thể hiện tốt và được khán giả yêu thích nhất

Sau nhiều năm hoạt động, Bảo Anh vẫn cho thấy ballad là dòng nhạc cô thể hiện tốt và được khán giả yêu thích nhất. Cách hát giàu cảm xúc, đặc biệt ở những ca khúc tình yêu buồn, giúp giọng hát Bảo Anh vẫn giữ được dấu ấn riêng và khiến cô luôn được nhớ đến khi nhắc về những giọng ca ballad của Vpop.

Ảnh: FBNV