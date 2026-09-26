Bí mật cất giấu suốt 2 năm của Wren Evans

Bí mật cất giấu 2 năm của Wren Evans khiến Trấn Thành bất ngờ.

Tối 26/9, Chung kết 2 của Tinh Hà Say Hi diễn ra với loạt tiết mục solo của các Anh Trai cùng hai sân khấu nhóm Trễ Giờ Cơm và Bức Tranh Tháng 6. Quang Hùng MasterD, Wean Lê, Wren Evans, Pháp Kiều, CoolKid, Đặng Hồng Hải, Sơn.K và Xuân Định K.Y tiếp tục mang những màu sắc riêng lên sân khấu trong chặng cuối của chương trình. Trong dàn Anh Trai, Wren Evans nhanh chóng nhận được sự quan tâm khi mang đến tiết mục YEU, kết hợp cùng producer itsnk.

Tiết mục YEU của Wren Evans

Đây cũng là sân khấu được nam ca sĩ lựa chọn để thử sức với một dòng nhạc hoàn toàn mới so với những gì từng thực hiện. Không đi theo một công thức quen thuộc, Wren để phần âm nhạc phát triển theo cảm xúc và sự ngẫu hứng, tạo nên một tiết mục mang màu sắc khó đoán ngay từ những giai điệu đầu tiên.

Cùng itsnk, Wren Evans đánh thức một con beat đã nằm trong kho nhạc suốt khoảng hai năm. Nam ca sĩ từng chưa viết trên nền beat này vì nghĩ sẽ không có ai nghe, nhưng đến Chung kết, anh quyết định thử một lần đi theo điều mình muốn. YEU vì thế trở thành một thử nghiệm khá liều lĩnh khi Wren chủ động bước sang một dòng nhạc mà chính anh thừa nhận chưa từng làm trước đây. Thậm chí ở thời điểm chia sẻ về tiết mục, nam ca sĩ vẫn chưa đặt tên cho ca khúc, chỉ muốn khán giả nghe trước rồi mới tính tiếp.

Trên sân khấu, Wren Evans mang đến phần trình diễn giàu năng lượng

Trên sân khấu, Wren Evans mang đến phần trình diễn giàu năng lượng với cách thể hiện phóng khoáng, liên tục chuyển đổi giữa những trạng thái khác nhau của ca khúc. Âm nhạc biến chuyển cùng phần trình diễn giúp Wren tạo ra một sân khấu có nhịp điệu riêng, thay vì tập trung vào một cao trào duy nhất.

Sau tiết mục, MC Trấn Thành dành nhiều lời nhận xét cho màu sắc âm nhạc của Wren, đặc biệt ấn tượng với những “mảng màu đậm” trong âm nhạc của nam ca sĩ và cách anh đưa người nghe đi qua nhiều cung bậc cảm xúc. Nam MC ví trải nghiệm ấy như một “chuyến rollercoaster về cảm xúc”, đồng thời thích thú trước sự liều lĩnh của Wren khi quyết định thử một hướng đi mới.

Sau tiết mục, MC Trấn Thành dành nhiều lời nhận xét cho màu sắc âm nhạc của Wren Evans

Với nam ca sĩ, điều quan trọng nhất sau sân khấu này không phải khán giả lập tức hiểu hết ca khúc, mà là họ có thể từ từ cảm nhận và nhìn thấy một Wren Evans sẵn sàng thử nghiệm, kể cả khi chính anh cũng chưa biết hành trình của bài hát sẽ đi đến đâu.

Trước đó, Wren Evans cũng góp mặt trong tiết mục nhóm Bức Tranh Tháng Sáu cùng CoolKid, Pháp Kiều và DANG HONG HAI. Khác với màu sắc có phần khó đoán của YEU, Wren mang đến những câu hát tình cảm trong không gian trong trẻo, tinh nghịch, kết hợp chất liệu dân gian với cách thể hiện trẻ trung.

Kể từ khi tham gia Tinh Hà Say Hi, Wren Evans cũng là một trong những cái tên để lại nhiều dấu ấn xuyên suốt hành trình của chương trình

Kể từ khi tham gia Tinh Hà Say Hi, Wren Evans cũng là một trong những cái tên để lại nhiều dấu ấn xuyên suốt hành trình của chương trình. Không chỉ thể hiện khả năng trình diễn, nam ca sĩ còn liên tục cho thấy thế mạnh trong khâu sản xuất âm nhạc. Nhiều tiết mục có sự góp mặt của Wren như IDNAT, MVP, Secret, 5 Tháng... đều nhận được sự yêu thích từ khán giả và đạt thứ hạng đáng chú ý trên các bảng xếp hạng âm nhạc. Mỗi ca khúc lại mang một màu sắc khác nhaucho thấy khả năng biến hóa của Wren Evans.

Wren Evans cũng được nhiều khán giả dự đoán là một trong những cái tên có khả năng góp mặt trong Best 5 của chương trình

Việc liên tục góp mặt trong những tiết mục có thành tích tốt giúp Wren duy trì phong độ ổn định trong suốt hành trình Tinh Hà Say Hi. Đến chặng cuối, anh cũng được nhiều khán giả dự đoán là một trong những cái tên có khả năng góp mặt trong Best 5 của chương trình.

Ảnh: Tinh Hà Say Hi