Vướng nghi vấn sử dụng thuốc lá điện tử trên sóng Tinh Hà Say Hi, nam ca sĩ xin lỗi

Xin chào mọi người, CoolKid đây!

CoolKid muốn gửi lời xin lỗi chân thành nhất về sự việc trong chương trình vừa qua đang được lan truyền trên các nền tảng.

Mình không muốn tìm bất kỳ lý do nào để giải thích hay biện minh cho hành động của mình. Mình hiểu rằng khi đã nhận được sự yêu thương và quan tâm của mọi người, mình càng phải có trách nhiệm hơn với những gì mình làm và hình ảnh mình tạo ra. Hơn hết, đó còn là trách nhiệm với chính bản thân mình và với hành trình mà mình đã lựa chọn để đi.

CoolKid đã chưa đủ ý thức trong việc giữ gìn hình ảnh của bản thân trong quá trình ghi hình và phát sóng, cũng như chưa có hành xử đúng mực tại nơi làm việc, trước ê-kíp sản xuất và các anh em nghệ sĩ. Đây là điều CoolKid nghiêm túc nhìn nhận và xin nhận trách nhiệm về phần mình.

Trước tiên, CoolKid xin lỗi những khán giả đã luôn yêu thương và ủng hộ CoolKid suốt hành trình Tinh Hà Say Hi, đặc biệt là SuKem.

Mọi người đã dành cho CoolKid rất nhiều tình cảm, và CoolKid thật sự thấy rất có lỗi khi để mọi người phải thất vọng vì mình.

CoolKid cũng xin gửi lời xin lỗi chân thành đến toàn thể ê-kíp chương trình Tinh Hà Say Hi. Mình xin lỗi vì hành động của mình đã tạo ra một hình ảnh không đẹp và có thể ảnh hưởng đến chương trình cũng như những người đã đồng hành cùng mình.

Những góp ý mọi người đang dành cho CoolKid, CoolKid đều nghiêm túc tiếp nhận.

CoolKid mong những ai thương CoolKid đừng phản ứng gay gắt hay tranh cãi với những ý kiến đó. CoolKid sẽ tự nhìn lại, nghiêm túc sửa mình và cẩn trọng hơn trong hành động cũng như hình ảnh của mình trong thời gian tới.

Mong mọi người thông cảm và bao dung cho CoolKid có thêm một cơ hội để chứng minh bằng sự thay đổi của mình.

Một lần nữa CoolKid chân thành xin lỗi mọi người.