Vướng nghi vấn sử dụng thuốc lá điện tử trên sóng Tinh Hà Say Hi, nam ca sĩ xin lỗi
Nam ca sĩ chính thức xin lỗi sau khi bị khán giả đặt nghi vấn sử dụng thuốc lá điện tử ngay trên sóng
Trưa 27/9, CoolKid chính thức lên tiếng xin lỗi trên trang cá nhân sau những tranh cãi liên quan đến việc sử dụng thuốc lá điện tử trong tập phát sóng mới đây của Tinh Hà Say Hi. Trong bài đăng, nam rapper thừa nhận bản thân chưa đủ ý thức trong việc giữ gìn hình ảnh khi ghi hình và phát sóng, đồng thời chưa có cách hành xử đúng mực tại nơi làm việc.
CoolKid cho biết không muốn tìm lý do để giải thích hay biện minh cho hành động của mình và nhận trách nhiệm về phần sai của bản thân. Nam rapper gửi lời xin lỗi đến khán giả, đặc biệt là những người đã yêu thương, ủng hộ mình trong suốt hành trình Tinh Hà Say Hi, cũng như toàn thể ê-kíp chương trình và các nghệ sĩ đồng hành. Anh cho biết sẽ nghiêm túc tiếp nhận những góp ý, tự nhìn lại và cẩn trọng hơn trong hành động, hình ảnh thời gian tới.
Toàn văn lời xin lỗi của CoolKid:
Xin chào mọi người, CoolKid đây!
CoolKid muốn gửi lời xin lỗi chân thành nhất về sự việc trong chương trình vừa qua đang được lan truyền trên các nền tảng.
Mình không muốn tìm bất kỳ lý do nào để giải thích hay biện minh cho hành động của mình. Mình hiểu rằng khi đã nhận được sự yêu thương và quan tâm của mọi người, mình càng phải có trách nhiệm hơn với những gì mình làm và hình ảnh mình tạo ra. Hơn hết, đó còn là trách nhiệm với chính bản thân mình và với hành trình mà mình đã lựa chọn để đi.
CoolKid đã chưa đủ ý thức trong việc giữ gìn hình ảnh của bản thân trong quá trình ghi hình và phát sóng, cũng như chưa có hành xử đúng mực tại nơi làm việc, trước ê-kíp sản xuất và các anh em nghệ sĩ. Đây là điều CoolKid nghiêm túc nhìn nhận và xin nhận trách nhiệm về phần mình.
Trước tiên, CoolKid xin lỗi những khán giả đã luôn yêu thương và ủng hộ CoolKid suốt hành trình Tinh Hà Say Hi, đặc biệt là SuKem.
Mọi người đã dành cho CoolKid rất nhiều tình cảm, và CoolKid thật sự thấy rất có lỗi khi để mọi người phải thất vọng vì mình.
CoolKid cũng xin gửi lời xin lỗi chân thành đến toàn thể ê-kíp chương trình Tinh Hà Say Hi. Mình xin lỗi vì hành động của mình đã tạo ra một hình ảnh không đẹp và có thể ảnh hưởng đến chương trình cũng như những người đã đồng hành cùng mình.
Những góp ý mọi người đang dành cho CoolKid, CoolKid đều nghiêm túc tiếp nhận.
CoolKid mong những ai thương CoolKid đừng phản ứng gay gắt hay tranh cãi với những ý kiến đó. CoolKid sẽ tự nhìn lại, nghiêm túc sửa mình và cẩn trọng hơn trong hành động cũng như hình ảnh của mình trong thời gian tới.
Mong mọi người thông cảm và bao dung cho CoolKid có thêm một cơ hội để chứng minh bằng sự thay đổi của mình.
Một lần nữa CoolKid chân thành xin lỗi mọi người.
Cùng với đó, ê-kíp quản lý CoolKid cũng lên tiếng. Phía quản lý gửi lời xin lỗi đến khán giả, ê-kíp sản xuất Tinh Hà Say Hi và các nghệ sĩ liên quan đến sự việc trong thời gian ghi hình. Ê-kíp thừa nhận CoolKid chưa đủ ý thức trong việc giữ gìn hình ảnh cá nhân khi ghi hình và phát sóng, đồng thời cho rằng phía quản lý cũng chưa kịp thời nhắc nhở, quản lý sát sao để xảy ra sự việc đáng tiếc.
Phía ê-kíp cho biết đã ghi nhận và nghiêm túc tiếp thu những góp ý từ khán giả. Đồng thời, CoolKid và ê-kíp sẽ tuân thủ các quy định tại nơi làm việc, cẩn trọng hơn trong quá trình làm việc để tránh lặp lại sự việc tương tự. Quản lý CoolKid cũng mong khán giả thông cảm và không có những hành động quá khích trước các ý kiến góp ý, khẳng định ê-kíp sẽ tiếp nhận và chịu trách nhiệm về những điều cần thay đổi.
Tối 26/9, trong tập phát sóng mới của Tinh Hà Say Hi, một cảnh quay hậu trường nhanh chóng được khán giả chú ý. Cụ thể, trong một phân đoạn xuất hiện khá ngắn, CoolKid bị nhiều người nhận ra có hành động bất thường khi một làn khói trắng xuất hiện ngay sau đó. Hình ảnh này lập tức khiến nhiều khán giả đặt câu hỏi về việc nam rapper có sử dụng thuốc lá điện tử trong lúc ghi hình hay không.
Ngay sau khi chương trình lên sóng, đoạn video được chia sẻ lại trên mạng xã hội, kéo theo nhiều bài đăng bàn luận. Tranh luận tiếp tục kéo dài từ tối 26/9, trong khi nhiều khán giả chờ đợi phản hồi trực tiếp từ nam rapper trước những nghi vấn xoay quanh phân đoạn này. Hiện tại, sau lời xin lỗi, các động thái và tranh luận về vụ việc của CoolKid vẫn đang nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội.
CoolKid tên thật là Hoàng Lê Bảo Minh, sinh năm 2003, là rapper trẻ trưởng thành từ cộng đồng Underground và hoạt động trong tổ đội DG House. Trước khi đến với Tinh Hà Say Hi, anh được khán giả biết đến qua Rap Việt mùa 4 cùng loạt sản phẩm như Sau Cơn Mưa kết hợp RHYDER, Bận Tâm, Flavour hay Chịu Cách Mình Nói Thua.
Tại Tinh Hà Say Hi, CoolKid là một trong những gương mặt để lại dấu ấn xuyên suốt chương trình và từng đảm nhận vị trí đội trưởng ở nhiều vòng thi. Nam rapper góp mặt trong các tiết mục nổi bật như 50 Cuộc Gọi Nhỡ, Có Gì Đâu Mà Cay, LAVIEM và Một Người Như Thế, qua đó cho thấy màu sắc âm nhạc linh hoạt. Với những hoạt động này, CoolKid cũng được chú ý như một trong những nghệ sĩ trẻ nổi bật của chương trình năm nay.
Ảnh: FBNV