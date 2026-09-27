Đang dậy sóng Threads: 1 Anh Trai nhả khói khi đang ghi hình, netizen đồng loạt "sấy" căng

Vụ việc của Anh Trai trong chương trình Tinh Hà Say Hi đang trở thành tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội.

Tối 26/9, Chung kết 2 Tinh Hà Say Hi lên sóng với loạt tiết mục solo và hai sân khấu nhóm Trễ Giờ Cơm, Bức Tranh Tháng 6. CoolKid là một trong những Anh Trai góp mặt trong chặng đua cuối của chương trình.

Trong một phân cảnh thuộc tiết mục Trễ Giờ Cơm, MC Trấn Thành đang trò chuyện cùng các khách mời trên sân khấu. Ở khu vực phòng chờ, các Anh Trai cũng theo dõi diễn biến chương trình qua màn hình.

Đáng chú ý, trong tích tắc khi máy quay chuyển cảnh, khán giả theo dõi trực tiếp đã phát hiện hình ảnh CoolKid đang di chuyển, cùng với đó xuất hiện hình ảnh một làn khói trắng được cho là nhả ra từ nam rapper. Một số khán giả sau đó đã quay màn hình, cắt lại khoảnh khắc này và chia sẻ trên mạng xã hội.

Khoảnh khắc gây tranh cãi của CoolKid

Từ đây, hình ảnh nhanh chóng được đưa lên Threads và trở thành chủ đề bàn luận. Một số bài đăng đặt câu hỏi về việc làn khói xuất hiện cùng CoolKid, thậm chí có người chất vấn liệu nam rapper có đang sử dụng một vật phẩm nào đó trong thời gian ghi hình hay không.

Tuy nhiên, từ những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội hiện chưa thể xác định thực hư hình ảnh làn khói cũng như CoolKid có sử dụng chất hay vật phẩm bị cấm nào hay không.

Dù vậy, tranh luận vẫn nhanh chóng trở nên gay gắt. Một bộ phận khán giả yêu cầu CoolKid hoặc chương trình lên tiếng giải thích để làm rõ để những nghi vấn hiện tại không bị đẩy đi quá xa.

Cư dân mạng chia sẻ hình ảnh CoolKid và làn khói trắng và đặt nhiều nghi vấn

Mặt khác, trên Threads, một số tài khoản còn sử dụng những lời lẽ khá gay gắt để chỉ trích nam rapper, trong khi những người khác cho rằng cần chờ thông tin chính thức trước khi kết luận. Một bộ phận fan CoolKid cũng lên tiếng bênh vực thần tượng, nhấn mạnh rằng chỉ từ vài giây hình ảnh và một làn khói xuất hiện trong khung hình thì chưa đủ căn cứ để khẳng định anh sử dụng chất cấm hay vi phạm quy định ghi hình.

Ở thời điểm hiện tại, phần lớn tranh luận vẫn xoay quanh một câu hỏi: làn khói xuất hiện trong đoạn clip thực chất đến từ đâu?

Chúng tôi đã liên hệ với chương trình để làm rõ sự việc, tuy nhiên phía chương trình chưa đưa ra phản hồi.

Một bộ phận netizen khác tranh cãi về hình ảnh của nam rapper trên sóng

CoolKid, tên thật Hoàng Lê Bảo Minh, sinh năm 2003, quê Cao Bằng và là người dân tộc Tày. Từ nhỏ, CoolKid đã có niềm đam mê đặc biệt với âm nhạc, từng mơ trở thành một thần tượng giống những ngôi sao Hàn Quốc. Tuy nhiên, con đường bước vào nghệ thuật của nam rapper không trải đầy hoa hồng.

Trước khi hoạt động âm nhạc chuyên nghiệp, CoolKid từng làm nhiều công việc để trang trải cuộc sống và duy trì đam mê. Nam rapper từng đi hát bè, dựng bè trong phòng thu cho các nghệ sĩ khác. CoolKid cũng từng có thời gian chạy xe giao hàng với thu nhập khoảng 300.000 đồng mỗi ngày. Có những hôm xe gặp sự cố, số tiền sửa chữa còn cao gấp đôi khoản tiền anh kiếm được trong ngày.

CoolKid đã được biết đến qua Rap Việt mùa 4. Sau cuộc thi, nam rapper tiếp tục phát hành các sản phẩm như Bận Tâm, Flavour, Sau Cơn Mưa kết hợp Rhyder... và từng bước xây dựng màu sắc âm nhạc riêng.

Đến với Tinh Hà Say Hi, CoolKid ban đầu là một trong những gương mặt trẻ chưa có độ nhận diện quá lớn so với nhiều đàn anh trong chương trình. Thế nhưng chỉ sau Live Stage 1, vị trí của anh đã có sự thay đổi đáng kể. Dấu mốc lớn nhất chính là 50 Cuộc Gọi Nhỡ.

Hành trình của CoolKid tại chương trình càng trở nên đáng chú ý khi anh không chỉ trụ lại đến chặng cuối mà còn được trao vai trò đội trưởng ở vòng chung kết. Sau Live Stage 4, CoolKid đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng và trở thành một trong bốn đội trưởng, bên cạnh Quang Hùng MasterD, Dương Domic và buitruonglinh.

CoolKid tăng độ nhận diện sau khi tham gia chương trình Tinh Hà Say Hi

Ảnh: Tổng hợp