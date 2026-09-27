Giây phút con gái Puka bày tỏ tình cảm với mẹ gây bão mạng xã hội

Giây phút cô bé Anya hôn má Puka khiến cả mạng xã hội vỡ òa. Trước đó, cô bé từng khiến mẹ "đau lòng" khi kết luận ba Gin Tuấn Kiệt mới là người sinh ra mình.

Mới đây, Puka đã đăng tải đoạn clip bên con gái Anya. Trong đoạn clip, cô bé đã nhẹ nhàng hôn lên má mẹ, thể hiện tình cảm với mẹ. Đoạn clip ngay lập tức gây bão mạng xã hội trong bối cảnh trước đó, Anya khiến mẹ "đau lòng" khi khẳng định ba Gin Tuấn Kiệt mới là người sinh ra mình.

Puka cho biết mẹ con cô bình thường vẫn rất yêu thương nhau. Đoạn clip của Puka hút hơn 600.000 lượt xem chỉ trong nửa ngày đăng tải. Nhiều người dùng đồn đoán bé Anya chỉ yêu mẹ Puka khi ba Gin vắng nhà.

Puka cười mãn nguyện sau khi được con gái hôn má.

"Nhưng khúc này ngắn nhất trong ngày", một người dùng bình luận.

"Anya bị ép phải không bé", một người khác viết.

Trong khi đó, chính Gin Tuấn Kiệt cũng lên tiếng trêu đùa vợ: "Hình như khúc này xong được 2 cái bánh bắp".

Trước đó, Puka khiến người hâm mộ thích thú khi chia sẻ một đoạn clip trò chuyện đầy hài hước cùng con gái. Trong video, nữ diễn viên vừa xoa bụng vừa giải thích cho bé Anya: “Đây là bụng mẹ, bụng mẹ trước khi mang bầu con và sinh con nè”.

Bé Anya từng khiến mẹ "đau lòng" khi khẳng định ba Gin Tuấn Kiệt mới là người sinh ra mình.

Sau màn “giảng bài” của mẹ, Puka bất ngờ đặt câu hỏi: “Ai là người sinh con ra?”. Thay vì gọi tên mẹ, cô bé lại nhanh chóng trả lời “baba” rồi chạy đến sà vào lòng Gin Tuấn Kiệt. Không chịu bỏ cuộc, Puka liên tục hỏi lại con gái: "Mẹ sinh con ra mà, có cả clip làm bằng chứng mà". Trước sự kiên định của con, nữ diễn viên chỉ còn biết bất lực vì con gái nhất quyết “theo phe” bố.

Khoảnh khắc đáng yêu của gia đình Puka – Gin Tuấn Kiệt nhanh chóng nhận được sự chú ý trên mạng xã hội, đến nay đã thu hút 5 triệu lượt xem. Nhiều khán giả bật cười trước màn đối đáp ngây ngô của bé Anya, đồng thời thích thú với phản ứng “bất lực” nhưng đầy đáng yêu của Puka.

Cô bé Anya và ba Gin Tuấn Kiệt,

Puka và Gin Tuấn Kiệt đón con gái đầu lòng vào tháng 3/2025, đặt tên thân mật cho bé là Anya. Từ khi đón con gái đầu lòng, bé Anya, Puka và Gin Tuấn Kiệt dần làm quen với cuộc sống bận rộn nhưng nhiều niềm vui của những người lần đầu làm cha mẹ.

Cặp đôi lựa chọn giữ kín hình ảnh và một số thông tin riêng tư của con, chỉ thỉnh thoảng chia sẻ những câu chuyện nhỏ trong hành trình chăm sóc em bé.

Puka từng hài hước kể về những thay đổi sau sinh như tóc mọc không đều, quầng thâm, mái tóc thường xuyên rối bù và cảm giác “mất nửa trí nhớ”. Thay vì quá áp lực về ngoại hình, nữ diễn viên giữ tinh thần thoải mái, xem những thay đổi ấy như một phần tự nhiên của hành trình làm mẹ.

Gia đình Puka - Gin Tuấn Kiệt thường chia sẻ khoảnh khắc hài hước trên mạng xã hội.

Trong cuộc sống gia đình, Gin Tuấn Kiệt được Puka nhắc đến như một người chồng và người cha chu đáo. Anh luôn ở bên vợ, từng xúc động đến bật khóc khi chứng kiến cô gặp khó khăn trong lúc sinh. Sau khi con chào đời, nam ca sĩ cũng tích cực bế, ru con và phụ giúp vợ việc nhà.

Puka còn hài hước nói mình “đẻ thuê” vì Anya được nhận xét giống bố. Câu chuyện nhỏ này cho thấy không khí gia đình của cặp đôi khá vui vẻ, gần gũi.

Khi được hỏi về chuyện sinh thêm con, Puka cũng không đặt ra kế hoạch quá cứng nhắc mà giữ thái độ nhẹ nhàng: “Trời cho sao nhận vậy”. Với vợ chồng Puka – Gin Tuấn Kiệt, sự xuất hiện của Anya đã khiến cuộc sống thêm bận rộn, nhưng đồng thời mang đến một niềm hạnh phúc mới cho cả hai.