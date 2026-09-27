Dù Sulli đã rời xa trần thế, nhưng tấm lòng tốt đẹp của cô vẫn ở lại và trở thành "hạt mầm", nảy mầm lan truyền những giá trị nhân ái cho xã hội.

Vào ngày 26/9, chủ đề "Choi Sulli, đây thực sự là những dòng chữ mà con người có thể chịu đựng nổi sao?" bất ngờ chiếm sóng mạng xã hội Trung Quốc. Tiêu đề gây sốc, nhưng hóa ra đây là bài viết về hoạt động thiện nguyện của nữ nghệ sĩ sinh năm 1994. Lúc sinh thời, thông qua chương trình tạp kỹ Jinri Market, Sulli đã lên kế hoạch hỗ trợ những bé gái có hoàn cảnh khó khăn, chuẩn bị sẵn 100.000 gói băng vệ sinh hữu cơ, đồng thời kêu gọi mọi người ngừng xấu hổ về kinh nguyệt.

Khi chương trình chưa được triển khai hết, Sulli đã qua đời vào ngày 14/10/2019. Phía ekip chương trình sau đó đã hoàn tất việc quyên góp số băng vệ sinh này. Sau đó, người hâm mộ vẫn tiếp tục dự án từ thiện của nữ nghệ sĩ quá cố. Fan Trung Quốc đã quyên góp các sản phẩm vệ sinh kinh nguyệt và tổ chức các lớp học về sinh lý tuổi dậy thì cho vùng nông thôn dưới tên của Sulli.

Sulli đã ra đi, nhưng fan vẫn giữ tiếp ngọn lửa thiện nguyện của cô. Ảnh: X

Dự án này đã giúp ích rất nhiều cho cuộc sống còn khó khăn của nhiều nữ sinh. Vì không nỡ phá vỡ những suy nghĩ đẹp đẽ của các em học sinh, phía dự án đã giữ kín chuyện Sulli không còn ở trên đời nữa. Những em nữ sinh được giúp đỡ đã viết thư gửi Sulli. Đến nay, nội dung bức thư đã được công bố khiến cư dân mạng không thể cầm được nước mắt.

Trong thư, những em nữ sinh dù không biết Sulli và Sulli cũng không biết họ, nhưng vô cùng biết ơn cách cô giúp đỡ họ. Không chỉ giúp đỡ về mặt vật chất là băng vệ sinh, Sulli còn giúp các nữ sinh có thêm kiến thức để ngừng xấu hổ về kinh nguyệt, giúp họ nhận ra đây là 1 hiện tượng sinh lý bình thường trong quá trình trưởng thành. Nữ sinh gửi lời cảm ơn "người chị Sulli", những nhân viên của công ty băng vệ sinh, đồng thời hứa sẽ mãi ghi nhớ và tiếp tục truyền lại tình yêu thương này. Cuối thư, nữ sinh chúc Sulli bình an vui vẻ, vạn sự như ý, công việc thuận lợi, mà hoàn toàn không hay biết nữ ca sĩ đã rời xa trần thế từ 7 năm trước.

Các em nữ sinh viết thư cảm ơn mà không hề hay biết Sulli đã qua đời. Ảnh: X

Những dòng chữ mang theo tấm lòng biết ơn thuần khiết của những nữ sinh khiến cộng đồng mạng cảm động rơi nước mắt. Dù Sulli đã rời xa trần thế, nhưng tấm lòng tốt đẹp của cô vẫn ở lại và trở thành "hạt mầm", nảy mầm lan truyền những giá trị nhân ái cho xã hội. Đồng thời, cư dân mạng càng thêm xót xa khi nhớ lại lúc sinh thời Sulli bị hiểu lầm và phải chịu đựng rất nhiều bình luận ác ý.

Sulli có tên thật là Choi Jinri, sinh năm 1994 và mất năm 2019. Cô bước chân vào làng giải trí từ khi còn là một đứa trẻ với vai trò diễn viên nhí, trước khi chính thức ra mắt với tư cách thành viên nhóm nhạc f(x) vào năm 2009. Sở hữu nụ cười rạng rỡ, trong trẻo như ánh mặt trời, cô từng được mệnh danh là "viên ngọc quý" của SM Entertainment và là biểu tượng thanh xuân của hàng triệu khán giả châu Á. Thế nhưng, đằng sau ánh hào quang rực rỡ và những tràng pháo tay trên sân khấu lại là một cô gái nhỏ bé phải gồng mình chịu đựng áp lực khủng khiếp từ sự kỳ vọng của công chúng và bạo lực mạng suốt nhiều năm liền.

Sulli tỏa sáng từ rất sớm, nhưng đằng sau hào quang là nhiều nỗi đau. Ảnh: Marie Claire

Những năm tháng trưởng thành của Sulli là chuỗi ngày chật vật tìm kiếm sự tự do và tiếng nói cá nhân trong một môi trường khắc nghiệt. Khi cô quyết định rũ bỏ hình tượng "công chúa ngoan hiền" để sống thật với chính mình, cô lại trở thành tâm điểm của sự miệt thị, chỉ trích và ác ý tột cùng từ dư luận. Sự cô đơn, bất lực và những tổn thương sâu sắc không được thấu hiểu đã âm ỉ bào mòn tâm hồn một cô gái trẻ chưa đầy 25 tuổi.

Ngày 14/10/2019, Sulli ra đi vĩnh viễn tại nhà riêng, để lại nỗi bàng hoàng, đau xót khôn nguôi và sự ân hận muộn màng. Sự ra đi đột ngột của nữ nghệ sĩ đã gióng lên một hồi chuông cảnh tỉnh đau đớn về vấn nạn bạo lực mạng và sự vô cảm của cộng đồng. Cuộc đời ngắn ngủi của Sulli là một câu chuyện buồn về cái giá của sự nổi tiếng, nhưng dũng khí sống thật với chính mình của cô đến những giây phút cuối đời sẽ mãi là một nốt trầm khắc khoải trong ký ức của những ai từng yêu thương Sulli.

Sulli ra đi khi chỉ mới 25 tuổi. Ảnh: X

Nguồn: Weibo



