Sắc vóc 'bông hồng lai' đại diện Việt Nam tại Miss Grand International 2026

Trước khi đăng quang Miss Grand Vietnam, Emoura từng gây chú ý khi tham gia Vietnam’s Next Top Model 2025. Sau trải nghiệm này, cô dành thời gian rèn luyện thêm catwalk, thanh nhạc, múa, guitar và diễn xuất. Người đẹp từng có khoảng 10 năm sinh sống tại Mỹ và được đào tạo trong môi trường quốc tế.