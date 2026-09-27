Tin nhắn khiến MC Trấn Thành bị réo tên khắp MXH

Bên dưới bài đăng, không ít người nhiệt tình "xin vía" Hari Won.

Mới đây, Hari Won đăng tải đoạn hội thoại giữa cô và ông xã Trấn Thành trên trang cá nhân. Trong cuộc trò chuyện, khi Hari Won hỏi thăm tình hình của chồng, Trấn Thành bất ngờ để lại câu trả lời khiến nhiều người chú ý: "Vợ cần gì ở anh".

Thay vì chỉ nói về công việc hay lịch trình của bản thân, nam MC lại lập tức hỏi ngược để quan tâm đến nhu cầu của vợ. Chỉ một câu nói đơn giản nhưng thể hiện sự quan tâm và tinh tế của nam MC dành cho bà xã. Thay vì chỉ trả lời về bản thân, Trấn Thành chủ động hướng sự quan tâm về phía vợ, thể hiện mong muốn được chăm sóc và đáp ứng những điều Hari Won cần.

Hari Won chia sẻ hình ảnh tin nhắn với ông xã Trấn Thành. Ảnh: FBNV

Ngay sau khi Hari Won chia sẻ đoạn tin nhắn, nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận bày tỏ sự thích thú trước cách trò chuyện gần gũi của cặp đôi. Đặc biệt, câu trả lời "Vợ cần gì ở anh" của Trấn Thành nhận được nhiều lời khen bởi sự tinh tế, vừa hài hước vừa thể hiện sự quan tâm dành cho người bạn đời.

Không cần những lời nói quá hoa mỹ, Trấn Thành gây chú ý bởi cách thể hiện tình cảm thông qua những điều nhỏ bé trong cuộc sống thường ngày. Sự chủ động hỏi han, lắng nghe và quan tâm đến cảm xúc của Hari Won khiến nhiều khán giả cảm nhận được sự ấm áp trong cách anh xây dựng mối quan hệ hôn nhân.

Bên dưới bài đăng, không ít người nhiệt tình "xin vía" Hari Won vì có một người chồng luôn quan tâm, chăm sóc và tạo cảm giác được yêu thương. Nhiều ý kiến cho rằng chính những khoảnh khắc đời thường như đoạn hội thoại này giúp khán giả nhìn thấy một góc khác của Trấn Thành phía sau ánh đèn sân khấu.

Tin nhắn của Trấn Thành được netizen nhận xét là người chồng tinh tế. Ảnh: FBNV

Trấn Thành và Hari Won là một trong những cặp đôi nổi tiếng của showbiz Việt. Cả hai công khai mối quan hệ vào năm 2016, sau khi cùng hợp tác trong một số dự án nghệ thuật. Thời điểm đó, chuyện tình của họ từng nhận được nhiều những bàn luận trái chiều từ công chúng.

Sau khi kết hôn vào cuối năm 2016, Trấn Thành và Hari Won dần chứng minh sự gắn bó qua cuộc sống hằng ngày. Cặp đôi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ, những câu chuyện hài hước trong hôn nhân và dành cho nhau nhiều lời khen trên mạng xã hội.

Trong nhiều năm bên nhau, Trấn Thành được biết đến là người thường xuyên thể hiện sự quan tâm dành cho bà xã. Nam MC từng chia sẻ anh luôn cố gắng đồng hành, chăm sóc và tạo sự thoải mái cho Hari Won trong cả công việc lẫn cuộc sống. Về phía Hari Won, nữ ca sĩ cũng nhiều lần bày tỏ sự trân trọng khi có ông xã luôn yêu thương và ủng hộ mình.

Trấn Thành và Hari Won là cặp đôi nổi tiếng trong showbiz Việt. Ảnh: FBNV

Sau khi kết hôn, chuyện khi nào có con của Trấn Thành và Hari Won là chủ đề được khán giả quan tâm. Cặp đôi từng nhiều lần nhận được câu hỏi về việc sinh con, đặc biệt khi đã kết hôn nhiều năm nhưng chưa có em bé.

Trước sự quan tâm của công chúng, cả hai từng chia sẻ rằng chuyện con cái là vấn đề riêng của gia đình và họ không muốn tạo áp lực cho nhau. Trấn Thành từng cho biết anh và Hari Won có những kế hoạch riêng, đồng thời mong muốn khi có con sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất về tinh thần, sức khỏe và điều kiện chăm sóc.

Trong các chia sẻ trước truyền thông, Trấn Thành nhiều lần khẳng định anh yêu thương và tôn trọng quyết định của bà xã. Nam MC cho rằng điều quan trọng trong hôn nhân là sự đồng hành, thấu hiểu và cùng nhau xây dựng cuộc sống hạnh phúc.