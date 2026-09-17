Sao nữ là thành viên hội bạn Trấn Thành nay bán đồ ăn chay tại phường An Khánh, TP.HCM

Sao nữ này được nhiều sao Việt ủng hộ khi chuyển hướng sang kinh doanh.

Không chỉ hoạt động nghệ thuật, nhiều sao Việt còn thử sức với kinh doanh và tìm cho mình một hướng đi riêng ngoài ánh đèn sân khấu. Trương Quỳnh Anh cũng là một trong số đó khi dành tâm huyết phát triển lĩnh vực ẩm thực chay, bên cạnh công việc ca hát, diễn xuất và dẫn chương trình. Hồi tháng 10/2025, Trương Quỳnh Anh khai trương một quán ăn chay tại phường An Khánh, TP.HCM. Không gian quán được thiết kế theo phong cách hiện đại, sang trọng nhưng vẫn hướng đến cảm giác nhẹ nhàng, thư thái. Đây cũng trở thành điểm đến được nhiều nghệ sĩ Việt ghé qua.

Thực đơn tại đây mang phong vị Việt Nam kết hợp với cách chế biến theo phong cách thực vật đương đại. Nữ nghệ sĩ cùng đội ngũ đầu bếp chú trọng tạo nên những món ăn vừa giữ được nét quen thuộc, vừa có cách thể hiện mới mẻ. Chia sẻ về định hướng của quán, Trương Quỳnh Anh từng bày tỏ: "Tôi mong quán không chỉ là quán chay, mà là nơi mọi người có thể tìm lại năng lượng tích cực, chậm lại để yêu thương bản thân hơn".

Việc lấn sân sang lĩnh vực ẩm thực cho thấy Trương Quỳnh Anh đang có thêm một hướng phát triển bên cạnh công việc nghệ thuật đã gắn bó với cô suốt nhiều năm.

Nhiều nghệ sĩ Việt ủng hộ quán ăn chay của Trương Quỳnh Anh

Đây là điểm check in quen thuộc của nhiều nghệ sĩ Việt

Hội bạn thân ủng hộ công việc kinh doanh của Trương Quỳnh Anh

Cuộc sống hiện tại của Trương Quỳnh Anh

Trương Quỳnh Anh sinh năm 1989, là một trong những gương mặt quen thuộc của showbiz Việt. Cô hoạt động ở nhiều lĩnh vực như ca hát, diễn xuất và dẫn chương trình. Nữ nghệ sĩ cũng được biết đến là thành viên trong hội bạn thân của Trấn Thành, có mối quan hệ thân thiết với Hari Won. Gia nhập làng giải trí từ khi còn rất trẻ, Trương Quỳnh Anh đã có gần hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật. Trong chặng đường này, cô từng trải qua không ít thăng trầm nhưng vẫn duy trì công việc và giữ được sự quan tâm từ khán giả.

Nữ nghệ sĩ bén duyên với diễn xuất từ năm 18 tuổi và có vai chính đầu tiên trong Ký Túc Xá. Sở hữu ngoại hình sáng cùng lối diễn tự nhiên, cô sau đó tiếp tục góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình như Sóng Gió Cuộc Đời, Một Ngày Không Có Em, Cuộc Chiến Hoa Hồng... Không dừng lại ở phim ảnh, Trương Quỳnh Anh còn theo đuổi ca hát và từng được khán giả biết đến qua nhiều ca khúc thuộc dòng nhạc ballad. Sau này, cô tiếp tục xuất hiện trong các chương trình truyền hình và đảm nhận nhiều vai trò khác nhau trong showbiz.

Trương Quỳnh Anh vào nghề từ sớm, lấn sân sang nhiều lĩnh vực

Cô là thành viên trong hội bạn thân của Trấn Thành

Bên cạnh sự nghiệp, chuyện tình giữa Trương Quỳnh Anh và ca sĩ Tim từng nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Cả hai bén duyên sau khi hợp tác trong một bộ phim vào năm 2011. Dù từng gặp những ý kiến phản đối từ gia đình và không tổ chức đám cưới, hai người vẫn quyết định gắn bó và chào đón con trai đầu lòng Sushi vào năm 2012. Chuyện tình kéo dài nhiều năm của cặp đôi từng nhiều lần trở thành chủ đề được khán giả quan tâm. Sau những thăng trầm trong chuyện tình cảm, Trương Quỳnh Anh dần tập trung nhiều hơn cho công việc và cuộc sống riêng.

Không chỉ sự nghiệp, diện mạo của Trương Quỳnh Anh cũng thường xuyên nhận được sự chú ý. Sau những biến cố trong cuộc sống, nữ nghệ sĩ được nhận xét ngày càng trẻ trung, thậm chí nhiều người còn gọi cô là một trong những mỹ nhân có khả năng “hack tuổi” đáng nể của Vbiz. Ở tuổi U40, Trương Quỳnh Anh vẫn giữ gương mặt có nét baby, làn da căng bóng cùng vóc dáng mảnh mai. Phong cách của cô cũng thiên về sự nữ tính, trẻ trung nhưng không kém phần sang trọng. Mỗi lần xuất hiện trước công chúng, nữ nghệ sĩ thường khiến dân tình chú ý bởi diện mạo tươi tắn, trẻ hơn tuổi thật. Đây cũng là một trong những lý do hình ảnh của Trương Quỳnh Anh thường xuyên nhận được nhiều lời khen trên mạng xã hội.

Sau nhiều năm hoạt động showbiz, nữ nghệ sĩ cũng có xu hướng sống kín tiếng hơn. Thay vì liên tục chia sẻ chuyện đời tư, cô tập trung cho công việc, những mối quan hệ thân thiết và chăm sóc con trai.

Mẹ đơn thân Trương Quỳnh Anh có sắc vóc ngày càng thăng hạng

Nữ ca sĩ vẫn đều đặn xuất hiện ở các sự kiện giải trí

Ảnh: FBNV