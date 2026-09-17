"Hoa hậu đẹp nhất Hong Kong" rời showbiz làm dâu hào môn, U60 vẫn đẹp gợi cảm

Giành vương miện năm 18 tuổi, cô được xem là biểu tượng nhan sắc rực rỡ và bền bỉ với danh xưng 'Hoa hậu đẹp nhất Hong Kong' .

Lý Gia Hân là một trong những biểu tượng nhan sắc nổi bật nhất của làng giải trí Hong Kong (Trung Quốc). Nhan sắc rực rỡ của cô nhanh chóng gây chấn động giới giải trí xứ Cảng thơm khi được truyền thông ca ngợi là vẻ đẹp “nghiêng nước nghiêng thành”.

“Hoa hậu đẹp nhất lịch sử Hong Kong”

Sinh năm 1970, Lý Gia Hân mang hai dòng máu Trung Quốc và Bồ Đào Nha. Sở hữu gương mặt lai sắc sảo cùng chiều cao nổi bật, cô sớm bén duyên với nghề người mẫu từ khi là thiếu niên.

Lý Gia Hân đăng quang Hoa hậu Hong Kong 1988.

Năm 1988, Lý Gia Hân đăng quang cuộc thi Hoa hậu Hong Kong do TVB tổ chức. Kể từ đây, cuộc đời người đẹp bước sang trang mới. Với nhan sắc nổi bật, cô được truyền thông Hoa ngữ gọi là “Hoa hậu đẹp nhất Hong Kong”. Sau nhiều năm trôi qua, khán giả cho rằng đến nay vẫn chưa ai vượt qua được Lý Gia Hân để giành danh xưng này.

Thành công từ các cuộc thi nhan sắc, Lý Gia Hân được TVB ký hợp đồng và bắt đầu sự nghiệp diễn xuất. Những vai diễn đầu tiên của cô xuất hiện trên phim truyền hình, sau đó là phim điện ảnh. Cô gây dấu ấn qua các phim như Phương Thế Ngọc, Lộc đỉnh ký 2, Đọa lạc thiên sứ, Hải thượng hoa, Nguyên Chấn Hiệp...

Lý Gia Hân là một trong những biểu tượng nhan sắc nổi tiếng của làng giải trí xứ Cảng thơm.

Nhan sắc nổi trội cũng giúp Lý Gia Hân trở thành gương mặt được các thương hiệu và giới truyền thông đặc biệt săn đón. Trong nhiều năm liền, cô xuất hiện dày đặc trên các trang bìa tạp chí, các chiến dịch quảng cáo lớn.

Thập niên 1990, Lý Gia Hân được xếp cùng những tên tuổi lớn làng điện ảnh như Lâm Thanh Hà, Quan Chi Lâm và Trương Mạn Ngọc trong nhóm những biểu tượng nhan sắc đình đám Hong Kong.

Làm dâu hào môn

Năm 2008, Lý Gia Hân tìm được bến đỗ với doanh nhân Hứa Tấn Hanh, thuộc một trong những gia đình giàu có và quyền lực bậc nhất Hong Kong, sở hữu khối tài sản khổng lồ được gây dựng từ ngành vận tải biển và bất động sản.

Đám cưới của cặp đôi từng được xem là một trong những sự kiện đình đám nhất làng giải trí Hong Kong thời điểm đó khi quy tụ đông đảo nhân vật nổi tiếng và giới thượng lưu.

Lý Gia Hân rời showbiz sau khi thành dâu hào môn.

Sau khi làm dâu hào môn, Lý Gia Hân ngừng hoạt động nghệ thuật để dành thời gian cho gia đình. Năm 2011, nàng hậu sinh con trai đầu lòng. Trở thành con dâu nhà họ Hứa, Lý Gia Hân luôn cố gắng lấy lòng gia đình chồng, tuân thủ những nguyên tắc khắt khe của gia tộc. Cô lựa chọn cuộc sống tương đối kín tiếng, tập trung chăm sóc gia đình và tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện.

Nhiều năm qua, Hoa hậu Hong Kong 1988 hỗ trợ chồng điều hành công việc kinh doanh của tập đoàn và gần như hạn chế tối đa xuất hiện ở các sự kiện giải trí. Tuy nhiên, Lý Gia Hân vẫn là một trong những cái tên thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới truyền thông lẫn khán giả.

Trong lần hiếm hoi xuất hiện trên truyền hình, Lý Gia Hân thổ lộ bản thân cảm thấy may mắn khi có được người chồng tâm lý, bao dung bên cạnh. Hoa hậu cũng thường chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc bên ông xã khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Nhan sắc nàng hậu ở tuổi U60.

Ở tuổi 56, Lý Gia Hân vẫn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi nhan sắc xinh đẹp, gợi cảm. Nàng hậu duy trì làn da căng mịn, đường nét gương mặt thanh tú.