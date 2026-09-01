Nữ diễn viên quê Tiền Giang tiêu chục tỷ đồng mở khu sinh thái 50.000m2 dù chồng đại gia can ngăn

Với khối tài sản đáng ngưỡng mộ, nữ diễn viên này được mệnh danh là "phú bà" của showbiz Việt.

Không chỉ được biết đến qua nhiều vai diễn trên màn ảnh, Vân Trang còn dành nhiều năm theo đuổi một dự án đặc biệt tại quê nhà Tiền Giang cũ (nay là Đồng Tháp). Nữ diễn viên đã chi cả chục tỷ đồng để xây dựng và liên tục mở rộng khu sinh thái rộng tới 50.000m2, dù niềm đam mê này từng khiến ông xã doanh nhân lo lắng và nhiều lần can ngăn.

Mới đây, Vân Trang tiếp tục gây chú ý khi chia sẻ quá trình cải tạo, mở rộng khu sinh thái của gia đình nằm ven sông Tiền. Theo Ngôi Sao, nữ diễn viên bắt tay thực hiện hạng mục mới từ tháng 7 và công trình hiện đã gần hoàn thiện. Khu vực mở rộng vẫn giữ phong cách mộc mạc, gần gũi với thiên nhiên vốn là đặc trưng của toàn bộ khu sinh thái.

Vân Trang đang tiếp tục mở rộng thêm khu du lịch sinh thái của gia đình tại Tiền Giang cũ

Nữ diễn viên cho đào hồ nhân tạo, bắc cầu gỗ, trồng tre trúc và tạo thêm nhiều mảng xanh. Những ngôi nhà gỗ, mái lá, lối đi cùng các vật liệu như tre, nứa được ưu tiên sử dụng. Vân Trang từng cho biết cô muốn tái hiện một phần khung cảnh miền quê gắn với ký ức tuổi thơ của mình ngay trên chính mảnh đất quê nhà.

Khu sinh thái rộng 50.000m2 này không chỉ là nơi nghỉ dưỡng của gia đình mà còn được phát triển thành tổ hợp gồm khu cắm trại, nhà nghỉ dưỡng và quán cà phê với không gian đậm chất miệt vườn, nằm cạnh dòng sông và giữ lại nhiều nét tự nhiên vốn có.

Dù nhiều lần can ngăn vì Vân Trang bỏ ra số tiền lớn để xây khu sinh thái, nhưng doanh nhân Hữu Quân vẫn sát cánh bên vợ

Điều đáng chú ý là để theo đuổi dự án này, Vân Trang đã không ngần ngại bỏ ra số tiền lớn. Nữ diễn viên từng tiết lộ cô chi cả chục tỷ đồng cho khu sinh thái vì quá đam mê, đến mức ông xã doanh nhân Hữu Quân lo lắng và nhiều lần can ngăn.

Dù vậy, cô vẫn chăm chỉ làm việc, chạy show và dùng tiền kiếm được để tiếp tục đầu tư. Tổng số tiền Vân Trang đã dành cho dự án được cho là lên tới cả chục tỷ đồng.

Chồng Vân Trang là doanh nhân Hữu Quân, người đứng sau hỗ trợ nhiều kế hoạch và đam mê của vợ. Anh đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái rộng 50.000m2 để Vân Trang quản lý, đồng thời tư vấn cho cô trong quá trình vận hành hoạt động kinh doanh.

Dù đôi lúc có những khác biệt trong cách suy nghĩ và chi tiêu cho các ý tưởng riêng, cả hai vẫn cùng đồng hành trong cuộc sống gia đình và công việc.

Gia đình Vân Trang hiện đang sống trong một biêt thự sang trọng rộng 1000m2 ở TP.HCM

Ngoài khu sinh thái rộng khoảng 50.000m2 tại Tiền Giang, vợ chồng Vân Trang còn sở hữu một căn biệt thự có diện tích khoảng 1000m2 tại TP.HCM. Nơi đây thiết kế biệt thự theo phong cách nghỉ dưỡng với gam màu nâu - trắng chủ đạo, nội thất cao cấp bằng gỗ, tối giản và tinh tế.

Biệt thự có đủ phòng riêng cho từng thành viên trong gia đình. Vợ chồng Vân Trang có 3 con gái và 1 con trai nên cách bày trí phòng ngủ cũng nhẹ nhàng, dễ thương. Xung quanh nhà và sân thượng, nữ diễn viên cho phủ đầy cây xanh, phòng khách, phòng ngủ đều là không gian mở, tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên.