Cặp sao "phim giả tình thật" xác nhận đường ai nấy đi vào tối 15/9

Ngay trước khi công bố chuyện chia tay ít giờ, người đẹp này vẫn đăng ảnh chồng diễn viên lên trang Instagram cá nhân.

Tối 15/9, cặp diễn viên hàng đầu Hollywood Amanda Seyfried và Thomas Sadoski xác nhận với People rằng họ đã đường ai nấy đi sau 9 năm chung sống. Trong tuyên bố chung, cả hai cho biết: "Chúng tôi đã ly thân một thời gian và nhận ra đây là quyết định đúng đắn đối với cả hai cũng như gia đình". Hiện, cặp sao tiến hành các thủ tục ly hôn.

Đáng chú ý, ngay trước khi công bố chuyện chia tay ít giờ, Amanda Seyfried vẫn đăng tải hình ảnh ông xã bên chú rồng râu Romeo - thú cưng của cô. Nữ diễn viên cũng có chia sẻ đầy ẩn ý: "Thực ra cuộc sống này chẳng có điều gì khó khăn, trừ khi bạn thấy nó khó. Nếu không, đó chỉ là việc tiếp theo mà bạn đang tìm cách giải quyết thôi".

Amanda Seyfried và Thomas Sadoski thông báo chia tay sau 9 năm chung sống. Ảnh: Getty Images.

Trước khi công bố tin đổ vỡ, nữ diễn viên vẫn đăng ảnh chồng lên trang cá nhân. Ảnh: Getty Images.

Amanda Seyfried và Thomas Sadoski lần đầu gặp nhau vào năm 2015 khi cùng đóng vở kịch Off-Broadway mang tên The Way We Get By. Đến năm 2017, hai người tiếp tục hợp tác trong bộ phim The Last Word. Sau đó, tại chương trình The Late Late Show with James Corden, Thomas Sadoski tiết lộ rằng anh và Amanda Seyfried đã tổ chức đám cưới giản đơn, bí mật vào tháng 3/2017. Nam diễn viên chia sẻ: "Chúng tôi chỉ lái xe đến một vùng quê cùng một người chủ trì hôn lễ, chỉ có hai người và làm những gì mình muốn". Khi đó, Thomas Sadoski cũng dành những lời khen có cánh và ngọt ngào cho vợ: "Cô ấy là người mà tôi yêu thương, ngưỡng mộ và tôn trọng nhất trên thế giới".

Sau 9 năm chung sống, cặp sao có với nhau 2 con gồm con gái Nina 9 tuổi và con trai Thomas 5 tuổi. Tháng 11/2025, nữ diễn viên Mamma Mia! thừa nhận việc cân bằng giữa sự nghiệp diễn xuất và chăm sóc hai con là điều thực sự khó khăn với cô. Amanda Seyfried tâm sự rằng cô thường xuyên từ chối nhiều lời mời đóng phim dù cơ hội sự nghiệp rộng mở vì vướng bận chuyện gia đình, con cái.

Với việc đổ vỡ với Amanda Seyfried, Thomas Sadoski có lần thứ 2 ly hôn. Anh từng kết hôn với giám đốc tuyển diễn viên Kimberly Hope. Hai người chia tay vào tháng 10/2015 sau 8 năm chung sống. Trong khi đó, Amanda Seyfried chưa từng kết hôn trước khi đến với Thomas Sadoski.

Với việc đổ vỡ với Amanda Seyfried, Thomas Sadoski có lần thứ 2 tan nát hôn nhân. Ảnh: Getty Images.

Nguồn: Page Six