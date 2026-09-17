Mối tình đầu không thể quên của Dương Dương

Việc ôn lại chuyện cũ sau gần 2 thập kỷ không chỉ làm thỏa lòng mong đợi của các "fan couple" một thời, mà còn là sự hoài niệm đẹp về một thời thanh xuân rực rỡ, nơi Dương Dương và Lý Thấm đã từng đi qua đời nhau chân thành và trọn vẹn nhất.

Làng giải trí Hoa ngữ luôn tồn tại những câu chuyện tình cảm thanh xuân khiến người ta tiếc nuối, và một trong những chuyện tình để lại dư âm sâu đậm và bồi hồi nhất có lẽ là mối lương duyên giữa 2 ngôi sao hàng đầu Dương Dương - Lý Thấm. Vào ngày 15/9, đoạn quá khứ tưởng chừng đã ngủ yên ấy bất ngờ bùng nổ, vươn lên vị trí đứng đầu hot search Weibo và thu hút hàng trăm triệu lượt bàn tán từ cộng đồng mạng.

Giữa chốn showbiz thị phi, nơi các mối quan hệ thường đến và đi chớp nhoáng, câu chuyện về "mối tình đầu" thanh thuần năm 17 tuổi giữa họ lại được nhắc lại như một bản tình ca đẹp đẽ nhất của tuổi trẻ, khiến người hâm mộ không khỏi bùi ngùi hoài niệm.

Dương Dương - Lý Thấm được xem là mối tình đầu của nhau. Ảnh: X

Mối tình thanh xuân "bí mật công khai"

Mối lương duyên của Dương Dương và Lý Thấm bắt đầu từ năm 2008. Khi ấy, Dương Dương mới 17 tuổi và Lý Thấm 18 tuổi - cả hai đều là những gương mặt trẻ đầy triển vọng, ngập tràn sự bỡ ngỡ bước chân vào đoàn làm phim bom tấn Hồng Lâu Mộng. Vào thời điểm đó, mối quan hệ của cặp đôi được ví như một "bí mật công khai" trong giới và đối với những người hâm mộ theo chân họ từ những ngày đầu.

Khác với sự che đậy ngượng ngùng thường thấy của các thần tượng trẻ, Dương Dương và Lý Thấm từng vô tư nắm tay nhau không rời khi chụp ảnh chung, thoải mái tương tác và công khai phản hồi khi được truyền thông lẫn khán giả gọi là "cặp đôi màn ảnh". Dù chưa từng đưa ra tuyên bố chính thức khẳng định chuyện yêu đương, nhưng ánh mắt và cử chỉ tình tứ họ dành cho nhau đã thay cho mọi lời xác nhận.

Ảnh: Weibo

Cặp đôi nên duyên khi là những gương mặt trẻ đầy triển vọng, ngập tràn sự bỡ ngỡ bước chân vào đoàn làm phim bom tấn Hồng Lâu Mộng. Ảnh: Weibo



Mối tình thanh xuân trong trẻo ấy được cho là kéo dài khoảng 5 năm - quãng thời gian đủ dài để khắc ghi hình bóng của đối phương vào ký ức tuổi trẻ. Thế nhưng, giống như quy luật nghiệt ngã của giới giải trí, khi danh tiếng bắt đầu gõ cửa cũng là lúc áp lực từ công ty quản lý cùng sự khác biệt ngày một lớn về định hướng phát triển sự nghiệp đẩy họ ra xa nhau. Cả hai được cho là đã chia tay trong hòa bình, khép lại một chương tình cảm đẹp đẽ nhưng đầy tiếc nuối.

Ảnh: Weibo

Những khoảnh khắc gợi nhớ về thời thanh xuân đẹp nhất. Ảnh: Weibo

"Bạch nguyệt quang" khó phai và những lời chúc sinh nhật xúc động

Điều khiến công chúng mãi nhắc về mối tình này chính là cách mà Dương Dương và Lý Thấm đối xử với nhau sau khi đường ai nấy đi. Không chọn cách cạch mặt hay né tránh như nhiều cặp đôi khác sau chia tay, họ giữ cho nhau sự tôn trọng âm thầm.

Trong suốt nhiều năm sau đó, người hâm mộ vẫn tinh ý nhận ra Lý Thấm đều đặn gửi lời chúc mừng sinh nhật đến Dương Dương vào mỗi dịp tháng 9. Điều đặc biệt nhất nằm ở chỗ, cách gọi tên Dương Dương trong các bài đăng chúc mừng của cô được thay đổi linh hoạt theo từng cột mốc vai diễn mới của anh trên màn ảnh, cho thấy cô vẫn luôn dõi theo và ủng hộ chặng đường sự nghiệp của người cũ.

Ảnh: Weibo

Ảnh: Weibo

Không chọn cách cạch mặt hay né tránh như nhiều cặp đôi khác sau chia tay, họ giữ cho nhau sự tôn trọng âm thầm. Ảnh: Weibo

Chính sự trân trọng ấy đã biến Lý Thấm trở thành "bạch nguyệt quang" kinh điển trong lòng người hâm mộ Dương Dương, là hình mẫu về một mối tình đầu vừa đẹp đẽ, vừa đau đáu nỗi buồn thanh xuân mà bất cứ ai khi nhìn lại cũng phải thổn thức. Trong những năm tháng về sau, từng có tin đồn cặp đôi tái hợp, nhưng mọi chuyện đều chỉ dừng lại ở mức độ nghi vấn.

Ảnh: Weibo

Cặp đôi từng vướng nghi vấn tái hợp. Ảnh: Weibo

Song mọi chuyện cũng chỉ dừng lại ở mức độ nghi vấn. Ảnh: Weibo

Hoài niệm về 1 thanh xuân rực rỡ nhất

Dương Dương sinh năm 1991, vụt sáng thành sao hạng A nhờ ngoại hình nam thần tỉ lệ vàng và vai diễn Giả Bảo Ngọc trong Hồng Lâu Mộng. Nam diễn viên liên tục ghi dấu ấn qua loạt siêu phẩm càn quét màn ảnh châu Á như Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên, Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh, Đặc Chiến Vinh Quang và Pháo Hoa Nhân Gian Của Tôi.

Trải qua nhiều thăng trầm trong diễn xuất và từng vướng một số tin đồn hẹn hò với các mỹ nhân đình đám như Tường Mộng Tiệp, Kiều Hân hay Vương Sở Nhiên, Dương Dương hiện tại vẫn tập trung tối đa cho sự nghiệp diễn xuất, giữ đời tư kín tiếng sau những ồn ào truyền thông.

Ảnh: Weibo

Dương Dương là nam thần rất được yêu thích ở Cbiz. Ảnh: Weibo

Trong khi đó, Lý Thấm sinh năm 1990, hơn Dương Dương 1 tuổi. Sở hữu nét đẹp thanh tú, đượm buồn cùng khí chất thanh cao, Lý Thấm bước ra từ vai diễn Tiết Bảo Thoa trong Hồng Lâu Mộng và từng bước khẳng định thực lực qua hàng loạt tác phẩm nặng ký như Sở Kiều Truyện, Khánh Niên Tiên, Hải Thượng Phồn Hoa và Vùng Biển Trong Mơ Ấy.

Cô được giới chuyên môn đánh giá là một trong những tiểu hoa đán thực lực hiếm hoi của Cbiz, không cần scandal để tạo nhiệt độ. Về đời tư, Lý Thấm luôn giữ lối sống sạch, cực kỳ kín tiếng trước truyền thông và hiện tại vẫn đang tận hưởng cuộc sống độc thân yên bình, cống hiến hết mình cho nghệ thuật.

Ảnh: Weibo