LyLy đã lên tiếng

LyLy đã có động thái đáp trả những bàn tán không hay xoay quanh đời tư của mình những ngày qua.

Những ngày qua, LyLy bất ngờ trở thành cái tên được nhắc đến dày đặc trên Threads khi loạt clip cũ của nữ ca sĩ được đào lại. Từ những khoảnh khắc tương tác với một đàn anh, cư dân mạng bắt đầu bàn luận, đặt nghi vấn về đời tư của nữ ca sĩ. TikTok của LyLy cũng hứng chịu "bão" bình luận khi không ít người liên tục để lại những lời bàn tán liên quan đến mối quan hệ trong showbiz.

Giữa làn sóng chú ý này, LyLy mới đây đã có động thái mới nhất. Cụ thể, dưới một video được đăng tải trên TikTok, LyLy trực tiếp để lại bình luận đáp trả: "Nhảm nhí quá đi thôi kkkk. Nói cho đã đời chừng nào hết vui xong giải tán đi học đi làm đồ đi nhaa. Đừng phí thời gian năng lượng vô mấy chuyện tào lao bí đao nữa mấy ní ơi. Đi tập tennis với tui nè".

Đây là lần đầu tiên LyLy trực tiếp để lại bình luận đáng chú ý giữa lúc tên tuổi cô liên tục xuất hiện trong các cuộc bàn luận trên mạng xã hội những ngày qua. Nữ ca sĩ không giải thích cụ thể về bất kỳ mối quan hệ nào, cũng không nhắc đích danh những người đang được cư dân mạng bàn tán. Thay vào đó, cô giữ giọng điệu khá thoải mái, gọi những câu chuyện này là "nhảm nhí".

LyLy đáp trả những bàn tán về đời tư suốt mấy ngày qua

Phản hồi của LyLy nhanh chóng nhận được sự chú ý. Bên cạnh những bình luận tiếp tục đặt câu hỏi về đời tư, cũng có người cho rằng nữ ca sĩ đang ngầm thể hiện thái độ không muốn quan tâm đến những suy đoán trên mạng xã hội.

Một bộ phận netizen liên tục để lại lời động viên, mong nữ ca sĩ không bận tâm trước những câu chuyện đang lan truyền. Trên các phần bình luận, fan còn trực tiếp tranh luận lại những ý kiến mỉa mai hoặc cố khơi lại các nghi vấn đời tư chưa được xác thực, cho rằng những tương tác trong chương trình hay vài đoạn clip cũ không đủ cơ sở để suy diễn về mối quan hệ ngoài đời của LyLy. Nhiều người cũng nhắn nhủ cô cứ tập trung vào công việc và cuộc sống thay vì để những lời bàn tán trên mạng ảnh hưởng đến mình.

Nhiều fan bênh vực LyLy giữa tâm bão bàn tán đời tư

LyLy được biết đến trước hết với khả năng sáng tác. Một trong những dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp là ca khúc 24H, giúp LyLy được khán giả biết đến rộng rãi. Sau đó, cô tiếp tục đứng sau nhiều sản phẩm âm nhạc được khán giả trẻ yêu thích, đồng thời từng bước xây dựng hình ảnh ca sĩ - nhạc sĩ với màu sắc riêng.

Bên cạnh âm nhạc, LyLy cũng từng thử sức ở các sân chơi truyền hình và chương trình thực tế. Năm 2025, cô tham gia Em Xinh Say Hi, tiếp tục mở rộng hình ảnh trước công chúng sau thời gian tập trung cho công việc sáng tác và ca hát.

Bước ngoặt mới đến vào đầu năm 2026 khi LyLy lần đầu lấn sân điện ảnh. Cô đảm nhận vai nữ chính Hải Linh trong Thỏ Ơi!! của đạo diễn Trấn Thành. Nhân vật của LyLy là người dẫn một talkshow về tình yêu, hôn nhân và đời tư, đồng thời có nhiều phân đoạn tâm lý phức tạp.

Đây là lần đầu tiên LyLy đóng phim điện ảnh nhưng cô được giao ngay vai nữ chính. Trước những phản hồi tích cực dành cho diễn xuất, nữ ca sĩ cho biết cô cảm thấy may mắn và nhẹ nhõm vì khán giả đón nhận mình trong vai trò mới.

Thời gian qua, LyLy liên tục vướng vào rắc rối, từ câu chuyện đóng cặp với Vĩnh Đam cho đến drama đời tư những ngày gần đây

Ảnh: TikTok, FBNV