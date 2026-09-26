Mối quan hệ gây bàn tán của LyLy

Trong khoảng 5 năm, cả hai liên tục xuất hiện cùng nhau, có những màn tương tác thân thiết và nhiều lần trở thành tâm điểm bàn luận dù chưa từng chính thức xác nhận chuyện hẹn hò.

LyLy là một trong những nữ ca sĩ có chuyện tình cảm thường xuyên được khán giả chú ý, đặc biệt là mối quan hệ với Anh Tú. Trong khoảng 5 năm, cả hai liên tục xuất hiện cùng nhau, có những màn tương tác thân thiết và nhiều lần trở thành tâm điểm bàn luận dù chưa từng chính thức xác nhận chuyện hẹn hò.

Mối quan hệ kéo dài 5 năm, càng im lặng càng được chú ý

Anh Tú và LyLy bắt đầu vướng nghi vấn tình cảm từ năm 2020, sau khi hợp tác trong một sản phẩm âm nhạc. Từ đó, cả hai liên tục được khán giả soi ra những điểm trùng hợp trong đời sống và công việc.

Không chỉ đồng hành trong âm nhạc, Anh Tú và LyLy còn nhiều lần xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện, có những màn tương tác thân thiết trên sân khấu và từng bị phát hiện check-in cùng địa điểm, diện trang phục có sự tương đồng. Những khoảnh khắc này khiến nghi vấn hẹn hò giữa hai người liên tục được nhắc lại qua nhiều năm.

Trong khoảng 5 năm, Anh Tú và LyLy liên tục xuất hiện cùng nhau, dù không xác nhận hẹn hò nhưng khán giả đều có câu trả lời.

Đáng chú ý, từng có thời điểm người hâm mộ đặt nghi vấn Anh Tú và LyLy đã sống chung khi phát hiện những dấu hiệu được cho là liên quan đến cùng một không gian sinh hoạt. Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là suy đoán từ cộng đồng mạng và chưa được hai nhân vật xác nhận.

Thay vì công khai tình trạng mối quan hệ, Anh Tú và LyLy vẫn giữ cách tương tác khá chừng mực. Trong một lần chia sẻ với truyền thông, Anh Tú từng gọi LyLy là một người rất thân, đồng thời cho biết khán giả có thể gọi mối quan hệ giữa hai người là tình bạn, tình yêu hay tri kỷ tùy cách nhìn.

Từ “người rất thân” đến loạt khoảnh khắc khiến fan liên tục ghép đôi

Điều khiến mối quan hệ của Anh Tú và LyLy được chú ý không nằm ở một khoảnh khắc riêng lẻ mà là việc cả hai liên tục có những tương tác đặc biệt trong thời gian dài.

Tại một sự kiện âm nhạc ở Nha Trang vào năm 2025, Anh Tú và LyLy cùng song ca. Sau tiết mục, nam ca sĩ có hành động ôm eo và hôn nhẹ LyLy trên sân khấu. Khoảnh khắc này nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội, kéo theo nhiều bình luận mong cả hai sớm công khai mối quan hệ.

Mối quan hệ của LyLy và Anh Tú được người hâm mộ và người thân ủng hộ.

Trong các chương trình giải trí, mối quan hệ của hai người cũng nhiều lần trở thành chủ đề để đồng nghiệp trêu chọc. Việc Anh Tú thường xuyên được nhắc tên trước mặt LyLy càng khiến khán giả chú ý đến phản ứng của nữ ca sĩ.

Tuy nhiên, cho đến nay, những tương tác trên vẫn chưa phải là bằng chứng cho một mối quan hệ tình cảm được xác nhận. Anh Tú và LyLy vẫn chưa công khai gọi nhau là người yêu.

Nghi vấn “về chung một nhà”

Mới đây, nghi vấn về mối quan hệ của cả hai một lần nữa được đẩy lên khi Anh Tú chia sẻ hình ảnh bên ngoài một căn villa sang trọng cùng dòng trạng thái: “Hết bất ngờ này đến bất ngờ tiếp theo”.

Điều khiến cư dân mạng chú ý là tên của căn villa được cho là trùng với nghệ danh LyLy. Từ chi tiết này, nhiều người đặt câu hỏi liệu đây có phải một dấu hiệu liên quan đến nữ ca sĩ hay không, thậm chí suy đoán cả hai chuẩn bị về chung một nhà.

Khán giả cũng đang mong đợi cặp đôi xác nhận chuyện hẹn hò.

Dù vậy, đây vẫn là suy đoán xuất phát từ cộng đồng mạng. Việc tên căn villa trùng với nghệ danh LyLy không đủ để xác nhận đây là tài sản hay không gian sống của nữ ca sĩ, cũng như không thể khẳng định hai người đã chính thức trở thành một cặp.

Sau 5 năm liên tục xuất hiện cùng nhau, Anh Tú và LyLy vẫn giữ trạng thái mập mờ trước công chúng. Chính việc không xác nhận nhưng liên tục xuất hiện những khoảnh khắc thân thiết khiến mối quan hệ của hai người trở thành một trong những câu chuyện tình cảm được khán giả đặc biệt quan tâm.

Ảnh: FBNV