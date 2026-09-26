Nam ca sĩ, cựu HLV The Voice qua đời không rõ nguyên nhân vào ngày 25/9

Theo di nguyện cuối đời, tang lễ của nam nghệ sĩ sẽ được tổ chức đơn giản, không tiến hành lễ viếng hay lễ truy điệu.

Ngày 26/9, tờ Sohu đưa tin nam danh ca hàng đầu Lưu Hoan đã qua đời ở tuổi 63. Theo Đại học Kinh tế và Thương mại Đối ngoại Trung Quốc - nơi Lưu Hoan từng giảng dạy hơn 30 năm trước khi nghỉ hưu - nam ca sĩ ra đi trong vòng tay của người thân vào lúc 9h52 phút ngày 25/9 tại Thượng Hải (Trung Quốc).

Danh ca Lưu Hoan đã qua đời ở tuổi 63 vào ngày 25/9. Ảnh: Sina.

Nguyên nhân cái chết của cựu HLV The Voice of China chưa được công bố. Tuy nhiên, những năm qua, Lưu Hoan đối mặt với nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Vào năm 2009, ông được chẩn đoán mắc chứng hoại tử vô mạch chỏm xương đùi. Căn bệnh này khiến giọng ca Hảo Hán Ca gặp khó trong việc đi lại, không thể sinh như người bình thường và phải tiến hành phẫu thuật.

Đến năm 2018, Lưu Hoan được chẩn đoán mắc bệnh tim và tiếp tục lên bàn mổ. Sau ca phẫu thuật, ông bỏ rượu, giảm cân và sắp xếp lại lịch trình làm việc khoa học hơn. Lần gần nhất công chúng nhìn thấy Lưu Hoan, tinh thần ông rất tốt, đi lại vững vàng, không còn cần gậy chống, bụng mỡ cũng biến mất. Do đó, sự ra đi đột ngột của nam ca sĩ khiến công chúng bàng hoàng, tiếc thương.

Theo di nguyện của Lưu Hoan, tang lễ ông sẽ được tổ chức đơn giản, không tiến hành lễ viếng hay lễ truy điệu. Trước khi mất, ông cũng dặn dò gia đình tiếp tục duy trì hoạt động của quỹ hỗ trợ các nhạc sĩ trẻ phát triển sự nghiệp trong ngành giải trí.

Lưu Hoan mắc bệnh tim mạch, hoại tử vô mạch chỏm xương đùi trước khi mất. Ảnh: Baidu.

Lưu Hoan sinh năm 1983, nổi tiếng từ cuối thập niên 1980 với giọng hát mạnh mẽ, nội lực. Ông là người thể hiện nhiều ca khúc nhạc phim nổi tiếng như Á Châu Hùng Phong, Tòng Đầu Tái Lai, Thiếu Niên Tráng Chí Bất Ngôn Sầu và đặc biệt là Hảo Hán Ca trong bộ phim truyền hình kinh điển Thủy Hử.

Năm 2008, Lưu Hoan vinh dự trình diễn tại lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh. Ông cùng nữ ca sĩ người Anh Sarah Brightman thể hiện ca khúc chủ đề của Thế vận hội mang tên You and Me. Tiết mục này được xem là một trong những màn trình diễn đáng nhớ của Olympic Bắc Kinh năm đó.

Không chỉ ca hát, Lưu Hoan còn tham gia sản xuất âm nhạc cho nhiều phim truyền hình - điện ảnh ở xứ tỷ dân. Ông là người thể hiện ca khúc Phượng Hoàng Vu Phi và đảm nhận phần âm nhạc cho tác phẩm cổ trang kinh điển Hậu Cung Như Ý Truyện. Lưu Hoan cũng từng đảm nhận vai trò huấn luyện viên tại chương trình The Voice of China 2012 và Sing My Song 2014. Về đời tư, Lưu Hoan kết hôn với Lư Lộ vào năm 1988. Hai người có với nhau một con gái.

Tên tuổi của Lưu Hoan gắn liền với ca khúc Hảo Hán Ca - nhạc phim Thủy Hử. Ảnh: Baidu.

Nam ca sĩ hàng đầu ngồi ghế giám khảo, HLV của The Voice of China. Ảnh: Baidu.

Nguồn: Sina, Sohu