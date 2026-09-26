Mẹ đơn thân Vbiz 42 tuổi vẫn đẹp nóng bỏng, được trai trẻ kém 10 tuổi mang sính lễ rước về làm vợ

Cuộc sống hôn nhân của nữ ca sĩ với doanh nhân kém 10 tuổi khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Thu Thuỷ là một trong những nữ ca sĩ gắn với ký ức thanh xuân của thế hệ khán giả 9X. Cô bắt đầu đi hát từ nhỏ, sau đó trở thành thành viên của Mây Trắng rồi H.A.T - nhóm nhạc từng gây tiếng vang với đội hình gồm những giọng ca nữ được yêu thích thời điểm đó. Sau khi rời H.A.T, Thu Thuỷ tách ra hoạt động solo và tiếp tục duy trì sức hút với loạt ca khúc như Sao Em Vẫn Yêu, Lời Chia Tay Dễ Nói Thế Sao Anh, Microphone, Think Of You, Có Bao Giờ Anh Biết,...

Từ giữa những năm 2000, Thu Thuỷ liên tục ra mắt sản phẩm âm nhạc và xây dựng hình ảnh nữ ca sĩ trẻ trung, ngọt ngào. Album đầu tay Con Đường Tôi Đi ra mắt năm 2006, mở đầu cho chặng đường hoạt động solo của cô. Về sau, Thu Thuỷ vẫn duy trì việc phát hành sản phẩm, đi diễn và xuất hiện trên các chương trình phù hợp. Những năm gần đây, cô không còn hoạt động với tần suất dày đặc như thời kỳ đỉnh cao mà dành thêm thời gian cho gia đình, kinh doanh và các công việc cá nhân.

Thu Thuỷ là giọng ca làm nên thanh xuân của thế hệ khán giả 9X

Đằng sau sự nghiệp ca hát, cuộc sống riêng của Thu Thuỷ cũng trải qua không ít biến động. Nữ ca sĩ từng kết hôn và có một con trai. Sau khi cuộc hôn nhân đầu tiên đổ vỡ vào năm 2017, cô có một khoảng thời gian làm mẹ đơn thân. Thu Thuỷ từng thừa nhận giai đoạn này khiến cô không còn quá kỳ vọng vào một mối quan hệ mới và từng nghĩ việc tìm được hạnh phúc sau đổ vỡ là điều không dễ dàng.

Sau đó, Thu Thuỷ gặp Kin Nguyễn - doanh nhân kém cô 10 tuổi. Ban đầu, nữ ca sĩ từng khá e dè trước mối quan hệ này. Điều khiến cô dần thay đổi suy nghĩ là sự kiên nhẫn và cách Kin Nguyễn dành tình cảm cho cả cô lẫn con trai riêng. Thu Thuỷ từng chia sẻ cô cảm nhận được sự chân thành của bạn đời và không muốn lựa chọn một người chỉ vì mong con có cha.

Cả hai tổ chức đám cưới vào năm 2019 và tháng 9 cùng năm, Thu Thuỷ hạ sinh con gái thứ hai, cũng là con đầu lòng với chồng trẻ.

Kin Nguyễn kém Thu Thuỷ 10 tuổi, quyết định về chung một nhà vào năm 2019

Cặp đôi đã có 7 năm hôn nhân viên mãn

Sau những năm chung sống, cả hai vẫn duy trì gia đình và thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên nhau. Thu Thuỷ cho biết khoảng cách 10 tuổi chưa bao giờ là vấn đề quan trọng với cô. Theo nữ ca sĩ, cả hai có chung quan điểm, chí hướng và luôn cố gắng vun đắp cho gia đình.

Thu Thuỷ cho biết chồng luôn ủng hộ, góp ý và hỗ trợ cô trong cả chuyện gia đình lẫn hoạt động nghệ thuật, kinh doanh. Khi cô đi diễn xa, Kin Nguyễn cùng gia đình hai bên hỗ trợ chăm sóc các con. Hai vợ chồng cũng dành thời gian đưa con đi chơi, du lịch và duy trì thói quen trò chuyện với các thành viên trong gia đình.

Không chỉ vun vén tổ ấm, Thu Thủy vẫn giữ niềm đam mê với âm nhạc. Tháng 3/2026, cô gây chú ý khi tái hợp Ưng Hoàng Phúc sau 23 năm trong ca khúc Chốn Tim Mình Nương Náu. Ở tuổi 42, Thu Thủy cũng nhận được nhiều sự chú ý bởi sắc vóc. Nữ ca sĩ thường xuyên chia sẻ những hình ảnh đời thường, khoe vóc dáng thon gọn và phong cách ngày càng trẻ trung, gợi cảm. Năm 2025, cô từng gây chú ý với loạt ảnh diện áo tắm, nhận nhiều lời khen về hình thể. Thu Thủy cho biết cô duy trì sinh hoạt lành mạnh, ăn uống khoa học và giữ tinh thần vui vẻ. Với cô, một người phụ nữ hạnh phúc sẽ có thêm năng lượng để giữ sự trẻ trung, yêu đời.

Thu Thuỷ được chồng yêu thương, chiều chuộng

Gia đình thường xuyên du lịch cùng nhau

Sắc vóc ở tuổi 42 của Thu Thuỷ khiến nhiều người bất ngờ

Ảnh: FBNV