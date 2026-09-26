Số tiền bị tổn thất sau khi dừng công việc kinh doanh tới nay vẫn được nam ca sĩ giấu kín.

Hồ Quang Hiếu bắt đầu được khán giả biết đến qua các hoạt động ca hát tại TP.HCM. Nam ca sĩ từng có thời gian làm việc tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM trước khi theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp.

Với chất giọng đặc trưng cùng phong cách âm nhạc gần gũi, anh dần tạo được dấu ấn qua nhiều ca khúc như Không cảm xúc, Nơi ấy con tìm về và đặc biệt là Con bướm xuân. Trong những năm hoạt động nghệ thuật, Hồ Quang Hiếu duy trì việc đi diễn, phát hành sản phẩm âm nhạc và xuất hiện trong nhiều chương trình giải trí.

Hồ Quang Hiếu là ca sĩ quen thuộc với khán giả Việt qua hàng loạt ca khúc như Con bướm xuân, Không cảm xúc... Ảnh: FBNV Hồ Quang Hiếu là ca sĩ quen thuộc với khán giả Việt qua hàng loạt ca khúc như Con bướm xuân, Không cảm xúc... Ảnh: FBNV

Bên cạnh âm nhạc, nam ca sĩ cũng từng thử sức ở nhiều lĩnh vực khác ngoài nghệ thuật. Cuối tháng 11/2023, Hồ Quang Hiếu cùng vợ là người mẫu Tuệ Như ra mắt thương hiệu mỹ phẩm. Tại sự kiện, nam ca sĩ được giới thiệu với vai trò Chủ tịch, trong khi Tuệ Như đảm nhận vị trí Phó chủ tịch. Bộ máy điều hành còn có nhân sự giữ vai trò Giám đốc điều hành.

Thời điểm đó, Hồ Quang Hiếu cho biết anh đã ấp ủ kế hoạch kinh doanh từ lâu. Nam ca sĩ chia sẻ bản thân dành khoảng 3 năm để nghiên cứu thị trường trước khi chính thức bắt tay vào lĩnh vực mỹ phẩm.

Việc chuyển hướng sang kinh doanh cũng được Hồ Quang Hiếu xem là một thử thách mới sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Anh từng chia sẻ mong muốn xây dựng một thương hiệu riêng và trực tiếp tham gia vào quá trình vận hành doanh nghiệp.

Cuối tháng 11/2023, Hồ Quang Hiếu cùng vợ ra mắt thương hiệu mỹ phẩm. Ảnh: FBNV Cuối tháng 11/2023, Hồ Quang Hiếu cùng vợ ra mắt thương hiệu mỹ phẩm. Ảnh: FBNV

Anh được giới thiệu với vai trò là Chủ tịch, Tuệ Như đảm nhận vị trí Phó Chủ tịch. Ảnh: FBNV Anh được giới thiệu với vai trò là Chủ tịch, Tuệ Như đảm nhận vị trí Phó Chủ tịch. Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, kế hoạch không kéo dài như dự kiến. Đến tháng 4/2024, Hồ Quang Hiếu xác nhận đã rời vị trí lãnh đạo tại công ty. Tính từ thời điểm thương hiệu được ra mắt vào cuối tháng 11/2023, nam ca sĩ chỉ giữ vai trò này trong khoảng 5 tháng.

Nói về quyết định trên, Hồ Quang Hiếu cho biết quá trình vận hành công ty phát sinh nhiều trở ngại. Nam ca sĩ và các cộng sự dần không còn tìm được tiếng nói chung trong công việc, khiến anh quyết định dừng lại.

Hồ Quang Hiếu thừa nhận việc rời khỏi vị trí lãnh đạo khiến bản thân buồn và chịu tổn thất sau thời gian đầu tư công sức, tiền bạc cho dự án. Tuy nhiên, anh cho rằng đây là quyết định phù hợp ở thời điểm đó.

Tháng 4/2024, anh xác nhận rời vị trí lãnh đạo công ty. Ảnh: FBNV Tháng 4/2024, anh xác nhận rời vị trí lãnh đạo công ty. Ảnh: FBNV

Anh cho biết quá trình vận hành công ty phát sinh nhiều trở ngại. Ảnh: FBNV Anh cho biết quá trình vận hành công ty phát sinh nhiều trở ngại. Ảnh: FBNV

Nam ca sĩ cũng không tiết lộ cụ thể số tiền bị tổn thất sau khi dừng công việc kinh doanh. Thay vào đó, anh cho biết sẽ quay trở lại tập trung cho hoạt động nghệ thuật, các show diễn và những dự án âm nhạc cá nhân.

Việc rời vị trí lãnh đạo công ty mỹ phẩm sau vài tháng cho thấy hành trình kinh doanh của Hồ Quang Hiếu không kéo dài như kế hoạch ban đầu. Sau đó, nam ca sĩ tiếp tục duy trì công việc nghệ thuật và dành thời gian cho gia đình.