Dương Mịch, Angelababy "đè bẹp" đàn em

Mạnh Tử Nghĩa sinh năm 1995, thi đỗ vào khoa Biểu diễn của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Nhờ vẻ đẹp nổi bật, cô được chọn là hoa khôi Bắc Ảnh. Tuy nhiên, trong những năm đầu sự nghiệp, Mạnh Tử Nghĩa chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất, cũng không có công ty lớn chống lưng nên từng nhiều lần bị từ chối vai diễn. Trong một cuộc phỏng vấn, Mạnh Tử Nghĩa nói cô bị đoàn phim loại với lý do "quá xinh đẹp không phù hợp với vai diễn". Mạnh Tử Nghĩa được đánh giá là một trong những tiểu hoa đán nổi bật nhất của lứa sinh sau năm 1995 sau thành công của phim Cửu trọng tử (2024).