Dương Mịch, Angelababy "đè bẹp" đàn em

Dàn mỹ nhân Trung Quốc đổ bộ Tuần lễ thời trang Milan. Dương Mịch, Angelababy trẻ trung nổi bật. Dương Tử, Thẩm Nguyệt được khen tiến bộ.
Theo Sina, Dương Mịch tham dự show diễn Prada trong khuôn khổ Tuần lễ thời trang Milan, Italia với tư cách đại sứ thương hiệu. Nữ diễn viên gây chú ý khi xuất hiện với mái tóc ngắn màu nâu xám nổi bật. Vẻ ngoài cuốn hút của ngôi sao Tam sinh tam thế thu về tới hơn 600 triệu lượt đọc trên Weibo. Kiểu tóc mới giúp nữ diễn viên trẻ trung hơn, tôn lên đường nét gương mặt sắc sảo. Lý Hiện còn gọi đàn chị là "siêu Barbie của ngày hôm nay".
Dương Mịch nắm trong tay 26 hợp đồng quảng cáo, nhiều nhất trong số các diễn viên 8X của Trung Quốc. Cô hợp tác với nhiều thương hiệu lớn, thường xuyên được mời tham dự các sự kiện thời trang cao cấp. Sau show Prada, Dương Mịch tiếp tục tham dự Vogue World 2026 tại Milan. Cô là nữ diễn viên Hoa ngữ thế hệ 8X đầu tiên góp mặt tại cả Met Gala và Vogue World.
Angelababy xuất hiện tại show diễn Marni trong khuôn khổ Tuần lễ thời trang Milan, Italia. Nữ nghệ sĩ thu hút ánh nhìn nhờ ngoại hình trẻ trung, gợi cảm, phong thái tự tin thanh lịch. Angelababy bị cấm phát ngôn và hạn chế hoạt động từ tháng 11/2023 do vướng tranh cãi đi xem buổi biểu diễn thoát y của Lisa (Blackpink) tại CLB Crazy Horse ở Paris, Pháp. Từ đó đến nay, nữ diễn viên vẫn nhận được lời mời chụp ảnh bìa tạp chí, tham dự sự kiện. Tuy nhiên, không còn dự án nào mời cô đóng phim.
Sự nghiệp diễn xuất của Angelababy sụp đổ nhanh chóng vì diễn xuất kém cỏi. Sau scandal, hai tác phẩm do Angelababy đóng chính là Tương tư lệnh và Mạn ảnh tầm tung lên sóng không giúp ích cho nữ diễn viên vì cô diễn quá dở.
Thẩm Nguyệt nhận lời mời tham dự show thời trang Xuân Hè 2027 của thương hiệu Max Mara. Nữ diễn viên được khen ngợi với phong cách cổ điển. Thẩm Nguyệt thường bị chê không hợp với thời trang cao cấp, tuy nhiên màn xuất hiện của cô tại Tuần lễ thời trang Milan lần này nhận được nhiều lời khen ngợi của khán giả.
Thẩm Nguyệt nổi tiếng từ năm 2017 với bộ phim Gửi thời thanh xuân ngây thơ tươi đẹp. Với vẻ ngoài ngây thơ dễ mến, Thẩm Nguyệt nhận được sự yêu thích của khán giả vì phù hợp hình tượng nữ chính ngây ngô, đơn thuần. Tuy nhiên, sau 9 năm, tham gia gần 20 tác phẩm, Thẩm Nguyệt không có thêm một bộ phim nào gây tiếng vang. Diễn xuất của cô bị đánh giá dậm chân tại chỗ, đọc thoại không rõ ràng, chỉ biết trợn mắt.
Mạnh Tử Nghĩa tham dự show diễn của thương hiệu Fendi. Cô diện thiết kế mới thuộc bộ sưu tập Xuân 2027, kết hợp cùng mẫu túi Baguette mới nhất. Cô được khen đẹp thanh thoát, sang trọng, thần thái cuốn hút. Dù chưa công bố danh hiệu hợp tác chính thức với nhà mốt Fendi, Mạnh Tử Nghĩa vẫn được diện liên tiếp 3 thiết kế thuộc bộ sưu tập Fendi Resort 2027, đều là các mẫu chưa chính thức mở bán.
Mạnh Tử Nghĩa sinh năm 1995, thi đỗ vào khoa Biểu diễn của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Nhờ vẻ đẹp nổi bật, cô được chọn là hoa khôi Bắc Ảnh. Tuy nhiên, trong những năm đầu sự nghiệp, Mạnh Tử Nghĩa chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất, cũng không có công ty lớn chống lưng nên từng nhiều lần bị từ chối vai diễn. Trong một cuộc phỏng vấn, Mạnh Tử Nghĩa nói cô bị đoàn phim loại với lý do "quá xinh đẹp không phù hợp với vai diễn". Mạnh Tử Nghĩa được đánh giá là một trong những tiểu hoa đán nổi bật nhất của lứa sinh sau năm 1995 sau thành công của phim Cửu trọng tử (2024).
Dương Tử tham dự show Onitsuka Tiger với tư cách Đại sứ thương hiệu. Lớp trang điểm giúp cô tôn lên nét đẹp cổ điển phúc hậu. Trang phục Dương Tử mặc lại trùng với một khách mời khác. Vì vậy, nhiều người cho rằng thương hiệu Onitsuka Tiger đối xử không công bằng với đại sứ thương hiệu như Dương Tử. Dương Tử nắm trong tay khoảng 20 hợp đồng quảng cáo, trong đó có các thương hiệu lớn như Givenchy, Valentino, Prada, Olay...
Ngoài thành công ở mảng thương mại, Dương Tử còn chiến thắng tại giải thưởng Bạch Ngọc Lan, trở thành nữ diễn viên lứa 90 đầu tiên đoạt giải Thị hậu. Dương Tử là ngôi sao có nhiều tác phẩm nổi bật như Hương mật tựa khói sương, Cá mực hầm mật, Dư sinh, Trường tương tư, Trầm vụn hương phai, Quốc sắc phương hoa...