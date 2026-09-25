Đang viral loạt ảnh thời xuân xanh của Triệu Lệ Dĩnh

Cộng đồng mạng xứ Trung được một phen "đứng ngồi không yên" và thi nhau chia sẻ hình ảnh chưa từng được công bố lúc Triệu Lệ Dĩnh mới chập chững bước chân vào nghề.

Vào ngày 24/9, chuyên gia trang điểm lâu năm từng đồng hành cùng Triệu Lệ Dĩnh trong những ngày đầu chập chững lập nghiệp đã bất ngờ tung ra loạt ảnh thanh xuân của cô. Ngay lập tức, từ khóa về những bức ảnh này đã càn quét các bảng xếp hạng tìm kiếm trên mạng xã hội Weibo. Triệu Lệ Dĩnh được chấm "0 điểm", nhưng là "không điểm nào chê".

Trong loạt ảnh quý giá được hé lộ, Triệu Lệ Dĩnh hiện lên với vẻ đẹp tươi sáng, trẻ trung vào thời điểm cô mới gia nhập showbiz. Nữ diễn viên khi ấy thu hút mọi ánh nhìn bởi gương mặt tròn bầu bĩnh đặc trưng - đặc điểm từng khiến cô vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ các đạo diễn thời mới vào nghề, nhưng nay lại trở thành thương hiệu độc quyền không lẫn vào đâu được.

Loạt ảnh thời mới vào nghề của Triệu Lệ Dĩnh gây bão mạng xã hội. Ảnh: Weibo

Những bức ảnh này được chuyên gia trang điểm của cô lưu giữ trong nhiều năm. Ảnh: Weibo

Trong loạt ảnh quý giá được hé lộ, Triệu Lệ Dĩnh hiện lên với vẻ đẹp tươi sáng, trẻ trung vào thời điểm cô mới gia nhập showbiz. Ảnh: Weibo

Đôi mắt tươi sáng ngây thơ, chiếc mũi nhỏ xinh cùng nụ cười ngọt ngào tỏa nắng của cô lập tức đánh gục trái tim người xem. Vẻ đẹp trong trẻo, thanh tú tự nhiên của thiếu nữ đôi mươi nhanh chóng nhận được vô số lời khen ngợi "có cánh" từ cộng đồng mạng. Thời gian có thể trôi qua, nhưng sự trong sáng, đáng yêu thuở ban đầu ấy vẫn mãi là ký ức đẹp trong lòng những khán giả đã yêu mến Triệu Lệ Dĩnh từ những ngày đầu mới bước vào showbiz đầy khó khăn.

Nhìn lại những bức ảnh thời xuân xanh rồi quay lại ngắm nhìn Triệu Lệ Dĩnh ở thời điểm hiện tại, công chúng càng thêm thán phục trước cuộc chuyển mình ngoạn mục của nữ minh tinh. Thời gian không làm phai mờ đi nhan sắc, mà ngược lại, nó mài giũa Triệu Lệ Dĩnh trở thành một "đóa hoa" ngày càng mặn mà, sâu sắc và rực rỡ hơn bao giờ hết. Cô gái ngây thơ, ngọt ngào ngày nào giờ đây đã khoác lên mình một lớp áo mới hoàn toàn: khí chất trưởng thành, thanh lịch và cuốn hút hết chỗ chê. Dù đã trải qua nhiều thăng trầm trong sự nghiệp lẫn cuộc sống cá nhân, nét đẹp thanh tú pha lẫn sự kiên cường, bền bỉ ở Triệu Lệ Dĩnh vẫn là thứ "vũ khí" độc bản, giúp cô giữ vững ngôi vương lưu lượng và vị thế sao hạng S suốt trong làng giải trí đầy khắc nghiệt.

Vẻ đẹp trong trẻo, thanh tú tự nhiên của thiếu nữ đôi mươi nhanh chóng nhận được vô số lời khen ngợi "có cánh" từ cộng đồng mạng. Ảnh: Weibo

Cận cảnh gương mặt bầu bĩnh đặc trưng của nữ diễn viên. Ảnh: Weibo

Sự trong sáng, đáng yêu thuở ban đầu ấy vẫn mãi là ký ức đẹp trong lòng những khán giả đã yêu mến Triệu Lệ Dĩnh từ những ngày đầu mới bước vào showbiz. Ảnh: Weibo

Triệu Lệ Dĩnh sinh năm 1987 tại Lang Phường, Hà Bắc, Trung Quốc. Không sinh ra trong một gia đình nghệ thuật hay sở hữu bệ phóng vững chắc, Triệu Lệ Dĩnh bước chân vào showbiz từ con số không tròn trỉnh sau khi chiến thắng trong một cuộc thi tìm kiếm ngôi sao năm 2006. Phải mất nhiều năm lăn lộn đóng các vai phụ mờ nhạt, chịu đựng ánh mắt định kiến vì ngoại hình "mặt tròn không hợp vai chính", cô mới chính thức bước ra ánh sáng nhờ nỗ lực phi thường và khả năng diễn xuất chạm đến trái tim khán giả.

Triệu Lệ Dĩnh hiện được mệnh danh là một trong những "nữ hoàng rating" và là diễn viên thực lực hàng đầu của màn ảnh Hoa ngữ với gia tài phim ảnh đồ sộ bậc nhất như Sam Sam Đến Rồi, Hoa Thiên Cốt, Sở Kiều Truyện, Minh Lan Truyện... Những năm gần đây, cô không ngừng thử thách bản thân qua các tác phẩm nghệ thuật nặng đô như Hạnh Phúc Đến Vạn Gia, Gió Thổi Bán Hạ, xuất sắc giành nhiều giải thưởng diễn xuất uy tín, chính thức bước vào hàng ngũ diễn viên phái thực lực được giới chuyên môn công nhận hoàn toàn.

Thời gian không làm phai mờ đi nhan sắc, mà ngược lại, nó mài giũa Triệu Lệ Dĩnh trở thành một "đóa hoa" ngày càng mặn mà, sâu sắc và rực rỡ hơn bao giờ hết. Ảnh: Weibo

Triệu Lệ Dĩnh ở thì hiện tại đẹp mặn mà, trưởng thành và cuốn hút. Ảnh: Weibo

Cô vững vàng vị trí sao hạng S ở showbiz. Ảnh: Weibo

Trái ngược với sự nghiệp rực rỡ, đời tư của Triệu Lệ Dĩnh từng trải qua ngã rẽ lớn khi cô kết hôn cùng nam diễn viên Phùng Thiệu Phong vào năm 2018 và chào đón cậu con trai đầu lòng Tưởng Tưởng. Tuy nhiên, cặp đôi chính thức đường ai nấy đi vào năm 2021, để lại nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ.

Sau khi ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh nhanh chóng xốc lại tinh thần, dồn toàn 100% tâm huyết cho công việc và gặt hái những thành tựu rực rỡ chưa từng có. Vừa là một người mẹ tận tụy, vừa là một nữ diễn viên quyền lực, độc lập và tài năng, Triệu Lệ Dĩnh ở thời điểm hiện tại chính là một "đóa hoa" vừa có hương vừa có sắc, khiến bao người nể phục.

Nữ diễn viên từng kết hôn với Phùng Thiệu Phong và có 1 con trai. Ảnh: Weibo

Nguồn: Weibo