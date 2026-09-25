Sự kiện hot nhất đêm Trung thu: Lâm Duẫn diện váy Việt so đọ Na Trát, 1 Chị Đẹp hở cả mảng lưng trần gây ngộp thở

Dàn sao đình đám Trung Quốc đã cùng tham dự 1 sự kiện thời trang vào tối nay, thu hút sự chú ý của công chúng và truyền thông.

Chiều 25/9, Đêm hội BAZAAR diễn ra tại Vũ Hán (Trung Quốc), quy tụ dàn nam thần - mỹ nữ đình đám của showbiz Hoa ngữ như Bạch Lộc, Cổ Lực Na Trát, Lâm Duẫn, Vương Tinh Việt, Hà Dữ... Sự xuất hiện của dàn sao nhanh chóng thu hút mọi ánh nhìn, đặc biệt là màn "đọ sắc" trên thảm đỏ của các mỹ nhân khi ai cũng lên đồ cầu kỳ, khiến không khí sự kiện càng trở nên nóng hơn bao giờ hết.

Giữa dàn mỹ nhân đình đám, màn đổ bộ thảm đỏ của Lâm Duẫn đặc biệt thu hút sự chú ý. Nữ diễn viên khoác lên mình thiết kế của NTK Nguyễn Tiến Truyển, và gây ấn tượng mạnh với sắc đỏ rực rỡ cùng những đường cắt may tinh tế, tạo hiệu ứng thị giác như một đôi cánh lửa đang bùng cháy phía sau. Vẻ đẹp vừa quyến rũ vừa mạnh mẽ của Lâm Duẫn khiến netizen xứ Trung liên tưởng đến hình ảnh "ngọn lửa rực cháy" hay "phượng hoàng tái sinh từ tro tàn".

Không hề lép vế trước Lâm Duẫn, Cổ Lực Na Trát cũng khiến thảm đỏ bừng sáng với màn xuất hiện mang sắc thái hoàn toàn đối lập. Mỹ nhân Tân Cương diện bộ váy satin ren trắng tinh tế, tôn lên vóc dáng thanh thoát cùng thần thái kiêu kỳ. Những đường ren mềm mại kết hợp chất liệu satin óng ánh khiến cô tựa như một nữ thần bước ra từ thế giới cổ tích. Nếu Lâm Duẫn rực rỡ, quyền lực như ngọn lửa, Cổ Lực Na Trát lại mang vẻ đẹp trong trẻo, sang trọng và đầy mê hoặc, tạo nên khoảnh khắc so đọ visual khó phân định trên thảm đỏ.

Lâm Duẫn diện váy của NTK Việt đi thảm đỏ Đêm hội BAZAAR.

Bộ váy đến từ Việt Nam giúp Lâm Duẫn nổi bần bật, chiếm spotlight ngay khi xuất hiện tại sự kiện.

Chú thích ảnh

Chiếc váy của cô được netizen xứ Trung hết lời khen ngợi. Màu sắc rực rỡ, những nếp vải mềm mại ở chân váy tung bay theo từng chuyển động, trong khi phần tà phía sau xòe rộng tựa những ngọn lửa đang bùng cháy khiến diện mạo của "Mỹ nhân ngư" trở nên đầy tính nghệ thuật.

Lớp trang điểm lỳ mịn kết hợp cùng son môi đỏ và mái tóc búi gọn, giúp nữ diễn viên toát lên vẻ đẹp sắc sảo, quyến rũ và tràn đầy khí chất quyền lực.

Visual cam thường 10 điểm không có nhưng của Cổ Lực Na Trát

Cổ Lực Na Trát xuất hiện đầy cuốn hút trên thảm đỏ Đêm hội Bazaar trong bộ váy dạ hội ren trắng cao cấp, khoe trọn vẻ đẹp thanh thoát và kiêu kỳ. Thiết kế tinh xảo tôn lên vóc dáng nổi bật, kết hợp cùng thần thái sang trọng khiến nữ diễn viên tựa như một nàng nữ thần bước ra từ màn ảnh.

Từng khoảnh khắc cô sải bước đều toát lên vẻ đẹp lộng lẫy, vừa mong manh, quyến rũ lại vừa khiến người đối diện khó lòng rời mắt.

Thích Vy được nhân viên đẩy xe đưa vào thảm đỏ.

uất hiện trên thảm đỏ, Qi Wei nhanh chóng trở thành tâm điểm với bộ váy 3D độc đáo, mô phỏng hiệu ứng những tia nước đang tung tóe đầy ấn tượng. Thiết kế cầu kỳ đến mức nữ diễn viên phải ngồi trên xe đẩy để di chuyển suốt quãng đường thảm đỏ, tạo nên màn xuất hiện vừa lạ mắt vừa khiến dân tình không nhịn được cười.

Cận cảnh bộ váy 3D trong suốt của Chị Đẹp Thích Vy.

Bạch Lộc xuất hiện trên thảm đỏ Đêm hội Bazaar trong bộ váy dạ hội cúp ngực màu đỏ rực rỡ, lập tức nhận được những tràng vỗ tay nồng nhiệt của khán giả ngay khi vừa bước vào hội trường.

Thiết kế nổi bật càng tôn lên làn da trắng cùng vóc dáng thanh thoát, đồng thời giúp cô khoe trọn vẻ đẹp quyến rũ và khí chất cuốn hút. Khoảnh khắc Bạch Lộc xinh đẹp sải bước trên thảm đỏ khiến người hâm mộ không khỏi.

"Tình đầu quốc dân" Chương Nhược Nam diện váy hoa, đeo vòng cổ ngọc trai, tóc buột lệch. Tạo hình của nữ diễn viên bị đánh giá nhạt nhòa, lép vế trước rừng mỹ nhân lên đồ "lồng lộn".

"Ngọc nữ Running Man" Tống Vũ Kỳ trẻ trung, yêu kiều trong tạo hình "công chúa bươm bướm".

Trình Tiêu hóa thân thành thiên nga đen, và trang điểm phá cách với đôi mắt kẻ eyeliner bén ngót.

Chị Đẹp Tống Nghiên Phi chơi lớn một phen khiến netizen trầm trồ. Cô lên đồ cắt xẻ táo bạo, khoe body cực nóng bỏng tại sự kiện giải trí được quan tâm nhất tối nay.

Nữ diễn viên thoát vai gái ngoan hở cả mảng lưng trần sexy.

Nữ thần tượng Mika diện suit không mặc áo trong, thay vào đó dùng dây tai nghe làm lớp nội y tạo điểm nhấn để khoe khéo cơ thể săn chắc. Anh là 1 trong những nghệ sĩ mặc dị và ấn tượng nhất tại thảm đỏ Đêm hội BAZAAR.

Nam diễn viên Hà Dữ siêu đẹp trai.

Trần Triết Viễn ăn mặc tối giản.

Nam diễn viên Tăng Thuấn Hi.

Nguồn: Sina, Weibo