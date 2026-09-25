MC Quyền Linh lên tiếng về thông tin liên quan đến công ty bán thuốc An Cung giả

MC Quyền Linh mong mọi người nhìn đúng sự việc, đừng để những thông tin được dẫn dắt làm sai lệch sự thật.

Chiều 25/9, MC Quyền Linh chia sẻ thông cáo của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Amity, tiền thân là Công ty TNHH Nghệ sĩ Quyền Linh, nhằm làm rõ mối quan hệ giữa nam nghệ sĩ, Amity và Tami Natural Home.

MC Quyền Linh khẳng định "hoàn toàn không liên quan đến sản phẩm An Cung Hoàn hay bất kỳ sản phẩm nào được nhắc đến trong những thông tin đang lan truyền trên mạng". Nam MC đồng thời đề nghị mọi người nhìn đúng sự việc, tránh để những thông tin trên mạng dẫn dắt sai lệch sự thật.

Theo thông cáo của Amity, trong giai đoạn đầu thành lập doanh nghiệp, nghệ sĩ Quyền Linh có cung cấp ý tưởng khởi nghiệp, đồng thời nhận diện hình ảnh cho doanh nghiệp. Công ty khi đó lấy tên là Công ty TNHH Nghệ sĩ Quyền Linh, do bà Nguyễn Thị Vân Anh làm chủ sở hữu, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc. Sau đó, nam nghệ sĩ không còn làm đại diện hình ảnh cho doanh nghiệp và đến đầu năm 2025, công ty đổi tên thành Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Amity.

Đáng chú ý, Amity xác nhận trước đây từng tham gia góp vốn tại Tami Natural Home. Tuy nhiên, theo thông cáo, quá trình đầu tư sau đó được đánh giá là không phù hợp về định hướng và chủ trương kinh doanh giữa hai bên, nên Amity đã chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp và hoàn toàn rút khỏi Tami Natural Home. Công ty khẳng định kể từ thời điểm đó không còn quan hệ góp vốn hay hợp tác kinh doanh với Tami Natural Home.

Chia sẻ thông cáo của Amity, MC Quyền Linh nhấn mạnh: "Đối với những hành vi cố tình sử dụng tên tuổi, hình ảnh để đăng tải, bình luận nhằm dẫn dắt hoặc câu tương tác, Quyền Linh sẽ đề nghị cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật".

MC Quyền Linh khẳng định "hoàn toàn không liên quan đến sản phẩm An Cung Hoàn hay bất kỳ sản phẩm nào được nhắc đến"

Về vụ án đang được điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa xác định Nguyễn Thanh Phương Tuyền, Giám đốc Tami Natural Home, là đầu mối tổ chức sản xuất và cung cấp hàng hóa cho các đối tượng khác trong đường dây. Theo thông tin điều tra ban đầu, các đối tượng sử dụng nguyên liệu trôi nổi như bột mì, hóa chất, chất tạo màu cùng bao bì, tem nhãn để sản xuất viên hoàn An Cung giả rồi đưa ra thị trường.

Thay vì nhập khẩu sản phẩm hoàn chỉnh từ Hàn Quốc, Trung Quốc như thông tin thể hiện trên bao bì, các đối tượng sử dụng viên hoàn không rõ nguồn gốc, đóng vào vỏ hộp đã chuẩn bị sẵn, sau đó dán tem, nhãn thể hiện sản phẩm có nguồn gốc chính hãng để tạo niềm tin cho khách hàng.

Mỗi hộp An Cung giả sau khi hoàn thiện có giá khoảng 105.000 đồng. Qua nhiều tầng trung gian, từ đầu mối cung cấp đến các đối tượng tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh rồi tiếp tục phân phối cho các đại lý, sản phẩm khi đến tay người tiêu dùng được bán với giá gần 3 triệu đồng/hộp, cao gấp gần 30 lần giá thành.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đã khám xét, đã thu giữ 10.000 hộp An Cung các loại, khoảng 300 kg viên hoàn, tương đương hơn 1 triệu viên, 3.000 vỏ hộp, hơn 20.000 tem, nhãn mác cùng nhiều máy móc, thiết bị phục vụ việc đóng gói.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm theo Điều 193 Bộ luật Hình sự; đồng thời bắt tạm giam 8 bị can.

Không dừng lại ở việc sản xuất thuốc An Cung giả, quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa còn làm rõ Nguyễn Thanh Phương Tuyền tổ chức sản xuất mỹ phẩm giả với số lượng rất lớn.

Trong thông cáo, Amity - tiền thân là Công ty TNHH Nghệ sĩ Quyền Linh - nhấn mạnh nghệ sĩ Quyền Linh không còn làm đại diện hình ảnh cho doanh nghiệp

Nghệ sĩ Quyền Linh nổi tiếng từ thập niên 90 khi anh góp mặt trong nhiều bộ phim như Khát Vọng Sống, Hoa Trinh Nữ, Vườn Đào Năm Ấy, Đứa Con Rơi... Đặc biệt, giai đoạn 1999 - 2001 đánh dấu thời kỳ nam diễn viên hoạt động sôi nổi khi liên tục tham gia các dự án phim truyền hình dài tập. Tên tuổi nghệ sĩ Quyền Linh cũng được biết đến rộng rãi hơn qua bộ phim Đồng Tiền Xương Máu.

Tuy nhiên, chính vai trò người dẫn chương trình mới đưa Quyền Linh đến gần hơn với đông đảo khán giả. Với Vượt Lên Chính Mình, nam MC tạo dựng hình ảnh một nghệ sĩ giản dị, gần gũi và giàu sự đồng cảm khi trực tiếp đồng hành cùng những người lao động nghèo, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên khắp cả nước.

Sau hơn 30 năm hoạt động nghệ thuật, Quyền Linh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú và hiện giữ vai trò Phó Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam.