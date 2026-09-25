Park Bo Gum - Kim Yoo Jung thảm hại

Bộ đôi diễn viên Park Bo Gum - Kim Yoo Jung đã đặt rất nhiều tâm huyết vào chương trình, song không thu được kết quả như mong muốn.

Sau 10 năm phim lên sóng, dàn diễn viên Mây Họa Ánh Trăng đã tham gia chương trình kỷ niệm đặc biệt của đài KBS. Tại đâu, dàn diễn viên Park Bo Gum, Kim Yoo Jung, Jinyoung, Chae Soo Bin, Kwak Dong Yeon đã ôn lại những kỷ niệm đẹp khi tham gia bộ phim nổi tiếng từ 1 thập kỷ trước, bày tỏ tình cảm bạn bè thân thiết hứa sẽ luôn bên cạnh nhau trong 10 năm tới.

Tuy nhiên, rating của chương trình không mấy khả quang. Tập 1 chương trình chỉ đạt rating 1,8% trên toàn quốc. Đến tập 2, rating giảm tiếp 0,7% so với tập đầu, chỉ còn 1,1% người xem trên toàn quốc. Điều này cho thấy ngay cả những cái tên đình đám cùng danh tiếng bộ phim Mây Họa Ánh Trăng vẫn không thể kéo khán giả bật tivi lên xem chương trình, ôn lại kỷ niệm với dàn diễn viên nổi tiếng.

Ảnh: YouTube

Chương trình kỷ niệm 10 năm của phim Mây Họa Ánh Trăng có rating không mấy khả quan. Ảnh: YouTube

Dù thất bại về mặt rating, song chương trình chứa đựng rất nhiều tâm huyết của dàn diễn viên cũng như ekip làm phim. Để kỷ niệm 10 năm ngày ra mắt Mây Họa Ánh Trăng, Park Bo Gum và Jinyoung đã cùng nhau thể hiện ca khúc Misty Road - được chính Jinyoung sáng tác và sử dụng làm nhạc phim. Dù lịch trình bận rộn, cả 2 cũng tham gia vào việc làm mới, song ca bài hát trong màn trình diễn đầy ý nghĩa này. Xem những người đồng nghiệp biểu diễn trên sân khấu đã khiến Kim Yoo Jung rơi nước mắt. Cô nói: “Tôi rất xúc động vì cảm nhận được sự chân thành của họ khi chuẩn bị màn trình diễn này dành cho chúng tôi”.

Để kỷ niệm 10 năm ngày ra mắt Mây Họa Ánh Trăng, Park Bo Gum và Jinyoung đã cùng nhau thể hiện ca khúc Misty Road bất chấp lịch trình bận rộn. Clip: YouTube

Kim Yoo Jung đã bật khóc vì xúc động. Ảnh: YouTube

5 diễn viên chính sau đó đã cùng nhau ôn lại những cảnh phim yêu thích nhất của họ từ Mây Họa Ánh Trăng. Từ cảnh phim đáng nhớ "Tôi là Lee Young. Đó là tên tôi" và màn múa solo của Ra On đến cảnh Byung Yeon chĩa kiếm vào Lee Young, Yoon Sung đỡ lưỡi kiếm bằng tay và cái kết đầy tự do của Ha Yeon, các ngôi sao đã cùng nhau hồi tưởng lại những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của bộ phim. Đạo diễn Kim Sung Yoon, nhà quay phim Kim Si Hyung và các thành viên khác trong đoàn làm phim cũng xuất hiện qua các video nhắn gửi, mang lại cả tiếng cười và những kỷ niệm từ 1 thập kỷ trước.

Dàn diễn viên phụ Lee Jun Hyeok, Jang Gwang, Kim Seung Soo cùng gửi video đến chương trình: “Chúng tôi nghĩ rằng mình đã vượt qua được những điều kiện quay phim khó khăn nhờ vào nguồn năng lượng mà các diễn viên mang lại”. Đạo diễn Kim Sung Yoon nói thêm “Tôi rất tự hào và biết ơn họ” bày tỏ tình cảm yêu mến dành cho 5 ngôi sao đã trưởng thành vượt bậc trong thập kỷ qua, và trở thành chỗ dựa tinh thần cho nhau.

Giống như một cảnh phim đáng nhớ trong Mây Họa Ánh Trăng, 5 diễn viên chính đã viết những cảm xúc và tình cảm dành cho nhau lên những chiếc đèn trời trước khi thả chúng lên bầu trời đêm. Với lời chúc "Mong rằng tất cả chúng ta sẽ mãi là bạn bè", họ đã khẳng định lại tình bạn bền chặt của mình.

Ảnh: YouTube

5 diễn viên chính mong sẽ mãi là bạn bè của nhau. Ảnh: YouTube

Đây cũng là chương trình chia tay Kwak Dong Yeon trước khi anh lên đường nhập ngũ. Kim Yoo Jung đã chuẩn bị 1 món quà, cùng 1 chiếc bánh kem trang trí bằng bài thơ cô viết cho người bạn diễn thân thiết. Park Bo Gum, Jinyoung và Chae Soo Bin cũng tặng Kwak Dong Yeon những lá thư viết tay và một album ảnh ghi lại những kỷ niệm quý giá của họ trong suốt 10 năm qua. Nam diễn viên sinh năm 1997 đã xúc động khi nhìn thấy những món quà đầy ý nghĩa từ bạn bè.

Cuối cùng, cả 5 diễn viên đã khoác lại trang phục từ 10 năm trước và hoàn thành chuyến hành trình đặc biệt ôn lại kỷ niệm bằng cách chụp ảnh kỷ niệm. Khi được hỏi Mây Họa Ánh Trăng có ý nghĩa gì với họ, mỗi người đều chia sẻ một câu trả lời chân thành. Park Bo Gum miêu tả bộ phim là "sức mạnh có thể giúp tôi vượt qua cả cuộc đời", trong khi Chae Soo Bin gọi nó là "một kho báu". Jinyoung mô tả Mây Họa Ánh Trăng là "một kỷ niệm sống động", và Kwak Dong Yeon gọi bộ phim là "một kỳ nghỉ hè". Kim Yoo Jung kết luận: "Mây Họa Ánh Trăng chính là Ra On. Việc ngay cả sau 10 năm chúng ta vẫn có thể tràn đầy niềm vui - và cùng nhau cười - đó mới là niềm vui và hạnh phúc thực sự".

Họ đã cùng nhau mặc lại trang phục từ 10 năm trước và chụp ảnh kỷ niệm. Ảnh: YouTube

Nguồn: Naver