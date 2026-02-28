Park Bo Gum nói về việc có bạn gái trên truyền hình

Trong tập phát sóng ngày 27/2 của chương trình thực tế The Village Barber (tvN), Park Bo Gum cùng các thành viên đã bước sang ngày thứ tư vận hành tiệm cắt tóc tại làng quê. Trong khi Lee Sang Yi đang bận rộn giúp hàng xóm vận chuyển 1.200kg phân bón, Park Bo Gum lại đảm nhận nhiệm vụ nhuộm tóc cho cụ ông là chủ tịch hội người cao tuổi tại địa phương.

Tại đây, một tình huống thú vị đã xảy ra khi cụ ông bất ngờ đặt câu hỏi về chuyện tình yêu của Park Bo Gum. Khi nam diễn viên Reply 1988 đáp rằng mình vẫn đang độc thân, cụ ông tỏ ra vô cùng thắc mắc vì trông anh rất đẹp trai.

Trước sự ngạc nhiên của cụ ông, Park Bo Gum chỉ biết cười trừ đáp lại: “Cháu cũng nghĩ vậy ạ”. Ngay lập tức, cụ ông trêu chọc rằng anh đang nói dối. Thậm chí, nam diễn viên Kwak Dong Yeon ngồi gần đó cũng "tát nước theo mưa" lời trêu chọc này.

Để khẳng định sự trong sạch, Park Bo Gum quả quyết thực sự không có bạn gái. Anh còn hóm hỉnh bồi thêm một câu khiến cả trường quay bật cười: “Mà thực ra, kể cả có cháu cũng bảo không, mà không có cháu cũng vẫn sẽ nói là không thôi!”. Câu trả lời đầy lém lỉnh này cho thấy sự nhạy bén của nam diễn viên trước những câu hỏi đời tư nhạy cảm.

Chưa dừng lại ở đó, cụ ông còn có ý định làm "ông mai" cho anh: “Ta định giới thiệu cho hai đứa, nhưng cháu gái ta lại chẳng xinh mấy. Nếu nó xinh đẹp thì ta đã chớp lấy cơ hội này rồi. Nhưng tiếc là không có gì cả, dù nó cũng đi học đại học đàng hoàng đấy...”.

Lo lắng cho "số phận" của cô gái tội nghiệp, Park Bo Gum ân cần hỏi: “Thế nếu cháu của ông xem được cảnh này trên tivi thì sao ạ?”. Nhận ra mình hơi "lỡ lời", cụ ông bối rối chữa cháy: “Ta đùa thôi mà”, tạo nên bầu không khí vô cùng náo nhiệt và đầy tiếng cười cho buổi ghi hình.