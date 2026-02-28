Chuyện kinh khủng gì đã xảy đến với Goo Hye Sun?

Sáng 28/2, tờ Xportsnews đưa tin, Goo Hye Sun (phim Vườn Sao Băng) vừa xuất hiện trên 1 talk show được phát sóng trên kênh YouTube Sebasi Talk và gây xôn xao khi trải lòng về quãng thời gian rơi xuống "vực thẳm" trong cuộc sống. Mỹ nhân sinh năm 1984 cho biết: "Đã từng có khoảng thời gian tôi thực sự suy sụp. Thậm chí, có những khoảnh khắc tôi thầm nghĩ ‘Mình thực sự muốn chết’ trong tuyệt vọng".

Đáng chú ý, Goo Hye Sun vừa hé lộ về 1 sự việc đã làm thay đổi hoàn toàn suy nghĩ và cuộc đời cô. Vào ngày hôm đó, khi đang lái xe, nữ diễn viên bỗng trông thấy có 1 nhóm người đang nhảy dù ở phía xa. Trong giây phút bốc đồng, minh tinh Vườn Sao Băng đã tìm đến đó và nói rằng cô cũng muốn tham gia nhảy dù cùng mọi người. Trên trực thăng lúc đó còn 6 người khác, và có 1 sự trùng hợp đến rùng mình đó là họ đều đang ở trong tâm thế muốn kết thúc cuộc đời mình giống như Goo Hye Sun.

Và chính trải nghiệm nhảy dù đã giúp Goo Hye Sun nhận ra sự khao khát được sống trong cô mạnh mẽ đến nhường nào, từ đó nữ diễn viên cảm thấy phấn chấn hơn và dần lấy lại niềm tin trong cuộc sống. Nhớ lại về thời khắc định mệnh của cuộc đời, mỹ nhân sinh năm 1984 bày tỏ: "Khi được yêu cầu nhảy dù từ trên trực thăng xuống, trong tôi bỗng bừng lên khao khát được sống. Khoảnh khắc nhảy xuống, tôi đã nhận ra mình muốn được sống đến nhường nào. Từ lúc nhảy dù cho tới khi chạm đất, tôi nhận ra mình rõ ràng không phải là người muốn chết. Khi đã tiếp đất, cả 7 người chúng tôi đã ôm nhau và nói rằng: ‘Thật tốt vì chúng ta đều còn sống’ trong vỡ òa".

Những chia sẻ của Goo Hye Sun mới đây đã gây xôn xao cộng đồng mạng. Ảnh: X

Từ trải nghiệm nhảy dù lần đó, Goo Hye Sun đã đúc kết ra 1 điều: "Tôi thực sự cho rằng những gì mình tin tưởng rồi cũng sẽ trở thành hiện thực. Bạn phải tin tưởng chính mình chứ không phải người khác, và hãy trở thành người bạn thân nhất của chính bản thân mình. Trong 1 tương lai bất định không thể đoán trước được bất cứ điều gì, tôi cho rằng mình hoàn toàn có thể lại gục ngã. Tôi có thể đứng lên, vấp ngã rồi lại sụp đổ. Thế nhưng, tôi nghĩ những lần từng trải như vậy đều có thể trở nên đẹp đẽ, có ý nghĩa theo cách riêng của nó".

Lời thú nhận chân thành của Goo Hye Sun đã thu hút sự chú ý lớn từ dư luận, làm nổi bật ý chí kiên cường và sức mạnh nội tại của nữ diễn viên khi đối mặt với khoảnh khắc đen tối nhất trong cuộc đời. Sau tất cả, cô đã vượt qua thời khắc khủng hoảng và tiến về tương lai đón nhận những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Goo Hye Sun mạnh mẽ, kiên cường vượt qua thời khắc đen tối nhất trong cuộc đời. Ảnh: Naver

Goo Hye Sun sinh năm 1984, nổi tiếng sau khi tham gia các bộ phim Vườn Sao Băng, Đức Vua Và Tôi, Vũ Điệu Tình Yêu, Bác Sĩ Ma Cà Rồng… Nữ diễn viên từng kết hôn với nam diễn viên Ahn Jae Hyun hồi năm 2016. Sau vài năm bên nhau, cặp đôi ly hôn vì không hòa hợp trong lối sống. Năm ngoái, người đẹp họ Goo gây bão khi tuyên bố mở công ty về sản phẩm làm đẹp, chính thức bước chân vào lĩnh vực kinh doanh.

Goo Hye Sun trở nên nổi tiếng khắp châu Á nhờ bộ phim Vườn Sao Băng. Ảnh: Nate

Giờ đây, nữ minh tinh đã trở thành doanh nhân trong lĩnh vực làm đẹp. Ảnh: Naver

Nguồn: Allkpop