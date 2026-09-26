"Bóc trần" visual Jungkook (BTS) qua ảnh chưa chỉnh sửa: Có đẹp như mơ?

Loạt ảnh mới của Jungkook (BTS) hiện đang là chủ đề tranh cãi căng thẳng trên mạng xã hội X.

Vào ngày 24/9, Jungkook (BTS) đã tham gia sự kiện của thương hiệu Hublot tại Nhật Bản. Anh là đại sứ toàn cầu của thương hiệu này, hiện đang tham gia chiến dịch quảng cáo mới. Em út vàng của BTS là tâm điểm của sự kiện, được đám đông fan chào đón nồng nhiệt, cũng như được CEO thương hiệu "cưng như cưng trứng".

Tuy nhiên, visual của Jungkook tại sự kiện này đã nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng và gây ra nhiều phản ứng trái chiều. Cụ thể, tạp chí Natalie và Edgeline Tokyo của Nhật Bản đã đăng những hình ảnh và video chụp cận mặt, không qua chỉnh sửa của nam ca sĩ sinh năm 1997. Trong những hình ảnh này, gương mặt Jungkook để lộ những dấu hiệu lão hóa.

Jungkook lộ dấu hiệu tuổi tác trong ảnh do tạp chí Natalie đăng tải. Ảnh: X

Những hình ảnh chưa chỉnh sửa cho thấy Jungkook cũng không hề hoàn hảo. Ảnh: X

Bức ảnh cận mặt do Edgeline Tokyo đăng tải. Ảnh: X

Trên mạng xã hội, nhiều người chế giễu, chê bai em út BTS. Họ cho rằng ảnh không chỉnh sửa đã "bóc trần" nhan sắc thật của Jungkook, chê bai nam ca sĩ chỉ đẹp trai trong những hình ảnh được "là lượt" cẩn thận, photoshop quá đà. Số khác bênh vực Jungkook, cho rằng ánh sáng, góc chụp có thể "hại" anh. Thậm chí Jungkook hiện sắp bước vào độ tuổi 30, anh vẫn điển trải nhưng không thể trông giống như thời mới ra mắt.

Sự việc càng thêm leo thag khi trang tin Edgeline Tokyo đã xóa bức ảnh chụp cận mặt Jungkook. Nhiều người cáo buộc HYBE Labels đã yêu cầu Edgeline Tokyo gỡ bỏ các bức ảnh do Jungkook phải nhận về nhiều lời chỉ trích. Dù vậy, đây mới chỉ là suy đoán của 1 bộ phận cư dân mạng. Hiện tại, những tranh cãi về diện mạo thật của Jungkook vẫn đang ồn ào khắp mạng xã hội X.

Cư dân mạng không ngớt tranh cãi về visual của nam ca sĩ 29 tuổi. Ảnh: X

Jungkook có tên đầy đủ là Jeon Jungkook, sinh năm 1997. Trước khi ra mắt, Jungkook được nhiều công ty giải trí lớn săn đón sau khi tham gia thử giọng cho chương trình Superstar K. Tuy nhiên, anh đã quyết định gia nhập Big Hit Entertainment (nay thuộc HYBE Labels) sau khi bị ấn tượng bởi thủ lĩnh RM. Jungkook chính thức ra mắt cùng BTS vào năm 2013. Với tài năng vượt trội ở nhiều lĩnh vực, anh nhanh chóng trở thành thành viên chủ chốt của nhóm, đảm nhận nhiều vai trò quan trọng như giọng ca chính, center, em út.

Jungkook được biết đến với biệt danh "Golden Maknae" (em út vàng) do các thành viên trong nhóm đặt cho. Biệt danh này bắt nguồn từ sự đa tài của anh ở hầu hết mọi lĩnh vực. Anh sở hữu chất giọng ấm áp, đầy cảm xúc và có khả năng xử lý các nốt cao một cách điêu luyện. Jungkook được đánh giá cao về khả năng vũ đạo mạnh mẽ, linh hoạt và lôi cuốn. Bên cạnh âm nhạc, anh còn giỏi vẽ tranh, chơi thể thao, quay phim và chỉnh sửa video, chứng minh mình là một nghệ sĩ toàn diện hiếm có.

Jungkook là em út đa tài của BTS. Ảnh: X

Về đời tư, Jungkook từng bị đồn hẹn hò với nhiều ngôi sao như Lisa - Rosé (BLACKPINK), Winter (aespa), Shin Hyunji... Trong số đó, tin đồn hẹn hò với Winter của nhóm "đại mỹ nhân" aespa từ tháng 12/2025 là ồn ào nhất. Tuy nhiên, em út vàng của BTS đều giữ sự im lặng về thông tin đời tư.

Jungkook được cho là đang hẹn hò với Winter (aespa). Ảnh: X

Nguồn: Koreaboo