Nam nghệ sĩ đình đám một mình nuôi con, có 4 căn nhà ở TP.HCM, 2 mảnh đất ở Tây Ninh

Vượt qua nhiều biến cố, nam nghệ sĩ này hiện sở hữu nhiều bất động sản.

Từ sân khấu cải lương đến những vai diễn hài được yêu thích

Tiểu Bảo Quốc sinh năm 1962, xuất thân trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Tuy nhiên, thuở đầu ông không định theo nghiệp diễn. Sau khi học hành dang dở, ông từng nghĩ đến việc học nghề sửa chữa điện tử. Cơ duyên với sân khấu đến khi bà ngoại đưa ông vào một đoàn cải lương để làm công việc âm thanh, ánh sáng.

Tại đây, ông dần được tiếp xúc với sân khấu và thử sức với diễn xuất. Nghệ sĩ Minh Phụng nhận ông làm con nuôi, còn nghệ sĩ Kiều Tiên cũng góp phần định hướng để ông phát hiện khả năng diễn hài của mình. Từ những vai cải lương, Tiểu Bảo Quốc dần chuyển sang tấu hài, rồi tham gia phim ảnh và truyền hình.

Nghệ sĩ Tiểu Bảo Quốc

Nghệ danh Tiểu Bảo Quốc cũng từng khiến ông nhiều lần được nhắc đến bởi có sự tương đồng với tên tuổi của NSƯT Bảo Quốc. Theo chia sẻ của nam nghệ sĩ, nghệ danh này do soạn giả Đào Việt Anh đặt vì nhận thấy nét diễn và gương mặt của ông có điểm tương đồng với đàn anh. Sau này, dù từng muốn đổi nghệ danh để khẳng định bản thân, ông vẫn quyết định giữ lại cái tên đã gắn bó với mình trong suốt sự nghiệp.

Trong những năm 1990, Tiểu Bảo Quốc xuất hiện thường xuyên trong chương trình Trong nhà ngoài phố, tạo dấu ấn với lối diễn tự nhiên, gần gũi và có duyên. Sau thời kỳ cải lương gặp nhiều khó khăn, ông chuyển sang hoạt động tự do, nhận nhiều loại vai trên sân khấu, truyền hình lẫn điện ảnh. Ông là nghệ sĩ có khả năng hóa thân đa dạng, trong đó có cả những vai mang màu sắc hài hước lẫn đời thường.

Ở tuổi ngoài 60, Tiểu Bảo Quốc vẫn miệt mài hoạt động nghệ thuật

Những năm gần đây, Tiểu Bảo Quốc vẫn duy trì công việc dù đã bước sang tuổi ngoài 60. Ông góp mặt trong nhiều dự án phim và sân khấu. Đáng chú ý, vai phụ của ông trong phim Tử chiến trên không tiếp tục nhận được sự chú ý nhờ nét diễn duyên dáng.

Sau hàng chục năm đứng trên sân khấu, điều Tiểu Bảo Quốc trân trọng nhất vẫn là được làm nghề và còn khán giả. Ông từng bày tỏ mong muốn tiếp tục hoạt động nghệ thuật đến khi sức khỏe không cho phép.

Hơn 20 năm làm bố đơn thân, tích góp nhà đất để tuổi già không làm phiền ai

Đằng sau hình ảnh một nghệ sĩ hài thường mang tiếng cười đến cho khán giả là một cuộc đời từng trải qua nhiều biến cố. Sau khi hôn nhân tan vỡ, Tiểu Bảo Quốc trở thành người trực tiếp nuôi con trai. Khi ấy, con trai ông mới khoảng 4 tuổi. Có thời điểm, hai cha con sống trong căn nhà của ông bà để lại cho cả gia đình, trước khi ông tích góp được tiền mua căn nhà đầu tiên.

Nam nghệ sĩ kể về khoảng thời gian khó khăn ấy với nhiều xúc động. Có những đêm ông chở con đi trong mưa, để con ngồi phía trước và bản thân tranh thủ khóc, bởi không muốn người thân nhìn thấy sự tuyệt vọng của mình. Chính cậu con trai khi ấy lại trở thành nguồn động viên để cha vượt qua nghịch cảnh.

Tiểu Bảo Quốc một mình nuôi con trai suốt nhiều năm sau khi hôn nhân tan vỡ

Hơn 20 năm trôi qua, Tiểu Bảo Quốc vẫn lựa chọn cuộc sống độc thân. Ông cho biết mình không chủ động tìm kiếm một cuộc hôn nhân mới vì hiểu đặc thù nghề nghiệp của nghệ sĩ. Giờ giấc thất thường, công việc bấp bênh khiến ông không muốn một người phụ nữ khác phải hy sinh hay chịu thiệt vì mình.

Niềm vui của ông hiện tại là con trai đã trưởng thành, có công việc và có thể tự lo cho bản thân. Hai cha con giữ mối quan hệ gần gũi, thường xuyên tâm sự và xem nhau như những người bạn. Con trai Tiểu Bảo Quốc theo lĩnh vực thiết kế đồ họa; nam nghệ sĩ tự hào vì con sống tình cảm, hiểu chuyện và hiếu thảo.

Sau những năm tháng chật vật, tài sản của Tiểu Bảo Quốc cũng dần được tích lũy. Ông hiện có 3 căn nhà ở vùng ven TP.HCM, trong đó hai căn cho thuê và một căn để trống. Ngoài ra, ông có 2 mảnh đất diện tích khoảng 4000m2 và 4500m2 tại Tây Ninh. Nếu tính cả căn nhà đang sinh sống cùng con trai, nam nghệ sĩ có 4 căn nhà tại TP.HCM.

Tiểu Bảo Quốc hiện sở hữu nhiều bất động sản ở TP.HCM và Tây Ninh

Tiểu Bảo Quốc tự nhận mình thuộc nhóm nghệ sĩ sống tiết kiệm. Ông chia sẻ rằng sau mỗi bộ phim, thay vì chi tiêu phần lớn tiền cát-xê, ông cố gắng giữ lại phần lớn thu nhập. Tiền kiếm được được dành dụm để mua nhà, mua đất và lo cho con ăn học.

Ở tuổi ngoài 60, Tiểu Bảo Quốc vẫn duy trì cuộc sống giản dị. Khi không có lịch diễn, ông dành thời gian về khu đất rộng để nghỉ ngơi, chăm cây, câu cá.