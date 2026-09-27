"Loan Niệm" Tỉnh Bách Nhiên bị vạch trần "18 tội lớn", chỉ thương cho 2 cô bạn gái của anh

1. Lúc diễn tập cảnh tình cảm, nhà trai toàn chủ động thị phạm làm động tác thân mật bất chấp phân cảnh đó có thể mượn góc quay.

2. Tạo ra quá nhiều hình ảnh ôm ấp, tương tác gần gũi không cần thiết với nữ chính dù đã có bạn gái ngoài đời thực.

3. Khi quay phim ở Bắc Kinh (Trung Quốc), chưa từng về nhà mà toàn ở khách sạn.

4. Giữa đợt quay phim, khi đi tham gia các sự kiện khác chủ động nhắc đến nữ chính. Cách gọi tên của Tỉnh Bách Nhiên không gọi hẳn hoi là Tôn Thiên mà gọi là Thiên Thiên như thể cả hai rất thân thiết.

5. Tự mang rất nhiều quần áo hàng hiệu vào đoàn phim, tâm trạng vui như tết.

6. Bên phía đoàn phim chốt nữ chính trước, nhưng nam chính luôn tỏ thái độ mình là người được chọn trước.

7. Bộ phim này là dạng phim kinh phí thấp, hoàn toàn có thể từ chối nhận quay.

8. Lúc quay cảnh hôn thì tỏ ra ngại ngùng, đỏ mặt tía tai.

9. Chủ động theo dõi Instagram của Tôn Thiên, đến lúc phim chiếu xong thì đăng Weibo kèm theo ảnh của nữ chính.

10. Tại buổi fan meeting ngày 13/9, chủ động nắm tay từ phía sau để gợi nhớ lại cốt truyện cũ, nữ chính Tôn Thiên muốn né nhưng không gạt tay ra nổi.

11. Vẫn còn rất nhiều video hậu trường tập diễn chưa được công khai, không biết mức độ thân mật và giới hạn đã đi đến đâu.

12. Lúc ở hậu trường chờ quay phim, nam - nữ chính từng đổi áo khoác cho nhau mặc.

13. Vào thời điểm phim đang hot, liên tục đăng bài mạng xã hội về nữ chính, dùng rất nhiều câu chữ khiến người ta phải hoài niệm.

14. Khi chơi trò chơi, cố tình ngả người ra đằng sau để sát rạt Tôn Thiên.

15. Tâm trạng khi quay phim cực kỳ tốt, phim phát sóng xong nổi tiếng vượt ngoài mong đợi, không còn ở ẩn như trước mà lộ diện với tần suất dày đặc.

16. Tham gia các sự kiện thời trang xa xỉ ngồi cách nhau bạn gái real Lưu Văn, cố ý che che đậy đậy cứ như sợ bị người xung quanh săm soi.

17. Kết hôn đã hai năm nhưng chưa từng thấy chính thức khoe giấy kết hôn hay tuyên bố công khai mối quan hệ tình cảm với Lưu Văn.

18. Điểm mấu chốt là những bộ phim đóng trước đây chưa từng có tình trạng như thế này bao giờ.