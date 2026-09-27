Ca khúc Việt giúp 1 nghệ sĩ đổi đời: Vang danh quốc tế, đi diễn là được tặng tiền đeo trĩu cổ

Bài hát này là bước ngoặt giúp nam ca sĩ vươn lên thành một trong những nghệ sĩ thành công nhất thị trường nhạc Việt hiện tại.

Quang Hùng MasterD là một trong những nghệ sĩ Việt sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo tại Thái Lan, nơi tên tuổi của anh từng tạo được sức hút đặc biệt nhờ âm nhạc và những lần xuất hiện trước khán giả. Hiện tại, nam ca sĩ liên tục khuấy đảo làng nhạc khi ghi dấu qua hàng loạt ca khúc tại Tinh Hà Say Hi. Tuy nhiên, để có được vị trí như hiện tại, bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của Quang Hùng phải kể đến Dễ Đến Dễ Đi.

Dễ Đến Dễ Đi - Quang Hùng MasterD

Ra mắt vào cuối năm 2020, Dễ Đến Dễ Đi là ca khúc do chính Quang Hùng MasterD sáng tác và thể hiện. Bài hát kể về một mối tình đến rồi đi khá nhanh, để lại những tiếc nuối và tổn thương cho người ở lại. Giai điệu nhẹ nhàng, dễ nhớ cùng phần điệp khúc bắt tai giúp ca khúc nhanh chóng nhận được sự quan tâm của khán giả. Tuy nhiên, ở thời điểm mới phát hành, Dễ Đến Dễ Đi chưa tạo được tiếng vang lớn tại Việt Nam.

Đầu năm 2021, Dễ Đến Dễ Đi viral tại Thái Lan từ đó kéo theo sự quan tâm dành cho Quang Hùng MasterD tại quốc gia này

Bước ngoặt đến vào đầu năm 2021, khi một đoạn điệp khúc chưa đầy 20 giây bất ngờ được sử dụng rộng rãi trên TikTok tại Thái Lan. Ca khúc liên tục xuất hiện trong các video, được nhiều người cover và chia sẻ, từ đó kéo theo sự quan tâm dành cho Quang Hùng MasterD tại quốc gia này. Bài hát nhanh chóng được nhiều nghệ sĩ và YouTuber Thái Lan cover, trong đó có Cee Siwat, Mook Worranit và Bie The Ska. Sức lan tỏa của ca khúc còn tiếp tục mở rộng sang Campuchia, Lào, Myanmar và Trung Quốc.

Sức hút của Dễ Đến Dễ Đi tại Thái Lan còn được đẩy lên khi nữ nghệ sĩ Pimrypie thực hiện bản cover ca khúc và chỉ sau vài giờ đã vươn lên #1 Trending YouTube Thái Lan

Sức hút của Dễ Đến Dễ Đi tại Thái Lan còn được đẩy lên khi nữ nghệ sĩ Pimrypie thực hiện bản cover ca khúc. MV phát hành ngày 20/3/2021 và chỉ sau vài giờ đã vươn lên #1 Trending YouTube Thái Lan. Trước đó, riêng trên TikTok Thái Lan đã có hơn 400.000 video sử dụng Dễ Đến Dễ Đi làm nhạc nền, cho thấy sức lan tỏa đặc biệt của một ca khúc Việt tại thị trường này.

Không lâu sau đó, Quang Hùng MasterD cũng phát hành phiên bản tiếng Thái của Dễ Đến Dễ Đi, như một cách đáp lại sự yêu thích của khán giả tại Thái Lan. Đến nay, MV Dễ Đến Dễ Đi đã vượt 78 triệu lượt xem trên YouTube, tiếp tục là một trong những sản phẩm nổi bật nhất trong sự nghiệp của nam ca sĩ.

Thành công của Dễ Đến Dễ Đi cũng mở ra một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp Quang Hùng MasterD tại Thái Lan

Thành công của Dễ Đến Dễ Đi cũng mở ra một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp Quang Hùng MasterD tại Thái Lan. Từ sức hút của ca khúc, nam ca sĩ dần xây dựng được cộng đồng người hâm mộ riêng tại đây, có fanclub hoạt động khá mạnh và thường xuyên tổ chức các dự án dành cho thần tượng. Đáng chú ý, dịp sinh nhật năm 2021, fandom Thái Lan đã thực hiện loạt chiến dịch quảng bá tại Bangkok với màn hình LED, quảng trường, xe tuk tuk... tổng giá trị quà tặng và các hoạt động hơn nửa tỷ đồng.

Quang Hùng xây dựng được cộng đồng người hâm mộ tại Thái Lan

Dịp sinh nhật năm 2021, fandom Thái Lan đã thực hiện loạt chiến dịch quảng bá tại Bangkok với tổng giá trị quà tặng và các hoạt động hơn nửa tỷ đồng cho Quang Hùng MasterD

Không chỉ dừng ở những dự án dành cho thần tượng, Quang Hùng MasterD còn thường xuyên được mời sang Thái Lan biểu diễn và gặp gỡ người hâm mộ. Mỗi lần xuất hiện, anh thường nhận được hoa tiền, vòng tiền từ khán giả. Đây là một nét văn hóa tặng quà phổ biến tại Thái Lan dành cho nghệ sĩ, mang ý nghĩa gửi lời chúc may mắn và tài lộc.

Quang Hùng MasterD còn thường xuyên được mời sang Thái Lan biểu diễn và mỗi lần xuất hiện, anh thường nhận được hoa tiền, vòng tiền từ khán giả

Sức hút tại thị trường này cũng mang đến cho Quang Hùng MasterD những dấu mốc đáng chú ý khác. Anh từng được trao giải Nghệ sĩ trẻ triển vọng tại Asia Top Awards tổ chức ở Bangkok, tiếp tục cho thấy vị thế của nam ca sĩ sau thành công của Dễ Đến Dễ Đi.

Sức hút tại thị trường này cũng mang đến cho Quang Hùng MasterD những giải thưởng tại Thái Lan. Nam ca sĩ được vinh danh với 2 giải thưởng gồm Nghệ sĩ trẻ châu Á xuất sắc nhất tại Ganesha Awards 2023 và Nghệ sĩ trẻ triển vọng tại Asia Top Awards.

Quang Hùng nhận được 2 giải thưởng tại Thái Lan

Sau thành công của Dễ Đến Dễ Đi tại Thái Lan, Quang Hùng MasterD tiếp tục tìm cách đưa âm nhạc của mình đến gần hơn với khán giả tại thị trường này. Anh phát hành Chỉ Còn Một Đêm với sự góp mặt của rapper Thái Lan F.Hero. Ca khúc vẫn nhận được sự quan tâm từ khán giả Thái Lan, tiếp tục nối dài mối duyên của Quang Hùng với thị trường từng tạo bước ngoặt cho sự nghiệp.

Từ thành công của Dễ Đến Dễ Đi, tại Việt Nam, nam ca sĩ cũng từng bước có những dấu ấn rõ nét hơn trước khi tạo bước ngoặt lớn với Anh Trai Say Hi mùa đầu tiên năm 2024. Chương trình đưa một Quang Hùng MasterD gần gũi hơn đến với công chúng, từ cách nói chuyện có phần ngập ngừng, những biểu cảm tự nhiên đến cá tính riêng trên sân khấu.

Từ thành công của Dễ Đến Dễ Đi, tại Việt Nam, nam ca sĩ cũng từng bước có những dấu ấn rõ nét hơn trước khi tạo bước ngoặt lớn với Anh Trai Say Hi

Quan trọng hơn, đây là nơi khả năng sáng tác và sản xuất âm nhạc của anh được thể hiện rõ ràng. Catch Me If You Can, Trói Em Lại hay Tình Đầu Quá Chén lần lượt được chú ý, trong đó Catch Me If You Can từng vươn lên Top 1 thịnh hành YouTube, còn Tình Đầu Quá Chén do chính Quang Hùng sáng tác cũng nhanh chóng đứng đầu bảng thịnh hành.

Những thành tích liên tiếp cho thấy Quang Hùng MasterD đang vươn lên trở thành một trong những nghệ sĩ thành công hàng đầu của làng nhạc Việt hiện tại

Sau chương trình, Quang Hùng MasterD không chỉ sở hữu lượng người hâm mộ tăng mạnh mà còn liên tục tạo ra những ca khúc được khán giả đón nhận, từ Thủy Triều, Ánh Mắt Biết Cười,...Anh dần có trong tay nhiều bản hit cùng một fandom lớn, thể hiện rõ qua những fanmeeting quy mô lớn tại TP.HCM và Hà Nội.

Bước sang Tinh Hà Say Hi, nam ca sĩ tiếp tục oanh tạc làng nhạc khi 50 Cuộc Gọi Nhỡ, Mộng Duyên và SECRET từng vươn lên #1 Nhạc thịnh hành trên YouTube Music Charts Việt Nam, còn LAVIEM đạt #1 Video YouTube Music Videos Daily và Top 3 Trending YouTube Music Charts. Những thành tích liên tiếp cho thấy Quang Hùng MasterD đang vươn lên trở thành một trong những nghệ sĩ thành công hàng đầu của làng nhạc Việt hiện tại.

Ảnh: FBVN