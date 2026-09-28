Siêu thảm xanh VMAs 2026: Lisa chơi nổi "chặt đẹp" rừng mỹ nhân, Taylor Swift lẻ loi đi sự kiện sau 2 tháng cưới

Vào sáng 28/9, lễ trao giải MTV Video Music Awards 2026 (VMAs) là sự kiện giải trí bùng nổ MXH nhờ sự xuất hiện của dàn sao hàng đầu thế giới. Màn đại náo thảm xanh của Taylor Swift, Lisa (BLACKPINK), Tyla... khiến khán giả khắp nơi phát sốt.
Tại sự kiện, Lisa trở thành tâm điểm khi đổ bộ với tạo hình đỏ rực từ đầu đến chân, vừa quyến rũ vừa đầy quyền lực. Nữ ca sĩ diện đầm corset đỏ dáng đuôi cá ôm sát cơ thể kết hợp với áo choàng lông đỏ oversized, giúp tôn đường cong hoàn mỹ, body không mỡ thừa và vòng eo thon nhỏ. Lisa để tóc búi cao mái bằng, trang điểm tông nude. Bộ móng dài cùng loạt nhẫn bạc càng làm tăng vẻ cá tính cho cô. Tạo hình gợi cảm, sang chảnh và cực kỳ nổi bật, khiến Lisa chiếm trọn spotlight tại siêu sự kiện. Cô là mỹ nhân ăn diện nổi nhất thảm xanh VMAs 2026.
Trong khi đó, Taylor Swift lại tỏa sáng vẻ ngoài thanh lịch, sang trọng khi diện chiếc váy cổ yếm đen kết hợp với chân váy đính sequin bạc lấp lánh, giúp tôn vòng eo và vóc dáng thon gọn. Theo các nguồn tin, nữ ca sĩ dự sự kiện lớn 1 mình, không dắt theo ông xã cầu thủ vì Travis Kelce bận thi đấu. Tyla gây chú ý với phong cách gợi cảm, cá tính và đậm chất Y2K trên thảm đỏ. Nữ ca sĩ diện set đồ họa tiết da rắn gồm áo bra hai dây ôm sát cùng chân váy bút chì cạp trễ, khoe trọn vòng eo nhỏ nhắn, vóc dáng săn chắc.
Lisa đổ bộ thảm xanh MTV Video Music Awards. Nguồn: X.
Cận cảnh gương mặt như búp bê, hoàn hảo không điểm chê của Lisa. Nguồn: X.