MC Quyền Linh kêu cứu

MC Quyền Linh có tâm thư bày tỏ sự bức xúc khi bị một bộ phận cư dân mạng tấn công trên không gian mạng.

Tối 27/9, MC Quyền Linh bất ngờ đăng tải một tâm thư dài trên trang cá nhân, bày tỏ sự bức xúc trước những lời thóa mạ, công kích nhắm vào bản thân và gia đình. Nam MC mong những hành vi này được ngăn chặn, đồng thời kêu gọi mọi người thận trọng với những nội dung lan truyền trên mạng xã hội.

Trong bài đăng, Quyền Linh cho biết bản thân đang phải đối mặt với nhiều lời lẽ nặng nề trên không gian mạng. Nam nghệ sĩ đặc biệt bức xúc khi hình ảnh của vợ con cũng bị kéo vào những nội dung mang tính công kích, kèm theo những lời buộc tội mà theo ông là chưa có cơ sở.

"Làm sao để có biện pháp ngăn chặn khẩn cấp với những lời thoá mạ, đay nghiến tàn nhẫn đến mức ác độc. Làm sao để ngăn chặn những hình ảnh của vợ con mình với lời buộc tội kinh khủng...", MC Quyền Linh viết.

Nam MC cũng bày tỏ sự bất lực trước tình trạng bạo lực tinh thần trên mạng xã hội. NS Quyền Linh mong muốn cơ quan chức năng sẽ vào cuộc bảo vệ các cá nhân trước những lời lẽ ác ý, những nội dung mang tính xúc phạm và buộc tội vô căn cứ trên mạng xã hội.

MC Quyền Linh bày tỏ sự bức xúc khi bản thân và gia đình đang bị tấn công trên không gian mạng

Những ngày qua, MC Quyền Linh bị nhắc tên khắp các nền tảng mạng xã hội vì những thông tin liên quan đến công ty sản xuất thuốc An Cung giả.

Ngày 25/9, nam nghệ sĩ chính thức lên tiếng. Cụ thể, MC Quyền Linh đã chia sẻ lại thông cáo của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Amity, tiền thân là Công ty TNHH Nghệ sĩ Quyền Linh, nhằm làm rõ mối quan hệ giữa nam nghệ sĩ, Amity và Tami Natural Home.

MC Quyền Linh khẳng định "hoàn toàn không liên quan đến sản phẩm An Cung Hoàn hay bất kỳ sản phẩm nào được nhắc đến trong những thông tin đang lan truyền trên mạng". Nam MC đồng thời đề nghị mọi người nhìn đúng sự việc, tránh để những thông tin trên mạng dẫn dắt sai lệch sự thật.

Theo thông cáo của Amity, trong giai đoạn đầu thành lập doanh nghiệp, nghệ sĩ Quyền Linh có cung cấp ý tưởng khởi nghiệp, đồng thời nhận diện hình ảnh cho doanh nghiệp. Công ty khi đó lấy tên là Công ty TNHH Nghệ sĩ Quyền Linh, do bà Nguyễn Thị Vân Anh làm chủ sở hữu, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc. Sau đó, nam nghệ sĩ không còn làm đại diện hình ảnh cho doanh nghiệp và đến đầu năm 2025, công ty đổi tên thành Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Amity.

Đáng chú ý, Amity xác nhận trước đây từng tham gia góp vốn tại Tami Natural Home. Tuy nhiên, theo thông cáo, quá trình đầu tư sau đó được đánh giá là không phù hợp về định hướng và chủ trương kinh doanh giữa hai bên, nên Amity đã chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp và hoàn toàn rút khỏi Tami Natural Home. Công ty khẳng định kể từ thời điểm đó không còn quan hệ góp vốn hay hợp tác kinh doanh với Tami Natural Home.

Chia sẻ thông cáo của Amity, MC Quyền Linh nhấn mạnh: "Đối với những hành vi cố tình sử dụng tên tuổi, hình ảnh để đăng tải, bình luận nhằm dẫn dắt hoặc câu tương tác, Quyền Linh sẽ đề nghị cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật".

Trong thông cáo, Amity - tiền thân là Công ty TNHH Nghệ sĩ Quyền Linh - nhấn mạnh nghệ sĩ Quyền Linh không còn làm đại diện hình ảnh cho doanh nghiệp

Nghệ sĩ Quyền Linh nổi tiếng từ thập niên 90 khi anh góp mặt trong nhiều bộ phim như Khát Vọng Sống, Hoa Trinh Nữ, Vườn Đào Năm Ấy, Đứa Con Rơi... Đặc biệt, giai đoạn 1999 - 2001 đánh dấu thời kỳ nam diễn viên hoạt động sôi nổi khi liên tục tham gia các dự án phim truyền hình dài tập. Tên tuổi nghệ sĩ Quyền Linh cũng được biết đến rộng rãi hơn qua bộ phim Đồng Tiền Xương Máu.

Tuy nhiên, chính vai trò người dẫn chương trình mới đưa Quyền Linh đến gần hơn với đông đảo khán giả. Với Vượt Lên Chính Mình, nam MC tạo dựng hình ảnh một nghệ sĩ giản dị, gần gũi và giàu sự đồng cảm khi trực tiếp đồng hành cùng những người lao động nghèo, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên khắp cả nước.

Sau hơn 30 năm hoạt động nghệ thuật, Quyền Linh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú và hiện giữ vai trò Phó Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam.

Nghệ sĩ Quyền Linh là MC, diễn viên quen mặt với nhiều thế hệ khán giả

Ảnh: FBNV