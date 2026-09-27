Làm rõ thông tin mới nhất về Thuỳ Tiên

Thông tin Thuỳ Tiên mở lại tài khoản mạng xã hội gây xôn xao.

Ngày 27/9, một số bài đăng trên mạng xã hội chia sẻ hình ảnh tài khoản Instagram của Thuỳ Tiên cùng kênh broadcast "Người thương của Tiên" hoạt động trở lại. Thông tin này nhanh chóng được chia sẻ, kéo theo nhiều bình luận bàn tán về tình hình hiện tại của Thuỳ Tiên.

Đáng chú ý, không ít tài khoản cho rằng Thuỳ Tiên vừa mở lại các nền tảng mạng xã hội sau thời gian bị khóa. Tuy nhiên, thông tin này sau đó được phía ekip đồng hành cùng cô làm rõ.

Trong story mới nhất, ekip làm việc nhiều năm với Thuỳ Tiên nhấn mạnh: "Mong cả nhà tìm hiểu kỹ: Instagram tụi mình chưa bao giờ khoá". Động thái này cho thấy thông tin Instagram của Thuỳ Tiên "được mở lại" là không chính xác theo phía ekip.

Cư dân mạng bất ngờ bàn tán rầm rộ về thông tin Thuỳ Tiên mở lại mạng xã hội. Tuy nhiên phía ekip đồng hành cùng mỹ nhân sinh năm 1998 đã phủ nhận

Như vậy, những hình ảnh tài khoản Instagram và kênh broadcast của Thuỳ Tiên xuất hiện trở lại trên mạng xã hội không đồng nghĩa với việc cô vừa được mở khóa các nền tảng này. Phía ekip cũng chủ động lên tiếng để tránh việc thông tin chưa được kiểm chứng tiếp tục lan rộng.

Trong thời gian Thuỳ Tiên vắng bóng, hình ảnh của cô vẫn xuất hiện dày đặc trên TikTok, Facebook và nhiều nền tảng khác. Tuy nhiên, phần lớn nội dung được chia sẻ lại là những video, hình ảnh cũ. Một số tài khoản còn lồng nhạc, đặt tiêu đề hoặc dẫn dắt nội dung theo cách dễ khiến người xem hiểu nhầm đây là những động thái mới nhất của cô.

Đáng chú ý, nhiều video liên quan đến Thùy Tiên vẫn thu hút lượng tương tác lớn, có clip đạt hàng trăm nghìn lượt xem, bình luận và chia sẻ. Trước tình trạng này, một bộ phận khán giả liên tục nhắc nhau cẩn trọng với những nội dung sử dụng hình ảnh Thuỳ Tiên để thu hút lượt xem. Việc một video có sự xuất hiện của mỹ nhân sinh năm 1998 trên mạng xã hội không đồng nghĩa đó là hình ảnh mới hay động thái được chính cô thực hiện ở thời điểm hiện tại.

Trong bối cảnh Thuỳ Tiên đang chấp hành án và gia đình hạn chế chia sẻ thông tin, những nội dung liên quan đến cô càng cần được kiểm chứng trước khi lan truyền. Việc phân biệt giữa hình ảnh cũ, nội dung được đăng lại và thông tin chính thức cũng trở nên cần thiết để tránh những diễn giải sai lệch về tình hình hiện tại của cô.

Thời gian qua, nhiều nền tảng chia sẻ hình ảnh, đoạn clip cũ của Thuỳ Tiên gây hiểu lầm về tình hình của cô

Hồi tháng 5/2025, Bộ Công an đã khởi tố và bắt tạm giam Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên về tội "Lừa dối khách hàng" theo khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự. Trước khi phiên toà xét xử sơ thẩm, Thuỳ Tiên đã chủ động nhờ gia đình, cụ thể là bố nộp tiền khắc phục hậu quả. Cụ thể, liên quan đến vụ việc này, Thùy Tiên đề nghị bố ruột nộp 3,2 tỷ đồng.

Sau phiên toà xét xử ngày 19/11, TAND TP HCM đã tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục; cựu chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt), Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021) 2 năm tù cùng về tội "Lừa dối khách hàng". Các bị cáo đều bị phạt bổ sung mỗi người 50 triệu đồng.

Luật sư bào chữa cho Nguyễn Thúc Thùy Tiên cho biết Thùy Tiên không nộp đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

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