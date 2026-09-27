Bắt gọn nam thần "hẩy ngực" siêu hot hẹn hò gái xinh ngay trên đường phố Milan?

Cặp đôi này sải bước bên nhau và trò chuyện khá thân thiết, làm dấy lên nghi vấn hẹn hò bùng nổ mạng xã hội.

Mới đây, trên mạng xã hội bùng nổ tin đồn Choi San (ATEEZ) hẹn hò. Cụ thể, "nam thần hẩy ngực" được bắt gặp đi bộ trên đường phố Milan, Ý với 1 cô gái xinh đẹp không rõ danh tính. Bức ảnh được chụp trong thời gian anh đến đây dự Milan Fashion Week. Nam thần tượng 27 tuổi cùng cô gái này trò chuyện với nhau khá vui vẻ.

Cư dân mạng trên khắp thế giới đã không ngớt bàn luận về mối quan hệ của Choi San và cô gái. Thậm chí, thông tin này còn chiếm sóng top 1 cổng thông tin Naver trong ngày 26/9, cho thấy độ hot không tưởng của nam thần ATEEZ. Nhiều người cho rằng có thể đây là "bằng chứng" cho thấy cặp đôi đang hẹn hò. Cư dân mạng còn cố tìm hiểu xem cô gái này là ai, 1 bộ phận fan quá khích bày tỏ sự thất vọng khi Choi San vừa mới nổi lên đã lộ ảnh hẹn hò. Tuy nhiên, cũng có khá nhiều ý kiến cảnh báo không nên suy diễn quá mức. Những netizen này cho rằng có thể cô gái này chỉ là nhân viên hoặc người của bên tổ chức sự kiện.

Choi San được bắt gặp đi cùng 1 cô gái lạ mặt trên đường phố Milan, Ý. Ảnh: Sports Seoul

Điều này làm dấy lên nghi vấn nam idol đang hẹn hò. Ảnh: Sports Seoul

Cuối cùng, tất cả đã có câu trả lời vào ngày 26/9. Nam idol sinh năm 1999 đã trực tiếp lên tiếng phủ nhận chuyện hẹn hò: "Có tin đồn hẹn hò gì đó được đăng lên, nhưng không phải đâu". Đồng thời, anh cảnh báo về vấn nạn fan cuồng rình rập: “Tôi đang thực hiện lịch trình. Nhưng tôi không biết mọi người biết bằng cách nào, cứ mỗi lần đi đâu cũng có người đi theo nên tôi khá bối rối Nếu tình cờ gặp nhau thì tôi rất vui, nhưng nếu không phải như vậy thì tôi hơi bối rối. Dù sao cũng cảm ơn mọi người đã quan tâm. Nhưng việc lén lút đi theo tôi thì đừng làm như vậy, việc chụp lén cũng là sai. Đừng phạm tội và để bị bắt".

Phía công ty quản lý của Choi San cũng lên tiếng phủ nhận lại 1 lần nữa. KQ Entertainment cho biết cô gái trong ảnh là nhân viên đại diện của thương hiệu thời trang tại Milan. Choi San không đi một mình với cô gái, mà còn đi cùng với quản lý và nhân viên an ninh. Tin đồn hẹn hò là hoàn toàn sai sự thật.

Cả Choi San và công ty đều phủ nhận chuyện hẹn hò. Anh hiện đang ở Ý để dự Milan Fashion Week. Ảnh: Instagram

Choi San sinh ngày 10/7/1999 tại Namhae, tỉnh Nam Gyeongsang, Hàn Quốc) là một trong những thành viên nổi bật và thu hút sự chú ý bậc nhất của nhóm nhạc nam toàn cầu ATEEZ, trực thuộc KQ Entertainment. Sở hữu gương mặt góc cạnh sắc sảo, thần thái biểu diễn cuốn hút cùng kỹ năng nhảy múa bùng nổ, San nhanh chóng vươn lên thành một trong những "center" và là biểu tượng trình diễn hàng đầu của thế hệ thần tượng Gen 4.

Choi San chính thức ra mắt cùng ATEEZ vào tháng 10/2018. Dù không phải là thực tập sinh có xuất phát điểm hoàn hảo hay được đào tạo vũ đạo chuyên nghiệp từ bé, Choi San đã bù đắp bằng sự nỗ lực phi thường và niềm đam mê mãnh liệt với sân khấu. Anh nổi danh là một "quái vật biểu diễn" nhờ khả năng nhập vai xuất thần, ánh mắt sắc lẹm và nguồn năng lượng dữ dội trong từng bước nhảy. Cùng ATEEZ, Choi San đã chinh phục các bảng xếp hạng âm nhạc quốc gia lẫn quốc tế, lập kỷ lục doanh số album và càn quét các sân vận động lớn trên toàn cầu.

Ảnh: Instagram

Choi San có vẻ đẹp nam tính khó cưỡng. Ảnh: Instagram

Nhắc đến Choi San, cộng đồng mạng và người hâm mộ không thể không nhắc đến những khoảnh khắc trình diễn cực kỳ táo bạo và bùng nổ, đặc biệt là động tác "hẩy ngực" trong bản hit BAD. Trong mùa hè vừa qua, tên tuổi Choi San cũng như ATEEZ bùng nổ nhờ bản hit BAD bắt tai cùng vũ đạo "hẩy ngực" hot hòn họt. Màn viral này đã đưa tên tuổi của nam idol sinh năm 1999 lên tầm cao mới.

Nhắc đến Choi San là nhắc đến điệu nhảy "hẩy ngực" thương hiệu. Ảnh: X

Nguồn: Sports Seoul