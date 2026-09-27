Khả Ngân lộ diện với vòng 2 to rõ, Nhan Phúc Vinh chăm vợ quá khéo

Diện mạo của Khả Ngân trong lần lộ diện mới nhất khiến dân tình gọi tên Nhan Phúc Vinh.

Mới đây, Khả Ngân xuất hiện tại một sự kiện với diện mạo rạng rỡ. Tuy nhiên, điều khiến dân tình đặc biệt chú ý lại là vòng 2 có phần đầy đặn, nhô rõ của nữ diễn viên dù cô diện một thiết kế khá rộng.

Trong đoạn clip được chia sẻ, Khả Ngân mặc váy trắng dáng suông, thoải mái giao lưu cùng mọi người và chụp ảnh tại sự kiện. Thiết kế rộng giúp nữ diễn viên giữ vẻ ngoài thanh lịch, song ở một số góc quay, vòng 2 của cô vẫn khá dễ nhận thấy.

Khả Ngân bụng lùm lùm rạng rỡ xuất hiện tại sự kiện

Nhan sắc tươi tắn, rạng rỡ của Khả Ngân lập tức thu hút sự chú ý. Bên dưới đoạn clip, nhiều khán giả còn réo tên Nhan Phúc Vinh, cho rằng nam diễn viên đang chăm sóc người thương rất khéo khiến nữ diễn viên ngày càng nhuận sắc.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu Khả Ngân khiến dân tình chú ý bởi những thay đổi ở vòng 2. Trước đó, cô từng xuất hiện với phần bụng có dấu hiệu đầy đặn hơn bình thường, đồng thời có những chia sẻ úp mở về một "món quà" đặc biệt. Tuy nhiên, đến hiện tại, Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh chưa trực tiếp xác nhận chuyện cô đang mang thai.

Nhan sắc rạng rỡ của Khả Ngân khiến netizen gọi tên Nhan Phúc Vinh

Trong bài đăng xác nhận được cầu hôn, Khả Ngân gọi đây là "hành trình hạnh phúc nhất" và nhắc đến việc cùng Nhan Phúc Vinh xây dựng "mái ấm nhỏ". Đáng chú ý, nữ diễn viên còn sử dụng biểu tượng em bé khi nói về một "món quà", khiến cư dân mạng lập tức đặt dấu hỏi về ý nghĩa phía sau những câu chữ này.

Sự tò mò càng tăng lên khi thời gian gần đây, Khả Ngân nhiều lần xuất hiện với vòng 2 trông đầy đặn hơn trước. Trong một số hình ảnh được bạn bè đăng tải sau buổi cầu hôn, nữ diễn viên gây chú ý với nhiều khoảnh khắc dùng tay che phần bụng đã to lớn của mình khiến nhiều người suy đoán cô và Nhan Phúc Vinh đã có "tin vui".

Đoạn clip trong ngày cầu hôn cho thấy Khả Ngân dùng tay ôm bụng tròn trịa

Trong buổi gặp gỡ bạn bè, nữ diễn viên cũng rất thoải mái diện trang phục lộ chiếc bụng đã rõ to

Được biết, để chuẩn bị cho màn cầu hôn này, Nhan Phúc Vinh đã chuẩn bị rất tỉ mỉ. Trong đoạn clip "đập hộp" quà của Khả Ngân, Nhan Phúc Vinh chuẩn bị cho bạn gái 2 món quà gồm một chiếc túi hiệu và bộ trang sức cao cấp. Trong đó, gây chú ý nhất là chiếc Hermès Kelly màu đen trên thị trường có giá khoảng 600 triệu đồng, tùy thuộc vào kích thước, chất liệu và tình trạng. Món quà còn lại là Cartier LOVE Bracelet, Medium Model có giá khoảng 185 triệu đồng. Cộng thêm chiếc nhẫn cầu hôn cùng chi phí cho màn cầu hôn được tổ chức tại một nhà hàng sang trọng, dân tình ước tính số tiền Nhan Phúc Vinh bỏ ra để đánh dấu cột mốc đặc biệt với Khả Ngân có thể xấp xỉ 1 tỷ đồng.

Trước khi chính thức công khai, Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh đều nổi tiếng kín đáo trong chuyện đời tư. Cả hai từng xuất hiện chung trong những cuộc tụ họp bạn bè, những buổi chạy bộ theo nhóm hay tại các sự kiện giải trí nhưng gần như chưa bao giờ trực tiếp nói về mối quan hệ. Vì thế, việc Nhan Phúc Vinh bất ngờ thông báo cầu hôn thành công đã khiến nhiều khán giả ngỡ ngàng.

Nhiều người chờ đợi ngày vui của Nhan Phúc Vinh và Khả Ngân

Ảnh: FBNV