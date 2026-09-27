10 sao nữ Cbiz được trả mức thù lao đại diện thương hiệu cao nhất: Địch Lệ Nhiệt Ba đứng thứ 2 vẫn thua mỹ nhân này

Bảng giá thù lao cũng gọi tên của nhiều ngôi sao đình đám như Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh.

Mới đây, trang Sohu tiết lộ về bảng giá thù lao đại diện thương hiệu của các mỹ nhân Hoa ngữ, qua đó hé lộ mức cát-xê mà những ngôi sao hàng đầu có thể nhận được từ các hợp đồng quảng bá. Trong cuộc đua thương mại ngày càng khốc liệt, danh tiếng trên màn ảnh chỉ là một phần. Sức hút với công chúng, hình ảnh thời trang và khả năng giúp thương hiệu tiếp cận người tiêu dùng mới là những yếu tố khẳng định giá trị thương mại của mỗi ngôi sao.

10. Chương Nhược Nam: 10 triệu tệ (khoảng 39 tỷ đồng)

Chương Nhược Nam là cái tên trẻ nhất trong danh sách. Trong năm nay, cô lần lượt trở thành đại diện toàn cầu của Jeanwest và Belle. Sức nóng từ bộ phim Khó Dỗ Dành giúp cô được chú ý nhiều hơn, qua đó mở rộng hoạt động thương mại và lần đầu góp mặt trong nhóm 10 sao nữ có mức phí đại diện cao nhất showbiz.

9. Bạch Lộc: 13 triệu tệ (khoảng 51 tỷ đồng)

Bạch Lộc tiếp tục gia tăng sức hút trong lĩnh vực quảng cáo khi trở thành đại diện toàn cầu của Jimmy Choo và được Li-Ning công bố hợp tác. Khả năng tạo tương tác của Bạch Lộc cũng được thể hiện qua hoạt động livestream. Trong một buổi cô livestream trên JD.com, lượng người xem đã vượt 5 triệu chỉ sau 7 phút mở màn.

8. Triệu Lộ Tư: 15 triệu tệ (khoảng 59 tỷ đồng)

Triệu Lộ Tư sở hữu số lượng hợp đồng đại diện nổi bật nhất trong nhóm diễn viên trẻ. Đầu năm, cô trở thành đại diện toàn cầu đầu tiên của thương hiệu CHUU, sau đó tiếp tục hợp tác với Chow Tai Fook. Các thương hiệu mà Triệu Lộ Tư hợp tác cũng trải rộng từ thời trang, đồ chơi đến trang sức và mỹ phẩm.

7. Lưu Thi Thi: 16 triệu tệ (khoảng 62 tỷ đồng)

Năm nay, Lưu Thi Thi vừa nhận thêm danh phận đại diện toàn cầu cho Self-portrait và Qeelin. Cùng với những hợp đồng cao cấp đang có, ngôi sao Bộ Bộ Kinh Tâm tiếp tục duy trì sức ảnh hưởng với các thương hiệu, giúp giá trị thương mại luôn nằm vững trong top 10 suốt nhiều năm.

6. Nghê Ni: 18 triệu tệ (khoảng 70 tỷ đồng)

Những năm qua, Nghê Ni vẫn giữ danh phận đại diện thương hiệu của Gucci, đồng thời tiếp tục xuất hiện trong các hoạt động thời trang và quảng bá thuộc phân khúc cao cấp. Phong cách trưởng thành, khí chất đặc biệt của Nghê Ni cũng giúp cô có vị trí ổn định trong nhóm sao nữ được các thương hiệu xa xỉ chú ý.

5. Dương Tử: 20 triệu tệ (khoảng 78 tỷ đồng)

Dương Tử có bước tiến đáng kể về mặt thương mại sau khi giành giải Nữ chính xuất sắc nhất tại Bạch Ngọc Lan, trở thành nữ diễn viên 9x đầu tiên nhận danh hiệu Thị hậu. Chỉ trong 2 tháng sau khi nhận giải, cô liên tục công bố 5 hợp đồng mới, trong đó có Pomellato, Givenchy và Onitsuka Tiger.

4. Triệu Lệ Dĩnh: 22 triệu tệ (khoảng 86 tỷ đồng)

Triệu Lệ Dĩnh không sở hữu số lượng hợp đồng quá nhiều nhưng tập trung vào những thương hiệu có độ nhận diện cao. Trong năm nay, mỹ nhân Minh Lan Truyện trở thành đại diện toàn cầu cho mảng mỹ phẩm và nước hoa của Givenchy, đồng thời hợp tác với thương hiệu thực phẩm Recognise A Cow.

3. Dương Mịch: 25 triệu tệ (khoảng 98 tỷ đồng)

Dương Mịch hiện sở hữu danh phận đại diện thương hiệu và nước hoa của Prada, đồng thời được nhắc đến là nữ nghệ sĩ Trung Quốc đầu tiên cùng lúc đảm nhận 2 dòng này của nhà mốt đình đám. Bên cạnh thời trang và mỹ phẩm, người đẹp còn trở thành đại diện cho nhãn hàng Luxeed thuộc HIMA.

2. Địch Lệ Nhiệt Ba: 26 triệu tệ (khoảng 101 tỷ đồng)

Trong năm nay, Địch Lệ Nhiệt Ba trở thành đại diện cho Land Rover Defender, trong khi Liby nâng cấp vai trò của cô lên đại diện toàn cầu. Với hàng loạt danh phận toàn cầu của nhiều thương hiệu lớn, Địch Lệ Nhiệt Ba có độ phủ thương mại rộng, từ thời trang, mỹ phẩm đến ô tô và hàng tiêu dùng.

1. Lưu Diệc Phi: 28 triệu tệ (khoảng 109 tỷ đồng)

Lưu Diệc Phi hiện nắm giữ 2 danh phận đại diện toàn cầu của Louis Vuitton và Bvlgari. Riêng Bvlgari từng thiết kế riêng cho cô một món trang sức cao cấp với thời gian chế tác lên tới 2800 giờ.

Trong chiến dịch toàn cầu kỷ niệm 130 năm của Louis Vuitton, Lưu Diệc Phi cũng là sao Cbiz duy nhất xuất hiện. Cùng lúc sở hữu độ phủ ở thời trang cao cấp, trang sức và ô tô, "thần tiên tỷ tỷ" tiếp tục duy trì vị trí nổi bật trong các hợp đồng thương mại đắt giá.