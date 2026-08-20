Địch Lệ Nhiệt Ba và thiếu gia kém 8 tuổi đưa nhau về ra mắt bố mẹ, mẹ đàng trai rất không ưng đàng gái?

Mối quan hệ giữa Địch Lệ Nhiệt Ba và thiếu gia kém 8 tuổi khiến cộng đồng mạng sục sôi.

Trong thời gian gần đây, Địch Lệ Nhiệt Ba và thiếu gia Cbiz Trần Phi Vũ liên tục dính tin hẹn hò, phim giả tình thật. Đáng nói, paparazzi đình đám Bách Hiểu Sinh cho biết nữ minh tinh Trần Hồng - mẹ Trần Phi Vũ - rất không ưng Nhiệt Ba và đã liên tục cấm cản, ép buộc con trai sớm chia tay, chuyên tâm phát triển sự nghiệp. Vậy nên, nhiều khán giả tin rằng chuyện tình của Địch Lệ Nhiệt Ba và mỹ nam kém 8 tuổi Trần Phi Vũ sẽ phải đối mặt với vô vàn thử thách, từ áp lực do phía người hâm mộ gây ra cho tới việc bị gia đình phản đối.

Tới sáng 20/8, tờ Sina đưa tin, paparazzi kiêm blogger nổi tiếng Lưu Đại Chùy vừa gây xôn xao khi hé lộ 1 thông tin mới liên quan tới mối quan hệ giữa cặp chị em Địch Lệ Nhiệt Ba - Trần Phi Vũ ở thời điểm hiện tại. Theo đó, 2 ngôi sao chuẩn bị đưa nhau về ra mắt bố mẹ 2 bên. Như vậy có thể thấy, 2 nghệ sĩ dường như quyết tâm chinh phục các vị phụ huynh cho bằng được. Nhiều khán giả hiện đang rất tò mò xem liệu Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Phi Vũ sẽ dùng chiêu gì để vượt qua được cửa ải của nữ minh tinh Trần Hồng - người được cho là ra sức cấm cản, phản đối mối quan hệ này. Chưa rõ mọi chuyện sẽ diễn ra theo hướng nào nhưng rất có khả năng Địch Lệ Nhiệt Ba - Trần Phi Vũ sẽ bị mẹ đàng trai giáo huấn cho 1 trận trong buổi gặp mặt sắp tới.

Địch Lệ Nhiệt Ba - Trần Phi Vũ chuẩn bị đưa nhau về ra mắt phụ huynh 2 bên, được dự đoán sẽ đối mặt với thử thách cực lớn. Ảnh: Weibo

Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Phi Vũ đóng chính trong phim cổ trang Bạch Nhật Đề Đăng, lên sóng vào đầu năm 2026. Mối quan hệ giữa 2 ngôi sao chỉ thực sự bắt đầu gây chú ý cách đây khoảng 2 tháng sau khi họ lộ loạt bằng chứng yêu đương. Đầu tiên, truyền thông xứ Trung đã soi ra việc 2 nghệ sĩ dùng vòng đôi và nhiều lần “đụng hàng” trang phục hoặc phụ kiện. Không chỉ vậy, “thánh soi” còn phát hiện 1 tài khoản thường xuyên mua đồ cùng mẫu với mỹ nhân Tân Cương trên nền tảng mua sắm Dewu/Poizon. Trùng hợp là trong lịch sử mua sắm của tài khoản này có rất nhiều đồ Trần Phi Vũ từng diện qua. Từ đây, mỹ nam họ Trần được cho là chủ nhân của tài khoản nói trên. Đáng chú ý, sau khi nghi vấn hẹn hò của Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Phi Vũ lên thẳng top 1 hotsearch Weibo thì tài khoản này đã “biến mất” không dấu vết, khiến dân mạng càng thêm nghi ngờ về mối quan hệ “phim giả tình thật” giữa 2 ngôi sao. Chưa dừng lại ở đó, 2 nghệ sĩ còn có lịch trình trùng lặp nhiều lần tại Tokyo, Dubai,...

1 nguồn tin cho biết mỹ nam họ Trần hiện yêu say đắm đàn chị hơn 8 tuổi. Để được ở gần mỹ nhân trong mộng, Trần Phi Vũ đã dọn từ Bắc Kinh đến Thượng Hải sinh sống. Khi người đẹp Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa bị ekip bỏ rơi và mắc kẹt ở Dubai giữa lúc chiến sự căng thẳng ở Trung Đông vào tháng 3 vừa qua, Trần Phi Vũ đã liên tục online theo dõi tin tức về tình hình của cô với tâm thế “đứng ngồi không yên”.

Trong quá trình quảng bá phim Bạch Nhật Đề Đăng cùng nhau, Trần Phi Vũ nhiều lần đứng sát rạt mỹ nhân Tân Cương. Trên 1 chương trình truyền hình, mỹ nam 2K này gây náo loạn MXH Trung Quốc khi công khai tỏ tình Địch Lệ Nhiệt Ba. Theo đó, sau màn nhảy Señorita, Địch Lệ Nhiệt Ba đã ngượng ngùng hỏi: “Nghe nói em thích chị?”, ngay lập tức Trần Phi Vũ không ngần ngại đáp lại: “Không phải là nghe nói mà đúng là em thích chị!”.

Cặp sao được cho là đeo vòng đôi. Ảnh: Sohu

Công chúng nghi ngờ Địch Lệ Nhiệt Ba - Trần Phi Vũ ngầm úp mở chuyện tình cảm qua việc sử dụng trang phục, phụ kiện có mẫu mã giống hệt nhau. Ảnh: Sina

Loạt ảnh nghi 2 nghệ sĩ dùng đồ đôi cũng khiến dân tình dậy sóng, xôn xao bàn tán. Ảnh: Weibo

Thế nhưng, paparazzi đình đám Bách Hiểu Sinh cho hay chuyện tình của Địch Lệ Nhiệt Ba - Trần Phi Vũ lại vấp phải sự phản đối từ phía gia đình đàng trai. Theo lời paparazzi này, 2 ngôi sao đã bí mật hẹn hò với nhau được hơn 1 năm rưỡi. Nhưng nữ minh tinh Trần Hồng - mẹ Trần Phi Vũ - đã tỏ ra vô cùng tức giận khi con trai bỏ nhà chạy theo Địch Lệ Nhiệt Ba. Trần Hồng không thích Nhiệt Ba và liên tục cấm cản, ép buộc con trai sớm chia tay, chuyên tâm phát triển sự nghiệp. Dù vậy, Trần Phi Vũ vẫn phớt lờ và tiếp tục qua lại với đàn chị 9X. Thấy con không nghe lời mình, Trần Hồng đã khóa nhiều thẻ ngân hàng của Trần Phi Vũ. Do đó, suốt thời gian qua, Trần Phi Vũ không có nổi 1 món quà đắt tiền nào tặng bạn gái.

Tính tới thời điểm hiện tại, cả Địch Lệ Nhiệt Ba lẫn Trần Phi Vũ vẫn chưa chính thức lên tiếng bác bỏ hay thừa nhận về tin hẹn hò đang bủa vây xung quanh họ suốt thời gian qua.

Nữ minh tinh Trần Hồng muốn con trai chia tay Địch Lệ Nhiệt Ba để chuyên tâm cho sự nghiệp. Ảnh: Sina

Địch Lệ Nhiệt Ba sinh năm 1992, là cái tên nổi trội nhất nhì dàn sao nữ thế hệ 9X của Cbiz hiện nay, ghi dấu ấn mạnh mẽ với khán giả nhờ nhan sắc xinh đẹp, vóc dáng chuẩn đến từng milimet và khí chất minh tinh hơn người. Cô được coi là “nữ hoàng thảm đỏ” thế hệ mới của giới giải trí Hoa ngữ với vô số khoảnh khắc đẹp đến ‘phong thần”, được giới mộ điệu hết mực săn đón. Mới đây, Địch Lệ Nhiệt Ba đã vào top 10 nữ diễn viên đẹp nhất hành tinh năm 2026, do người dùng bình chọn trên chuyên trang điện ảnh lớn nhất thế giới IMDb. Cô đứng vị trí thứ 9 trong danh sách.

Về đời tư, Địch Lệ Nhiệt Ba từng vướng nghi vấn hẹn hò, thậm chí sinh con cho Hoàng Cảnh Du sau khi hợp tác chung ở bộ phim Hạnh Phúc Trong Tầm Tay. Tuy nhiên, vào ngày 14/1/2025, blogger Lưu Đại Chùy cho biết Hoàng Cảnh Du và Địch Lệ Nhiệt Ba đã tan vỡ. 1 tháng sau, 1 tài khoản MXH tung clip nam thần Thượng Ẩn đi nghỉ dưỡng ở đảo Phú Quốc cùng 1 cô gái lạ.

Địch Lệ Nhiệt Ba là mỹ nhân Tân Cương đẹp bậc nhất showbiz Trung Quốc. Ảnh: Xiaohongshu

Trần Phi Vũ sinh năm 2000, lớn lên trong gia đình giàu truyền thống nghệ thuật. Cha anh là đạo diễn quyền lực Trần Khải Ca, từng đoạt giải thưởng Cành Cọ Vàng tại Liên hoan phim Cannes với tác phẩm Bá Vương biệt Cơ. Ông nội Trần Phi Vũ là đạo diễn, giảng viên của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh - Trần Hoài Ngai, bà nội là biên kịch Lưu Yến Trì.

Mẹ Trần Phi Vũ là mỹ nhân cổ trang nổi danh 1 thời Trần Hồng. Ở những năm cuối 70, đầu 80, nhan sắc của Trần Hồng được ca tụng là “mẫu hình đẹp nhất trong giới nghệ sĩ”, “báu vật màn ảnh”. Thậm chí, Trần Hồng còn là nghệ sĩ nữ hiếm hoi ký được hợp đồng với 1 công ty giải trí Hàn Quốc. Theo thống kê của Forbes, tổng tài sản của Trần Khải Ca - Trần Hồng vào năm 2010 là 300 triệu NDT (hơn 1.000 tỷ đồng).

Về đời tư, ngôi sao gen Z từng dính bê bối bị bạn gái cũ hot girl Diệc Lâm tung ảnh nóng tống tiền vào năm 2023. Vụ việc khiến Trần Phi Vũ sụp đổ hình tượng, rơi khỏi nhóm nam thần tiềm năng có thể vươn mình thành sao hạng A của Cbiz. Nhưng nhờ gia thế khủng, anh vẫn có thể tiếp tục trở lại hoạt động ở showbiz hậu scandal động trời.

Cha mẹ, ông bà của Trần Phi Vũ đều là những nhân vật quyền lực ở showbiz Trung Quốc. Ảnh: Sina

Nguồn: Sina, Weibo