Chuyện gì đang xảy ra giữa Son Ye Jin - Hyun Bin?

Công chúng hy vọng vợ chồng Son Ye Jin - Hyun Bin sẽ vượt qua được khoảng thời gian nhạy cảm này.

Sáng 27/9, tờ Sports Chosun cho hay, Son Ye Jin vừa bất ngờ trở thành tâm điểm bàn tán trên MXH xứ củ sâm sau khi nhấn like bài viết về bộ phim của ông xã Hyun Bin. Đáng nói, bài viết này tổng hợp các ý kiến tiêu cực từ phía khán giả đối với đoạn kết của bộ phim Made in Korea 2 do Hyun Bin đóng chính.

Kể từ khi hẹn hò tới nay, Son Ye Jin luôn là hậu phương vững chắc cho ông xã Hyun Bin, luôn có động thái ủng hộ dành cho các hoạt động nghệ thuật của đàng trai. Ấy vậy mà không hiểu vì lý do gì mà tới nay nữ minh tinh họ Son lại đột nhiên nhấn like bài viết bao gồm nhiều lời đánh giá chê bai từ phía công chúng dành cho phim của chồng mình. Trên các diễn đàn trực tuyến, nhiều khán giả đồng loạt tò mò về nguyên nhân thực sự đằng sau hành động kỳ lạ của Son Ye Jin, đồng thời tự hỏi rốt cuộc giữa vợ chồng cô đang xảy ra chuyện gì.

Gần 2000 người đã nhấn thích bài viết tổng hợp những ý kiến chê bai dành cho đoạn kết của phim Made in Korea 2 do Hyun Bin đóng chính, và Son Ye Jin là 1 trong số những người này. Ảnh: Naver

Khán giả hiện chia phe tranh cãi trái chiều xung quanh cú like bất thường của Son Ye Jin. Đáng chú ý, 1 số ý kiến cho rằng mỹ nhân Hạ Cánh Nơi Anh chỉ vô tình trượt tay: “Chắc cô ấy vô tình like thôi chứ chả có dụng ý gì đâu”, “Khả năng là thấy hình ông xã nên like dạo thôi mà”,...

Nhưng song song với đó, nhiều fan nhấn mạnh, việc Son Ye Jin nhấn thích bài viết nói trên chỉ đơn giản cho thấy nữ diễn viên đình đám không hài lòng với cái kết của Made in Korea 2 chứ không hề thể hiện ra rằng mối quan hệ giữa vợ chồng cô đang có vấn đề. Được biết, cũng có nhiều khán giả khác đã bày tỏ nỗi niềm bức xúc khi đạo diễn để cho nam chính Baek Ki Tae (Hyun Bin thủ vai) thiệt mạng ở cuối phim.

Tính tới thời điểm hiện tại, Son Ye Jin vẫn chưa có động thái lên tiếng làm rõ về cú like gây xôn xao bàn tán khắp mạng xã hội mới đây.

Công chúng tranh cãi trái chiều xung quanh việc Son Ye Jin nhấn like bài viết bao gồm những lời đánh giá tiêu cực dành cho bộ phim do chồng cô đóng chính. Ảnh: Nate

Son Ye Jin - Hyun Bin lần đầu hợp tác ở tác phẩm điện ảnh mang tên Cuộc Đàm Phán Sinh Tử hồi năm 2018. Những ấn tượng tốt về đối phương kể từ lần đầu tiên chạm mặt đã giúp 2 ngôi sao có bước tiến xa hơn về tình cảm. Hyun Bin đã tạo được thiện cảm tốt đẹp cho Son Ye Jin ngay từ cái nhìn ban đầu. Mỹ nhân họ Son còn công khai khen ngợi đàng trai: “Làn da và mái tóc của anh ấy rất đẹp, nó tuyệt đến mức khiến tôi cũng như các cô gái khác phải ghen tị”.

Trong khi đó, Hyun Bin lại có ấn tượng khác về Son Ye Jin sau lần gặp mặt đầu tiên. Nam diễn viên chia sẻ: “Vì chúng tôi gặp nhau lần đầu là vì công việc, nên tôi nghĩ cô ấy sẽ chỉ tập trung vào diễn xuất. Nhưng tôi bất ngờ vì cô ấy rất thân thiện và dễ bắt chuyện. Đó là lý do chúng tôi nhanh chóng trở nên thân thiết hơn”. Bên cạnh đó, Hyun Bin cũng không ngần ngại tiết lộ, anh ký hợp đồng tham gia bộ phim Cuộc Đàm Phán Sinh Tử thật ra là vì biết Son Ye Jin sẽ góp mặt.

Tuy nhiên, Hyun Bin nhấn mạnh không có chuyện anh và bà xã hẹn hò từ thời đóng chung phim Cuộc Đàm Phán Sinh Tử. Tài tử sinh năm 1982 cho biết thực ra mình và Son Ye Jin nên duyên từ khi đóng Hạ Cánh Nơi Anh (2019): “Thời điểm bắt đầu chính xác thì hơi mơ hồ. Chúng tôi trò chuyện rất nhiều khi quay phim. Sau khi phim đóng máy thì cũng nhiều lần đi giao lưu quảng bá phim, rồi quay quảng cáo. Rồi mọi thứ cứ diễn ra tự nhiên như thế thôi”.

Chuyện tình của Son Ye Jin - Hyun Bin khiến báo chí châu Á tốn nhiều giấy mực. Ảnh: X

Sau khoảng 2 năm hẹn hò, cặp đôi hạng A tổ chức hôn lễ hoành tráng hồi tháng 3/2022 trong niềm hân hoan của công chúng. Hôn lễ diễn ra trong lễ đường đẹp như thế giới cổ tích, quy tụ dàn khách mời hoành tráng như lễ trao giải, được chọn là sự kiện truyền thông thu hút sự quan tâm hàng đầu châu Á nửa đầu năm 2022.

Gong Hyo Jin, Song Yoon Ah, Lee Min Jung, Uhm Ji Won, Lee Jung Hyun và Yoona (SNSD), Ji Jin Hee, Jang Dong Gun, Ahn Sung Ki, Song Joong Ki,… đã đến chung vui trong hôn lễ thế kỷ này. Nhìn quang cảnh dàn siêu sao hạng A tề tựu, chụp hình kỷ niệm mà ai nấy cũng choáng, còn tưởng là khung cảnh 1 sự kiện trao giải lớn.

Hôn lễ Son Ye Jin - Hyun Bin quy tụ dàn sao khủng không thua kém gì 1 lễ trao giải điện ảnh lớn. Ảnh: Naver

Nguồn: Sports Chosun