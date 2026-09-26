Không còn gì để nói với mẹ con Son Ye Jin trong ngày sinh nhật Hyun Bin

Công chúng không khỏi bất ngờ trước 1 hành động của con trai Son Ye Jin.

Sáng 26/9, tờ Sports Seoul đưa tin, Son Ye Jin vừa chia sẻ lên trang cá nhân loạt ảnh đời thường nhân dịp Tết Trung thu và sinh nhật ông xã Hyun Bin. Đáng nói, nữ minh tinh họ Son tiết lộ, những tấm hình này đều do con trai cô chụp.

Trong ảnh, mỹ nhân Hạ Cánh Nơi Anh diện chiếc áo khoác nâu, quần dài phối cùng giày thể thao và kính râm. Cô mỉm cười hạnh phúc khi đang tạo dáng giơ tay chữ V trước ống kính của cậu quý tử đầu lòng. Trong màn lộ diện mới đây, nữ ngôi sao sinh năm 1982 mang đến 1 phong cách giản dị đời thường, hoàn toàn khác biệt với vẻ lộng lẫy thường thấy của cô tại các sự kiện và lễ trao giải lớn.

Trên các diễn đàn mạng xã hội, nhiều khán giả không khỏi thích thú trước màn tương tác của 2 mẹ con Son Ye Jin. Trong đó, đông đảo netizen đã phải thốt lên rằng: “Đúng là không còn gì để nói với mẹ con Son Ye Jin nữa rồi, 2 mẹ con đúng là đáng yêu hết nấc”.

Son Ye Jin vừa đăng hình mới vào đúng ngày sinh nhật ông xã Hyun Bin, trong đó 2 tấm ảnh quý tử chụp cho cô đã chiếm trọn spotlight. Ảnh: IGNV

Phóng to chiếc kính râm của Son Ye Jin lên, công chúng dễ dàng nhận ra hình ảnh con trai nữ minh tinh phản chiếu lên đó. Ảnh: X

Được biết, đây cũng không phải lần đầu con trai cầm máy chụp ảnh cho Son Ye Jin. Còn nhớ hồi tháng 4 năm nay, Son Ye Jin “dội bom” Instagram bằng 2 bức ảnh tình cảm bên ông xã Hyun Bin. Trong hình, cô che mất gương mặt điển trai của chồng tài tử bằng sticker. Đáng chú ý, nữ minh tinh Hạ Cánh Nơi Anh gây sốt khi tiết lộ, 2 hình ảnh trên do chính con trai 3 tuổi chụp cho bố mẹ.

Khi ấy, chứng kiến thành quả của quý tử nhỏ, Son Ye Jin đã không giấu nổi niềm tự hào xen lẫn xúc động. Vậy nên, cô đã vội đăng bài khen ngợi con trai nức nở trên trang cá nhân: “Con trai dần biết cách căn chỉnh góc chụp hình cho mẹ rồi nha. Dù đôi khi ảnh chụp dính sàn nhà hơi nhiều, hay có lúc bị out nét, nhưng những hình ảnh như thế này chẳng phải được xem là tác phẩm nghệ thuật rồi sao? 1 người mẹ như tôi đang vô cùng cảm động”.

Hồi tháng 4, Son Ye Jin gây sốt khi khoe hình con trai chụp cho vợ chồng cô. Ảnh: IGNV

Con trai Son Ye Jin tên là Kim Woo Jin, sinh ngày 27/11/2022 và sắp tròn 4 tuổi. Không chỉ lanh lợi và ngoan ngoãn, con trai cặp đôi quyền lực cũng nhiều lần chiếm sóng mạng xã hội nhờ visual điển trai. Tới thời điểm hiện tại, Son Ye Jin - Hyun Bin mới chỉ cho 1 số ít đồng nghiệp thân thiết chiêm ngưỡng visual quý tử 3 tuổi mà chưa từng công khai diện mạo chính diện của bé trên các phương tiện truyền thông. Và những ngôi sao từng được xem ảnh nhóc tỳ nhà cặp đôi Hạ Cánh Nơi Anh đều trầm trồ tán thưởng không tiếc lời. Ngoài ra, nhiều khán giả từng vô tình bắt gặp Kim Woo Jin ngoài đời cũng bị sốc visual, lên bài khen ngợi nhan sắc cậu bé với nhiều mỹ từ có cánh.

Hồi tháng 9/2023, mỹ nhân họ Son gây bão mạng xã hội với những chia sẻ đáng chú ý về diện mạo quý tử khi làm khách mời trong talk show của tay golf chuyên nghiệp Lim Jin Han: “Bé có đôi mắt cười giống tôi và má lúm đồng tiền giống bố. Tất nhiên, trẻ sẽ còn thay đổi khi lớn. Nhưng ở thời điểm hiện tại, tôi thấy vui vì bé giống tôi nhiều hơn”.

Ngoài ra, gần đây, Son Ye Jin đã có màn khoe khéo nhan sắc xuất chúng của cậu quý tử đầu lòng khi làm khách mời trên chương trình Please Take Care of My Refrigerator. Khi được MC hỏi: “Nếu con trai của chị cũng muốn trở thành diễn viên thì sao?”, Son Ye Jin liền thú thật: “Với khuôn mặt như thế thì muốn không làm diễn viên cũng khó lắm”. Chính lời chia sẻ này đã khiến cho công chúng châu Á càng thêm tò mò về diện mạo của cậu bé.

Quý tử nhà Son Ye Jin - Hyun Bin sở hữu đôi mắt đẹp giống mẹ và thừa hưởng má lúm đồng tiền đáng yêu từ bố. Và theo lời mỹ nhân Hạ Cánh Nơi Anh, bé trông giống mẹ hơn. Ảnh: Naver

Ngoài diện mạo đẹp trai như AI, cậu bé Kim Woo Jin còn khiến dân tình xuýt xoa trước chiều cao vượt trội dù chỉ mới hơn 3 tuổi. Trên trang cá nhân, Son Ye Jin trong những tháng qua đã chia sẻ loạt ảnh về cậu quý tử nhỏ trong chuyến du lịch gia đình. Nhiều netizen xem xong hình còn tưởng Kim Woo Jin phải tầm 5 tuổi rồi vì cậu bé trông quá đỗi cao lớn so với độ tuổi của mình.

Trong chuyến du lịch gia đình cách đây ít tháng, quý tử hơn 3 tuổi nhà Son Ye Jin gây sốt vì sở hữu vóc dáng cao ráo hơn so với những đứa trẻ đồng trang lứa. Ảnh: IGNV

Nguồn: Sports Seoul