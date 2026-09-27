Vợ 3 nam NSƯT: "Có 1 điều đến giờ em vẫn thấy kỳ diệu, 2 lần anh bước vào lễ đường em đều có mặt"

"Em chưa từng nghĩ sẽ có một ngày người bước về phía anh lại là em”, vợ 3 nam NSƯT có tiếng chia sẻ.

Sau đám cưới rộn ràng tại Hà Nội, mới đây diễn viên Thùy Anh - vợ 3 của NSƯT Ngọc Quỳnh - thu hút sự chú ý khi chia sẻ status nói về tình yêu. Nữ diễn viên viết: “Với tình yêu thì mọi thứ chưa bao giờ là muộn. Chỉ cần đúng người, đúng cảm xúc… thì đến muộn một chút cũng vẫn là vừa kịp cho cả một đời”.

Đính kèm status là một phóng sự cưới. Theo Thùy Anh tiết lộ, phóng sự này do Thục Anh - con gái NSND Công Lý - thực hiện. Trong clip, nữ diễn viên có những chia sẻ xúc động về chặng đường tình cảm với người bạn đời, từ khi cả hai còn là đồng nghiệp tại Nhà hát Kịch Hà Nội cho đến khi trở thành vợ chồng.

Thùy Anh nhớ lại thời điểm cô mới ngoài 20 tuổi, lần đầu biết đến Nhà hát Kịch Hà Nội, còn Ngọc Quỳnh khi đó đã là một đàn anh được nhiều diễn viên trẻ biết đến.

“Anh biết không, nếu có ai hỏi em chúng mình gặp nhau từ khi nào, em sẽ nói là từ rất lâu rồi, gần 20 năm trước, khi em là cô gái mới ngoài 20 tuổi, lần đầu biết về Nhà hát Kịch Hà Nội, còn anh đã là người đàn anh mà rất nhiều diễn viên trẻ như em đều biết đến.

Ngày ấy em chỉ biết anh là một người rất say nghề, nghiêm túc, chỉn chu và luôn hết lòng với sân khấu, còn em chỉ là một diễn viên trẻ đang cố gắng học từng chút một. Chúng mình gặp nhau gần như mỗi ngày nhưng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày đi cùng nhau như hôm nay”.

Nhìn lại hành trình của cả hai, Thùy Anh cho rằng mỗi người đã trải qua những chặng đường riêng, có niềm vui, tiếc nuối và cả những thời điểm tưởng như mọi chuyện sẽ mãi dừng lại ở đó.

“Cuộc đời đưa mỗi chúng ta đi qua những hành trình rất khác. Có những niềm vui và cũng có những điều tiếc nuối, có cả những lần tưởng mọi chuyện sẽ mãi chỉ như vậy nhưng có lẽ mỗi chặng đường ấy đều cần thiết để chúng mình trở thành phiên bản của ngày hôm nay.

Có một điều mà đến tận bây giờ khi nghĩ lại em vẫn thấy thật kỳ diệu: 2 lần anh bước vào lễ đường em đều có mặt, nhưng chỉ là một người đồng nghiệp, một vị khách gửi lời chúc phúc. Em chưa từng nghĩ sẽ có một ngày người bước về phía anh lại là em”.

Thùy Anh cho biết sau này, khi cả hai bắt đầu nói chuyện nhiều hơn, cô dần nhận ra phía sau hình ảnh người diễn viên mà mình từng ngưỡng mộ là một người ấm áp, chân thành và mang đến cho cô cảm giác bình yên.

“Rồi một ngày chúng mình bắt đầu nói chuyện nhiều hơn, em đã nhận ra phía sau hình ảnh một người diễn viên mà em từng ngưỡng mộ là một người rất ấm áp, rất chân thành và luôn khiến em cảm thấy bình yên. Có lẽ tình yêu của chúng mình không bắt đầu bằng một khoảnh khắc thật đặc biệt mà lớn lên từ những điều rất bình thường”.

Theo Thùy Anh, điều đẹp nhất không phải là gặp nhau thật sớm mà là gặp nhau khi cả hai đã trưởng thành, đủ bao dung, bình yên và chắc chắn về việc muốn đồng hành cùng nhau.

“Hóa ra điều đẹp nhất không phải là gặp nhau thật sớm mà gặp nhau khi cả 2 đã trưởng thành, đủ bao dung, đủ bình yên và đủ chắc chắn rằng mình muốn cùng người kia đi tiếp.

Gần 20 năm trước em ngồi dưới hàng ghế khán giả, anh đứng trên sân khấu còn hôm nay em không còn đứng dưới nhìn anh nữa. Em bước lên để đứng cạnh anh không chỉ trên sân khấu mà trong cả chặng đường phía trước.

Cảm ơn anh vì đã xuất hiện thật đúng lúc để những năm tháng đã qua không chỉ là ký ức mà trở thành con đường đưa chúng mình đến với ngày hôm nay”.

Cuối chia sẻ, Thùy Anh viết về chặng đường mới của cả hai sau khi trở thành vợ chồng: “Từ hôm nay chúng mình sẽ không chỉ là 2 người cùng đứng trên 1 sân khấu mà sẽ là 2 người cùng viết tiếp 1 câu chuyện, câu chuyện mang tên chúng ta”.

NSƯT Ngọc Quỳnh và diễn viên Thùy Anh công khai mối quan hệ từ tháng 6/2024. Cặp đôi từng nhận được sự chú ý khi chuyện tình cảm được công khai, trước khi tổ chức đám cưới vào ngày 23/9. Trước khi đến với nhau, NSƯT Ngọc Quỳnh từng hai lần đổ vỡ, Thùy Anh cũng từng lận đận tình duyên.