Mỹ nhân showbiz có gương mặt đẹp nhất thế giới lộ diện sau lời xin lỗi vì tiêm môi: Báo Hàn chê bai hết lời!

Khán giả không khỏi bất ngờ trước những lời nhận xét thẳng thắn, thậm chí có phần nặng nề đến từ truyền thông Hàn Quốc.

Nana đang là gương mặt tâm điểm của showbiz nhờ bộ phim The Scandal, đóng gặp cùng Son Ye Jin và Ji Chang Wook. Tuy nhiên, thay vì nhận được những lời khen ngợi, "gương mặt đẹp nhất thế giới" lại bị chỉ trích vì đôi môi tiêm filler quá đà. Đôi môi tều của Nana bị chê bai không hợp với phim cổ trang, làm khán giả mất tập trung.

Trước những sóng gió, Nana đã làm 1 điều chưa ai làm: Xin lỗi khán giả vì lỡ... tiêm môi. Trong thư gửi khán giả, cô gọi đó là "sự lựa chọn cá nhân" và nhận lỗi về bản thân nếu nó khiến người xem phim cảm thấy khó chịu. Cô thừa nhận đã có lựa chọn cá nhân không phù hợp với vai trò của 1 diễn viên.

Nana phải xin lỗi khán giả vì đôi môi tiêm filler quá lố, không hợp phim cổ trang. Ảnh: X

Đến nay, nữ diễn viên kiêm ca sĩ đã lộ diện tại sân bay Incheon để sang Milan, Ý dự Milan Fashion Week. Mỹ nhân sinh năm 1991 xuất hiện với phong cách thời trang sân bay đơn giản và thoải mái, diện áo trắng không kèm phụ kiện đặc biệt. Tuy nhiên, Nana đã vấp phải sự soi xét kỹ càng từ các phương tiện truyền thông Hàn Quốc.

TenAsia đổ dồn sự chú ý vào đôi môi của Nana. Giờ đây, đôi môi của Nana trông đã mỏng và tự nhiên hơn trong phim, giảm thiểu sự khó chịu của khán giả. Kiểu tóc cũng không giành được nhiều thiện cảm. TenAsia nhận xét đó là kiểu tóc bob ngắn với phần mái che phủ trên lông mày, trong khi 2 bên và phần đuôi tóc được tạo kiểu với kết cấu trông như bị cắt không đều. Mặc dù kết hợp kiểu mái lộn xộn với tóc bob ngắn, nhưng những đường cắt không đều lại quá nổi bật, dễ tạo ấn tượng như thể bị "chuột gặm".

TenAsia nhận xét tóc của Nana như "chuột gặm". Ảnh: TenAsia

Kiểu tóc có vẻ phù hợp với phong cách đơn giản ra sân bay, nhưng lại tạo nên một bầu không khí có phần xa lạ so với hình ảnh tinh tế và thành thị thường thấy của Nana. Mặc dù Nana sở hữu những đường nét rõ ràng và khuôn mặt nhỏ nhắn, nhưng kiểu tóc mái ngắn lởm chởm đã không làm nổi bật được những điểm mạnh trên khuôn mặt cô, tạo nên một ấn tượng khá xuề xòa. Khán giả không khỏi bất ngờ trước những lời nhận xét thẳng thắn, thậm chí có phần nặng nề đến từ truyền thông Hàn Quốc.

Kiểu tóc được cho là không tôn nhan sắc của Nana. Ảnh: TenAsia

Tổng thể cả trang phục có phần xuề xòa. Ảnh: TenAsia

Nana có tên thật là Im Jin Ah, sinh năm 1991, là người mẫu, ca sĩ kiêm diễn viên Hàn Quốc. Cô là thành viên của nhóm nhạc After School và nhóm nhỏ Orange Caramel, nổi tiếng vì sở hữu nhan sắc xinh đẹp và body đỉnh như người mẫu chuyên nghiệp. Nana được chuyên trang TC Candler bình chọn là "gương mặt đẹp nhất thế giới" trong 2 năm liên tiếp 2014-2015.

Sau quãng thời gian làm idol khá thành công, Nana chính thức ra mắt màn ảnh vào năm 2015. Ban đầu nhiều người cho rằng cô sẽ chỉ là "bình hoa di động", nhưng sau đó Nana đã chứng minh cô thực sự có năng lực diễn xuất. Nữ diễn viên gây ấn tượng qua loạt phim The Good Wife, Kill It, Justice, The Swindlers, Mask Girl, Omniscient Reader's Viewpoint...

Nana được chuyên trang TC Candler bình chọn là "gương mặt đẹp nhất thế giới" trong 2 năm liên tiếp 2014-2015. Ảnh: W

Cô làm idol trước khi chuyển sang diễn xuất. Ảnh: X

Năm nay, Nana lột xác theo chiều hướng cá tính, gợi cảm hơn. Ảnh: Marie Claire

Nguồn: TenAsia