Jisoo lộ cả tá bằng chứng hẹn hò "thiên tài gương mặt" 93, vì đâu dân tình rần rần ủng hộ?

Trái ngược với nhiều cặp đôi showbiz, Jisoo (BLACKPINK) và nam thần này được "đẩy thuyền" nhiệt tình.

Jisoo (BLACKPINK) và nam diễn viên Seo Kang Joon hiện đang trở thành tâm điểm của những tin đồn hẹn hò trên mạng xã hội. Tin đồn bắt đầu lan truyền trên mạng xã hội và các diễn đàn trực tuyến sau khi những người hâm mộ tinh ý nhận thấy cả 2 ngôi sao đều đăng bài trên Instagram từ New York vào khoảng cùng thời điểm.

Những lời đồn đoán càng được lan truyền rộng rãi sau khi fan "mắt cú vọ" chỉ ra Jisoo và Seo Kang Joon đeo nhẫn giống nhau. Ngoài ra, còn có tin đồn cho rằng "thiên tài gương mặt" sinh năm 1993 đã đến tham dự concert của BLACKPINK.

Jisoo - Seo Kang Joon gây chú ý vì để hình profile mang phong cách tương tự nhau. Ảnh: X

Cặp đôi check-in New York cùng nhau...

... và đeo nhẫn giống nhau. Ảnh: X

Seo Kang Joon chưa từng tới concert của bất kỳ đồng nghiệp nào, bản thân anh chàng cũng không thích ra khỏi nhà và bị đổ mồ hôi. Thế nhưng, anh lại phá lệ tới concert ủng hộ Jisoo vào ngày thời tiết vô cùng nóng nực. Chi tiết này khiến netizen cho rằng tài tử sinh năm 1993 vô cùng trân trọng, nâng niu chị cả BLACKPINK. Ảnh: X

Nhưng không giống như những tin đồn tình cảm thông thường của người nổi tiếng, phản ứng từ người hâm mộ lại vô cùng nhiệt tình. Thay vì gây ra phản ứng tiêu cực, tin đồn hẹn hò của Jisoo và Seo Kang Joon lại nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ trên mạng.

Người hâm mộ tràn ngập phần bình luận với những phản ứng tích cực, gọi cặp đôi tiềm năng này là "cặp đôi nhan sắc hàng đầu". Một bình luận nổi bật nhận xét: "Nếu không có mối liên hệ nào trước đó và Seo Kang Joon đến xem concert của Jisoo, thì đó là sự thật 100%", trong khi những người khác nói đùa rằng "sẽ chẳng ai phàn nàn vì cả 2 đều đẹp trai, xinh gái đến mức khó tin".

Nhiều bình luận bày tỏ hy vọng rằng những tin đồn Jisoo - Seo Kang Joon hẹn hò sẽ trở thành sự thật. Thậm chí hàng nghìn người còn nhấn thích các bài đăng bày tỏ mong muốn 2 ngôi sao kết hôn, đồng thời hài hước bình luận rằng một cuộc hôn nhân giữa cặp đôi nhan sắc hàng đầu sẽ là một "món quà" cho thế giới. Dù vậy cho đến nay, chuyện Jisoo - Seo Kang Joon mới là nghi vấn, cả 2 ngôi sao đình đám đều chưa lên tiếng xác nhận hay phủ nhận.

Cặp đôi nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của cư dân mạng. Ảnh: X

Jisoo sinh năm 1995 tại Gunpo, Hàn Quốc. Cô là con út trong gia đình có một anh trai và một chị gái. Từ nhỏ, Jisoo đã thích bóng rổ, taekwondo, và từng mơ ước trở thành họa sĩ hoặc nhà văn. Nữ ca sĩ theo học tại Trường Nghệ thuật Biểu diễn Seoul (SOPA), nơi cô tham gia câu lạc bộ kịch và bắt đầu có ý thức về con đường giải trí.

Năm 2011, ở tuổi 16, Jisoo vượt qua vòng audition của YG Entertainment và trở thành thực tập sinh. Cô từng xuất hiện trong MV của Epik High, Hi Suhyun và thậm chí có vai cameo trong phim The Producers trước khi chính thức ra mắt. Với gương mặt trái xoan, đôi mắt to tròn và làn da trắng mịn, Jisoo được định vị ngay từ đầu là visual và lead vocalist của BLACKPINK.

Ảnh: X

Jisoo là chị cả của nhóm nhạc toàn cầu BLACKPINK. Ảnh: X

Sự nghiệp của Jisoo là một hành trình vươn lên không ngừng nghỉ, chinh phục đỉnh cao danh vọng trong nước lẫn quốc tế. Cùng với 3 người em Jennie, Rosé và Lisa, Jisoo đã góp phần tạo nên một hiện tượng âm nhạc toàn cầu mang tên BLACKPINK. Hàng loạt album kỷ lục, những chuyến lưu diễn sân vận động kín chỗ trên khắp thế giới cùng các bản hit tỷ view như DDU-DU DDU-DU, Kill This Love, Pink Venom đã đưa tên tuổi cô vươn lên hàng ngũ ngôi sao hạng A quốc tế.

Bên cạnh âm nhạc, Jisoo còn thử thách bản thân ở lĩnh vực diễn xuất và ngay lập tức tạo tiếng vang lớn khi đảm nhận vai nữ chính trong bộ phim truyền hình Snowdrop (2021). Trong năm nay, nữ nghệ sĩ tiếp tục gây sốt toàn cầu với bộ phim ăn khách Boyfriend on Demand.

Jisoo hiện phát triển sự nghiệp solo trên cả lĩnh vực âm nhạc và diễn xuất. Ảnh: X

Trong khi đó, Seo Kang Joon sinh năm 1993, anh từng là thành viên của nhóm nhạc diễn viên 5urprise do Fantagio quản lý, trước khi tập trung hoàn toàn vào sự nghiệp diễn xuất. Anh được xem là "thiên tài gương mặt" với visual điển trai hoàn hảo, cùng đôi mắt nâu độc nhất tại Kbiz.

Nam tài tử ghi dấu ấn qua hàng loạt bộ phim đình đám như Cheese in the Trap, Watcher, When the Weather Is Fine... Với ngoại hình điển trai, đôi mắt nâu hiếm có cùng diễn xuất ngày càng thăng hạng, Seo Kang Joon hiện đã trở thành 1 trong những tài tử được yêu thích nhất màn ảnh Hàn.

Seo Kang Joon sinh năm 1993, hơn Jisoo 2 tuổi. Ảnh: X

Anh có vẻ ngoài điển trai hoàn hảo không chỗ chê. Ảnh: X

Điểm độc đáo nhất của anh chính là đôi mắt nâu hiếm có. Ảnh: X

Nguồn: Allkpop