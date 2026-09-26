Khung hình "bóc trần" visual đẹp mỹ mãn của Jisoo (BLACKPINK)

Thế giới có thể đổi thay, nhưng visual Jisoo (BLACKPINK) vẫn luôn bất bại.

Mới đây, mạng xã hội được phen bùng nổ trước loạt ảnh quảng cáo mới tinh của Jisoo và thương hiệu thời trang đình đám Self-Portrait. Giữa những khung hình cận mặt sắc nét không tì vết, visual đỉnh cao của nữ thần tượng như được "bóc trần" một cách triệt để, khiến cả cộng đồng mạng phải ngả mũ thán phục trước tỷ lệ vàng hoàn mỹ đến khó tin.

Trong loạt ảnh quảng cáo mới, Jisoo khoác lên mình những thiết kế sang trọng, tinh tế, nhưng tâm điểm thu hút mọi ánh nhìn lại chính là visual 0 điểm - không điểm nào chê được tôn vinh trọn vẹn dưới ống kính chân thực. Ngay lập tức, hàng loạt bài phân tích và bàn luận về cấu trúc xương mặt của Jisoo đã càn quét các diễn đàn trực tuyến lớn tại Hàn Quốc và Trung Quốc.

Mạng xã hội được phen bùng nổ trước loạt ảnh quảng cáo mới tinh của Jisoo và thương hiệu thời trang đình đám Self-Portrait. Clip: Instagram

Netizen không khỏi xuýt xoa khen ngợi tỷ lệ gương mặt đỉnh cao của mỹ nhân BLACKPINK. Ảnh: Instagram

Cư dân mạng không ngừng ca ngợi dáng mặt cực kỳ hiếm có của Jisoo: phần đầu tròn trịa tự nhiên, hoàn toàn không bị bẹp hai bên, gò má đầy đặn vừa phải và không bị nhô cao thô kệch. Bên cạnh đó, cấu trúc khuôn mặt có chiều ngang hẹp gọn gàng, chiều dọc không quá dài, kết hợp cùng phần cằm không bị lẹm cũng chẳng hề vuốt nhọn hoắt theo trào lưu thẩm mỹ công nghiệp. Tất cả hòa quyện lại tạo nên một dáng mặt hình trứng thon gọn, cân đối và hài hòa đến tuyệt đối.

Điểm cộng lớn nhất khiến các chuyên gia thẩm mỹ cũng phải trầm trồ chính là phần giữa khuôn mặt ngắn - tỷ lệ vàng mang lại nét trẻ trung, ngây thơ bất chấp thời gian - đi cùng với dáng cằm hoàn hảo tự nhiên, tạo nên vẻ kiêu kỳ, sang trọng nhưng không kém phần sắc sảo.

Jisoo có dáng mặt hình trứng thon gọn, cân đối và hài hòa đến tuyệt đối. Clip: Instagram

Hàng loạt bình luận có cánh đã được netizen để lại bên dưới các bài đăng: "Shape mặt của Jisoo vốn dĩ đã cực kỳ đẹp, tròn trịa như một quả trứng bóc", "Trán cô ấy rất đẹp, vùng chữ T sắc sảo, đường nét thanh tú như búp bê sống", "Chẳng cần đến dao kéo hay can thiệp thẩm mỹ, cấu trúc xương mặt tự nhiên này đã là một kiệt tác hoàn hảo rồi"... Quả thực, nhìn lại chặng đường nghệ thuật của Jisoo từ những ngày đầu mới ra mắt cùng BLACKPINK cho đến nay, visual của cô nàng chưa từng có giây phút nào thụt lùi, mà ngày càng thăng hạng rực rỡ và đằm thắm hơn theo năm tháng.

Từ một thực tập sinh vô danh ngày nào cho đến khi trở thành một biểu tượng nhan sắc và quyền lực của làng giải trí xứ Hàn, Jisoo chưa bao giờ khiến người hâm mộ thất vọng. Loạt ảnh quảng cáo mới với khung hình "bóc trần" visual hoàn hảo chính là lời khẳng định chính xác nnhất: vẻ đẹp tự nhiên, thanh tú và tỷ lệ vàng của Jisoo là thứ tài sản vô giá giữa chốn showbiz.

Visual của Jisoo chưa bao giờ khiến người hâm mộ thất vọng. Clip: Instagram

Kim Jisoo sinh ngày 3/1/1995 tại Gunpo, Gyeonggi, Hàn Quốc. Jisoo chính thức bước chân vào làng giải trí vào năm 2016 với tư cách là "nữ thần visual" kiêm giọng ca dẫn của nhóm nhạc nữ toàn cầu BLACKPINK dưới sự quản lý của YG Entertainment. Cùng nhóm, cô đã càn quét mọi bảng xếp hạng âm nhạc danh giá toàn cầu, trình diễn tại các sân vận động lớn nhất hành tinh và trở thành biểu tượng văn hóa đại chúng của thế hệ mới.

Bên cạnh các hoạt động nhóm, sự nghiệp cá nhân của Jisoo cũng gặt hái những thành tựu vô cùng ấn tượng. Album đơn tay trái ME phát hành vào đầu năm 2023 với ca khúc chủ đề Flower đã tạo nên một cơn địa chấn chấn động toàn cầu, phá vỡ hàng loạt kỷ lục Guinness, tạo ra vũ điệu xoay tay gây bão mạng xã hội khắp 5 châu.

Jisoo nổi tiếng ngay từ khi mới ra mắt với BLACKPINK vào năm 2016. Ảnh: Instagram

Jisoo chứng minh thực lực diễn xuất qua vai nữ chính trong bộ phim truyền hình Snowdrop (2021) đóng cặp cùng Jung Hae In, nhận được nhiều lời khen ngợi về vai chính đầu tay. Cô tiếp tục ghi dấu ấn qua các dự án điện ảnh và truyền hình mới như Newtopia hay Omniscient Reader's Viewpoint.

Nhờ nhan sắc đỉnh cao cùng tầm ảnh hưởng toàn cầu, Jisoo còn là "con cưng" của những thương hiệu thời trang xa xỉ hàng đầu thế giới. Chị cả BLACKPINK luôn là gương mặt quyền lực bậc nhất tại các sự kiện và Tuần lễ thời trang, mang về giá trị truyền thông và tài chính khổng lồ cho các thương hiệu.

Vào năm 2023, hợp đồng cá nhân của Jisoo và YG Entertainment. Cô chỉ gia hạn hợp đồng nhóm, sau đó tự thành lập công ty riêng BLISSOO để tự chủ hoàn toàn các hoạt động nghệ thuật cá nhân vào đầu năm 2024. Với công ty riêng và sự nghiệp solo nở rộ, Jisoo một lần nữa khẳng định bản lĩnh và tầm nhìn chiến lược của một ngôi sao lớn.

Ảnh: Instagram

Bên cạnh hoạt động nhóm với BLACKPINK, Jisoo còn có sự nghiệp âm nhạc solo - phim ảnh - thời trang đầy thành công. Ảnh: Instagram

Nguồn: Instagram



