Thê thảm cho nữ ca sĩ quốc dân đâm đầu cưới chủ tịch rởm đang nợ ngập đầu 1 tỷ và sắp bị tịch thu tài sản

Đêm nhạc của Lee Hi sắp sửa diễn ra nhưng tới giờ vẫn còn ghế trống nhan nhản do bị khán giả hủy vé hàng loạt.

Hồi cuối tháng 3 năm nay, nữ ca sĩ quốc dân Hàn Quốc Lee Hi và nam rapper được mệnh danh giàu nhất Kbiz - Dok2 đã xác nhận hẹn hò. Kể từ đó tới nay, mọi động thái từ cặp sao này đã liên tục lọt vào tầm ngắm của công chúng. Đáng chú ý, ngay sau khi vừa công khai mối quan hệ tình cảm với nữ ca sĩ họ Lee, Dok2 bất ngờ lộ ra tình trạng tài chính thực tế cho thấy anh đang nợ nần ngập mặt gần 1 tỷ đồng và phải đối mặt với nguy cơ bị tịch thu tài sản bất cứ lúc nào. Dù vậy, chuyền tình giữa Lee Hi và chàng chủ tịch rởm vẫn chưa hề có dấu hiệu rạn nứt, suốt thời gian qua cặp đôi còn liên tục dính tin sắp kết hôn.

Việc Lee Hi không nghe theo lời can ngăn từ khán giả mà vẫn đâm đầu vào yêu chủ tịch phông bạt đã khiến cho 1 bộ phận người hâm mộ tỏ ra vô cùng lo lắng, thậm chí còn “thoát fan” và hủy vé concert của nữ ca sĩ này. Theo nguồn tin, nữ ca sĩ họ Lee dự kiến tổ chức đêm nhạc mang tên LEEHI SOLO CONCERT vào ngày 3/10 tới đây. Trước đó, ban tổ chức thông báo toàn bộ số vé của đêm diễn đã được bán hết. Thế nhưng tới nay, từ dữ liệu trên trang bán vé có thể thấy ghế trống trong đêm nhạc vẫn còn khá nhiều, xuất hiện ở khu vực đứng ở khán đài A và B. Nguyên nhân của tình trạng ảm đạm này đến từ việc khán giả liên tiếp hủy vé trong những ngày qua. Nhiều khán giả nhận định, Lee Hi đang bị 1 bộ phận fan quay lưng vì mối quan hệ yêu đương với chủ tịch rởm Dok2.

Đêm nhạc của Lee Hi sắp sửa diễn ra nhưng tới giờ vẫn còn ghế trống nhan nhản do bị khán giả hủy vé hàng loạt. Ảnh: Naver

Được biết, Lee Hi - Dok2 bén duyên sau màn gặp gỡ tại chương trình giải trí đình đám Infinite Challenge của đài MBC hồi năm 2016. Họ đã bí mật yêu đương suốt 5 năm qua trước khi chính thức công khai mối quan hệ với công chúng vào đầu năm nay.

Tới ngày 22/9 mới đây, tờ Mhnse đưa tin, Lee Hi - Dok2 nhiều khả năng sắp tổ chức đám cưới và chàng chủ tịch rởm còn được cho là đã cầu hôn thành công bạn gái ngay trên sân khấu trước sự chứng kiến của đông đảo khán giả. Theo nguồn tin, cặp đôi đình đám đã cùng tham gia biểu diễn trong đêm nhạc Super Concert: Special diễn ra ở Mông Cổ. Trên sân khấu, Dok2 giới thiệu Lee Hi là “người phụ nữ của tôi”. Không chỉ vậy, khi đang cùng nhau trình diễn ca khúc You & Me, chàng rapper sinh năm 1990 đã liên tục quỳ gối xuống làm động tác cầu hôn bạn gái. Nhiều khán giả nhận định, Dok2 vừa âm thầm cầu hôn bạn gái ngay trên sân khấu, và nhìn biểu cảm rạng rỡ hạnh phúc trên gương mặt nữ ca sĩ sinh năm 1996 có thể thấy được rằng cô dường như đã gật đầu đồng ý. Từ đây, nghi vấn cặp sao 9X sắp kết hôn, về chung 1 nhà đã tràn lan khắp mạng xã hội xứ kim chi.

Trước đó, Dok2 đã tổ chức buổi tiệc sinh nhật có sự góp mặt của bố mẹ cùng người thân. Đáng nói, Lee Hi cũng xuất hiện trong buổi tiệc và đứng ở vị trí đặc biệt - ngay cạnh Dok2 và bố mẹ của nam rapper. Có thể thấy, nữ ca sĩ họ Lee đã được phụ huynh bên nhà trai đón nhận nồng nhiệt, xem như thành viên trong gia đình. Xâu chuỗi các dữ kiện, truyền thông Hàn nhận định, Lee Hi - Dok2 sắp cử hành hôn lễ trong tương lai gần.

Dok2 được cho là đã cầu hôn Lee Hi thành công ngay trên sân khấu cách đây ít ngày. Ảnh: X

Lee Hi dự sinh nhật Dok2, còn xuất hiện ngay bên cạnh bố mẹ bạn trai trong buổi tiệc. Ảnh: Naver

Tuy nhiên, mối quan hệ của Lee Hi - Dok2 lại phải đối mặt với phản ứng lạnh lùng từ 1 bộ phận công chúng, bởi lẽ đàng trai đã bị bóc ra là chủ tịch phông bạt hồi tháng 4 năm nay. Cụ thể, nam rapper đã bại lộ chuyện đang nợ nần chồng chất và đối mặt với nguy cơ bị tịch thu, phong tỏa tài sản bất cứ lúc nào. Theo nguồn tin, chủ 1 công ty trang sức nước ngoài (tạm gọi là ông A) đã đệ đơn kiện Dok2 cùng công ty quản lý cũ của nam ngôi sao vì mãi không chịu trả tiền hóa đơn mua hàng. Ông A cho biết Dok2 đã liên tục mua 7 món đồ trang sức từ tháng 9-11/2018 với tổng trị giá khoảng 206.000 USD (5,4 tỷ đồng), nhưng tới nay vẫn còn chưa thanh toán 49,3 triệu won (860 triệu đồng).

Chưa dừng lại ở đó, luật sư bên nguyên đơn cho biết họ đang lên kế hoạch thực hiện các hành động pháp lý mạnh tay hơn chẳng hạn như yêu cầu cưỡng chế tịch thu hoặc phong tỏa tài sản của Dok2 để thu hồi số nợ. Ngoài ra, phía ông A hé lộ thêm, họ có thể thực hiện cả các hành động pháp lý nhắm vào công ty 808 HI RECORDINGS do Dok2 và Lee Hi thành lập.

Công ty do Dok2 - Lee Hi đồng sáng lập lâm nguy do nam rapper đang bị đòi nợ ráo riết. Ảnh: Naver

Lee Hi sinh năm 1996, chính thức ra mắt khi vừa tròn 16 tuổi với tư cách nghệ sĩ solo dưới trướng “ông lớn” YG. Tới năm 2019, cô rời YG và tìm bến đỗ mới cho sự nghiệp. Nữ ca sĩ nổi tiếng khắp châu Á với nhiều hit “làm mưa làm gió” trên các bảng xếp hạng âm nhạc lớn nhỏ. Tại Hàn Quốc, bản hit quốc dân 1, 2, 3, 4 đã giúp sự nghiệp của cô “1 bước lên mây”. Còn ở Việt Nam, ca khúc Only của Lee Hi từng là hit lớn gây sốt trên diện rộng, quen thuộc với hầu hết khán giả yêu nhạc.

Trong khi đó, Dok2 sinh năm 1990, nổi tiếng tại Hàn với nhiều ca khúc ăn khách như 1llusion, 111%,... Dok2 từng sáng lập hãng thu âm mang tên Illionaire Records hồi năm 2011. Đến nay, truyền thông còn phát hiện ra anh cùng bạn gái Lee Hi mở công ty giải trí 808 HI RECORDINGS. Ngoài ra, truyền thông Hàn Quốc cho biết thêm, Dok2 có mối quan hệ họ hàng với Nicole Scherzinger - giọng ca chính kiêm trưởng nhóm Pussycat Dolls. Được biết, Dok2 mang trong mình 3 dòng máu Hàn Quốc, Philippines và Tây Ban Nha.

Dok2 đang bị gán mác là chủ tịch rởm vì nợ nần ngập mặt. Ảnh: Allkpop

Lee Hi sở hữu loạt bản hit quốc dân. Ảnh: X

Mối quan hệ của Lee Hi - Dok2 đã khiến báo chí tốn nhiều giấy mực. Ảnh: X

Nguồn: Kbizoom