Ca sĩ vừa được đề cử đẹp nhất thế giới: 12 tuổi đã nổi tiếng, tài năng nhan sắc có đủ ngậm ngùi chịu cảnh hết thời

Nữ ca sĩ là trường hợp đáng tiếc của showbiz khi sở hữu tài năng nổi bật nhưng sự nghiệp lận đận.

Mới đây, Chaeryeong (ITZY) được gọi tên trong danh sách đề cử 100 Most Beautiful Faces 2026 của TC Candler. Thông tin nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả và người hâm mộ, đặc biệt khi đây đã là lần thứ 3 nữ idol góp mặt trong danh sách đề cử này. Trước đó, Chaeryeong từng đứng thứ 64 trong bảng xếp hạng chính thức năm 2025 và đạt vị trí thứ 20 vào năm 2023.

Chaeryeong (ITZY) được gọi tên trong danh sách đề cử 100 Most Beautiful Faces 2026 của TC Candler

Sở hữu đường nét mềm mại, nụ cười sáng cùng vẻ đẹp ngày càng trưởng thành, Chaeryeong gây chú ý với hình ảnh nữ tính, nhẹ nhàng. Tuy nhiên, vũ đạo mới là yếu tố giúp nữ idol được khán giả nhớ đến trong đội hình ITZY, khi cô nổi bật với khả năng kiểm soát cơ thể tốt, xử lý động tác mềm mại và biểu cảm tự nhiên trên sân khấu.

Năm 2013, Chaeryeong lần đầu được khán giả biết đến khi cùng chị gái Lee Chaeyeon tham gia K-Pop Star 3

Năm 2013, Chaeryeong lần đầu được khán giả biết đến khi cùng chị gái Lee Chaeyeon tham gia K-Pop Star 3 khi mới khoảng 12 tuổi. Khi đó, cả hai nhanh chóng trở thành cặp chị em được chú ý nhờ khả năng vũ đạo nổi bật và những màn trình diễn giàu năng lượng. Sau chương trình, Chaeryeong và Chaeyeon lọt vào mắt xanh của J.Y. Park, qua đó trở thành thực tập sinh tại JYP Entertainment và bắt đầu hành trình theo đuổi con đường thần tượng chuyên nghiệp.

Chaeryeong từng góp mặt trong chương trình tuyển chọn đội hình debut của TWICE

Sau hai năm làm thực tập sinh tại JYP Entertainment, Chaeryeong tiếp tục góp mặt trong SIXTEEN, chương trình tuyển chọn đội hình debut của TWICE. Sở hữu khả năng vũ đạo được đánh giá cao và từng gây chú ý từ trước đó, cô được kỳ vọng sẽ tiến xa trong cuộc thi. Tuy nhiên, Chaeryeong cuối cùng không có tên trong đội hình debut của TWICE.

Đến tháng 2/2019, Chaeryeong chính thức debut cùng ITZY

Đến tháng 2/2019, 4 năm sau SIXTEEN, Chaeryeong mới chính thức debut cùng ITZY. Ngay từ những ngày đầu hoạt động, nữ idol nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả nhờ ngoại hình nổi bật cùng khả năng trình diễn. Tiếp tục phát huy thế mạnh vũ đạo, Chaeryeong đảm nhận vị trí main dancer của ITZY và dần được đánh giá là một trong những nữ thần tượng có kỹ năng nhảy nổi bật của thế hệ thứ 4.

Chaeryeong đảm nhận vị trí main dancer của ITZY và dần được đánh giá là một trong những nữ thần tượng có kỹ năng nhảy nổi bật của thế hệ thứ 4

Ngay từ khi ra mắt cùng ITZY, Chaeryeong đã tạo được nhiều dấu ấn khi nhóm liên tiếp gặt hái thành công với các bản hit như DALLA DALLA, ICY, WANNABE và Not Shy. Nữ idol dần được biết đến như một trong những thành viên nổi bật về vũ đạo nhờ khả năng xử lý động tác mềm mại, chính xác và kiểm soát cơ thể tốt. Đặc biệt, WANNABE từng tạo nên trào lưu lắc vai bùng nổ khắp châu Á. Ca khúc cũng nhanh chóng trở thành một trong những bản hit tiêu biểu của ITZY, với MV hiện đã vượt 590 triệu lượt xem trên YouTube.

Ngay từ khi ra mắt cùng ITZY, Chaeryeong đã tạo được nhiều dấu ấn khi nhóm liên tiếp gặt hái thành công với các bản hit được nhiều khán giả yêu thích

Sau giai đoạn liên tiếp ghi dấu ấn, ITZY vẫn tiếp tục phát hành nhiều sản phẩm đáng chú ý như Not Shy hay CAKE. Tuy nhiên, nhóm không thể duy trì sức nóng quá lâu như thời kỳ đầu. Khi thị trường ngày càng cạnh tranh với sự xuất hiện của hàng loạt nhóm nữ thế hệ mới, vị thế của ITZY cũng dần thay đổi. Nhóm vẫn phát hành nhạc, tổ chức các chuyến lưu diễn và duy trì lượng người hâm mộ ổn định, nhưng độ phủ sóng với công chúng không còn rộng như giai đoạn 2019- 2021.

Những sản phẩm sau này khó tạo được hiệu ứng mạnh như DALLA DALLA hay WANNABE, trong khi ITZY cũng không còn thường xuyên xuất hiện ở những vị trí nổi bật trên các bảng xếp hạng nhạc số

Những sản phẩm sau này khó tạo được hiệu ứng mạnh như DALLA DALLA hay WANNABE, trong khi ITZY cũng không còn thường xuyên xuất hiện ở những vị trí nổi bật trên các bảng xếp hạng nhạc số. Điều này khiến nhiều khán giả tiếc nuối cho một nhóm từng có màn ra mắt ấn tượng và được kỳ vọng trở thành một trong những đại diện nổi bật của thế hệ nữ idol thứ 4.

Đầu tháng 3 năm nay, tên tuổi ITZY được hâm nóng trở lại khi That’s A No No bất ngờ có màn lội ngược dòng và Chaeryeong cũng nhận thêm nhiều sự quan tâm

Đầu tháng 3 năm nay, tên tuổi ITZY được hâm nóng trở lại khi That’s A No No bất ngờ có màn lội ngược dòng ngoạn mục trên hàng loạt bảng xếp hạng tại Hàn Quốc. Không chỉ cải thiện thành tích nhạc số, ca khúc còn trở thành một trong những trào lưu dance challenge được chú ý của Kpop năm nay, giúp ITZY một lần nữa thu hút sự quan tâm của công chúng.

Video cover Full Moon của Chaeryeong

Cùng với sự trở lại của nhóm, Chaeryeong cũng nhận thêm nhiều sự quan tâm nhờ khả năng trình diễn. Mới đây, trong fan meeting của ITZY vào tháng 8, nữ idol khiến khán giả chú ý khi cover Full Moon. Từ vũ đạo đến thần thái, Chaeryeong tiếp tục cho thấy thế mạnh trình diễn từng giúp cô được biết đến từ những ngày đầu sự nghiệp. Video sân khấu hiện đã vượt 1,2 triệu lượt xem trên YouTube.

Người hâm mộ đang chờ đợi vào màn debut solo của Chaeryeong

Đặc biệt, sau khoảng 7 năm 9 tháng kể từ khi ITZY debut, JYP Entertainment mới xác nhận Chaeryeong sẽ chính thức ra mắt solo với một album dự kiến phát hành vào tháng 11/2026. Sở hữu khả năng vũ đạo nổi bật, từng có nhiều sân khấu được khán giả chú ý nhưng phải chờ nhiều năm mới có cơ hội phát hành sản phẩm riêng, màn debut solo của Chaeryeong vì thế đang nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ.

Ảnh: X